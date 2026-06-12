Dopo il forte interesse manifestato dal Catanzaro nelle scorse giornate, anche il Cesena starebbe valutando il profilo di Guido Pagliuca in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni che arrivano dalla Romagna parlano infatti di un tecnico inserito nella lista dei possibili candidati per la panchina bianconera. Ricordiamo che Pagliuca è attualmente sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027. Una situazione che, almeno formalmente, lo lega ancora al club azzurro nonostante il suo percorso sulla panchina empolese si sia concluso già da tempo. La sensazione, però, è che nelle prossime settimane possa arrivare una definizione anche di questa vicenda. Dopo la risoluzione del rapporto con Alessio Dionisi, infatti, non è da escludere che si possa trovare un accordo anche con Pagliuca per la separazione definitiva.

Uno scenario che rappresenterebbe una notizia positiva pure per le casse dell’Empoli. Liberarsi di un ulteriore contratto consentirebbe infatti di alleggerire il monte costi legato agli allenatori e di avere maggiore margine economico nella scelta di quello che sarà il tecnico chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione. Per il momento siamo ancora nel campo delle valutazioni e dei sondaggi, ma il nome di Pagliuca continua a muoversi sul mercato e il suo futuro appare sempre più destinato a essere prossimo avversario dell’Empoli.