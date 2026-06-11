Come noto, uno dei nomi che l’Empoli sta valutando con attenzione per la propria panchina è quello di Pietro De Giorgio. Secondo quanto raccolto dai colleghi che seguono da vicino le vicende del Potenza, nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro tra il tecnico e il club rossoblù per affrontare il tema della risoluzione del rapporto contrattuale. De Giorgio, infatti, avrebbe ancora un anno di contratto con la società lucana e ci sarebbero alcuni aspetti da definire prima di arrivare all’eventuale separazione. Dall’ambiente potentino filtra anche la volontà del club di valutare la possibilità di ricavare qualcosa dall’uscita dell’allenatore, considerato l’interesse che si è creato attorno al suo profilo; tra cui l’Empoli.

Come già evidenziato nei giorni scorsi, il tecnico calabrese e Turati rappresentano ad oggi la prima fila nella corsa alla successione di Fabio Caserta, pur in un quadro che potrebbe evolversi e mutare rapidamente da qui ai prossimi giorni. Guardando la situazione da una prospettiva azzurra, la definizione del rapporto tra De Giorgio e il Potenza rappresenta inevitabilmente un passaggio fondamentale. Da sola non significherebbe automaticamente nulla per il futuro della panchina empolese, ma è altrettanto vero che un eventuale accordo per la separazione potrebbe essere letto come un segnale da monitorare con particolare attenzione.