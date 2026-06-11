Tra i nomi destinati ad animare l’estate di mercato dell’Empoli c’è senza dubbio quello di Gabriele Guarino. Sul centrale classe 2004, reduce da una stagione con alti e bassi in maglia azzurra, continuano infatti ad accumularsi gli interessamenti. Dopo Bologna e Cagliari, che da tempo stanno monitorando il difensore, anche Torino e Palermo avrebbero messo gli occhi sul numero 34 empolese, confermando come il suo profilo sia ormai considerato tra i più interessanti del panorama italiano. In stagione 35 presenze in campionato, 3 reti, 2 assist e quasi 2.900 minuti giocati, prestazioni che gli sono valse anche l’inserimento nella Top 11 Under 23 della Serie B e la recente convocazione in Nazionale maggiore dopo il percorso consolidato con l’Under 21.
In casa azzurra la sensazione è che Guarino possa essere uno dei nomi più caldi del mercato, probabilmente insieme a Stiven Shpendi. Molto dipenderà naturalmente dalle strategie societarie e dalle risorse che potranno arrivare dall’eventuale ingresso del nuovo socio. L’auspicio dell’ambiente empolese è che nuove liquidità possano consentire al club di trattenere almeno parte dei suoi gioielli, ma ad oggi il futuro di Guarino sembra sempre più destinato a svilupparsi lontano dal Castellani nella prossima stagione. Un’eventualità che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe l’ennesima conferma della capacità dell’Empoli di valorizzare giovani talenti pronti per il salto verso palcoscenici ancora più importanti.
Mamma Ales.sio ma cosa scrivi? Una stagione di alti e bassi? ahahahah no vabbè. Ragazzi se siamo ridotti a scrivere queste sce menze per provare ad alzare il prezzo di un giocatore che questo anno ha fatto male male, specie rispetto alle aspettative e alla stagione precedente, siamo messi davvero male. Consideriamo Guarino un gioiello azzurro? mah…
sembra ieri a viareggio in passeggiata se le sono date il ds dell arsenal con quello del galatasaray perchè vogliono tutti Guarino
il potere dei procuratori incide sempre di più sulle scelte dei clubs
Speriamo, meglio cedere lui che Shpendi e/o Popov
Sono tutte e 3 giocatori che non spostano nulla , non vinci i campionati con questi !
Si si, va bene vai…..
Ma lo stadio????
Sai, lui è rimasto l’unico a credere che l’obbiettivo sia quello di vincere i campionati…Come se l’avessero paracadutato su questo mondo 5 minuti fa..
Nicola con questi a mala pena forse lotti per la salvezza visto un anno in più di esperienza ci sta che ti salvi …
ma perché te pensi di avere un obiettivo diverso dalla salvezza? sei parecchio illuso nini….
Illusi siete voi !
un ci basta neache che c’è lo spiattellano in faccia …
lo dicono da ogni parte se vuoi salvarti devi fare una squadra da play off se poi non ci vai e un’altra cosa …
e un c’è verso i muro e meno duro …