Si è chiusa ieri la prima fase della campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione sportiva 2026-2027.

Come noto, la prima delle tre fasi era riservata ai vecchi abbonati che desideravano confermare il proprio posto rispetto alla passata stagione. La società ha comunicato quest’oggi il numero delle tessere rinnovate, pari a 2.477. Una cifra che sfiora quota 2.500 e che rappresenta il primo dato ufficiale della campagna.

Da domani e per due giorni prenderà il via la seconda fase, anch’essa dedicata ai vecchi abbonati, ma riservata a coloro che intendono cambiare il posto occupato nella scorsa stagione.

Successivamente si entrerà nella terza e ultima fase, quella della vendita libera. Oltre ai tifosi che rinnoveranno il proprio abbonamento, sarà quindi possibile sottoscrivere una nuova tessera anche per chi negli anni passati non era abbonato allo stadio “Carlo Castellani”.

Superare il numero di tessere emesse nella scorsa stagione non sarà semplice. Ricordiamo infatti che il dato finale dello scorso campionato rappresentò il secondo miglior risultato dell’intera Serie B. Il tempo, però, non manca: l’inizio del campionato è ancora distante e potrebbero essere proprio le prossime amichevoli, insieme a un mercato destinato inevitabilmente ad accendersi nelle prossime settimane, a convincere chi finora ha preferito attendere prima di rinnovare il proprio abbonamento.

Siamo comunque convinti che lo zoccolo duro del tifo azzurro, quello che non è mai mancato e che continua a esserci indipendentemente dalla categoria o dai risultati, saprà ancora una volta garantire un numero importante di presenze. Ma, soprattutto, saprà assicurare quel calore e quel sostegno che saranno fondamentali per accompagnare la squadra in un campionato che si preannuncia tutt’altro che semplice.