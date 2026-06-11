Tra i nomi destinati ad animare l’estate di mercato dell’Empoli c’è senza dubbio quello di Gabriele Guarino. Sul centrale classe 2004, reduce da una stagione con alti e bassi in maglia azzurra, continuano infatti ad accumularsi gli interessamenti. Dopo Bologna e Cagliari, che da tempo stanno monitorando il difensore, anche Torino e Palermo avrebbero messo gli occhi sul numero 34 empolese, confermando come il suo profilo sia ormai considerato tra i più interessanti del panorama italiano. In stagione 35 presenze in campionato, 3 reti, 2 assist e quasi 2.900 minuti giocati, prestazioni che gli sono valse anche l’inserimento nella Top 11 Under 23 della Serie B e la recente convocazione in Nazionale maggiore dopo il percorso consolidato con l’Under 21.

In casa azzurra la sensazione è che Guarino possa essere uno dei nomi più caldi del mercato, probabilmente insieme a Stiven Shpendi. Molto dipenderà naturalmente dalle strategie societarie e dalle risorse che potranno arrivare dall’eventuale ingresso del nuovo socio. L’auspicio dell’ambiente empolese è che nuove liquidità possano consentire al club di trattenere almeno parte dei suoi gioielli, ma ad oggi il futuro di Guarino sembra sempre più destinato a svilupparsi lontano dal Castellani nella prossima stagione. Un’eventualità che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe l’ennesima conferma della capacità dell’Empoli di valorizzare giovani talenti pronti per il salto verso palcoscenici ancora più importanti.