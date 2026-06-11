Le prime settimane di mercato sono spesso terreno fertile per indiscrezioni e suggestioni. Tra queste, nelle ultime ore, è emerso anche il nome di Cosimo Fiorini, centrocampista classe 2006 attualmente in forza allo Zurigo. A riportare l’interessamento dell’Empoli è il portale FirenzeViola.it, una notizia che al momento va naturalmente registrata sotto la voce rumors, senza che vi siano ulteriori conferme ufficiali. Fiorini è un profilo che il calcio toscano conosce bene. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nell’estate del 2022 ha scelto di trasferirsi in Svizzera, entrando nell’organizzazione dello Zurigo. Un percorso che gli ha permesso di maturare esperienza nelle varie selezioni giovanili del club elvetico prima del salto, nell’ultima stagione, con la seconda squadra.

I numeri raccontano di un’annata importante: 27 presenze, 4 gol e 3 assist con la maglia dello Zurigo B. Adesso, a diciannove anni appena compiuti, potrebbe essere arrivato il momento di confrontarsi con il calcio professionistico italiano. Dal punto di vista tecnico Fiorini è un centrocampista mancino che ama agire nella zona centrale del campo. Può ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa ma anche quello di centrocampista centrale in una linea a due o a tre. Le sue qualità principali sembrano essere la pulizia nella gestione del pallone, la capacità di leggere le situazioni di gioco e una buona predisposizione all’organizzazione della manovra. Un giocatore più orientato all’equilibrio e alla costruzione che agli strappi o alle giocate spettacolari.

Si tratta, quindi, di un profilo che potrebbe rientrare nelle logiche di un Empoli sempre molto attento ai giovani prospetti e ai calciatori con margini di crescita. Al momento, però, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e sarà necessario attendere i prossimi giorni per capire se il nome di Fiorini resterà soltanto una suggestione o se potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Di certo, per un ragazzo cresciuto nel vivaio viola e maturato negli ultimi anni in Svizzera, il ritorno in Italia potrebbe rappresentare il naturale passo successivo della sua carriera.