Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione odierna de “La Nazione” nel quale parla del futuro del club e della scelta del nuovo allenatore.
Sull’ultima stagione
“E’ stata decisamente tormentata, che per fortuna non ci ha causato un disastro, ma non per colpa della struttura della squadra, bensì per quanto non abbiamo saputo dare noi della dirigenza, potevamo gestire meglio certe situazioni e spero di aver fatto tesoro di questi errori per cercare di non ripeterli più in futuro.”
Futuro che dal punto di vista tecnico si preannuncia però roseo con i talenti del settore giovanile…
“Forse mai come quest’anno il nostro vivaio ha avuto questa consistenza, dai gruppi classe 2007 ai più piccoli del 2014 ci sono ottimi prospetti.”
E invece dal punto di vista societario che futuro ci dobbiamo attendere?
“E’ diventato sempre più difficile trovare da solo le energie per andare avanti, per questo stiamo cercando qualcuno che ci possa accompagnare, che ci dia un po’ di respiro. Abbiamo ancora diversi tavoli aperti e oltre ad alcune realtà straniere adesso si è manifestato anche il possibile interesse di un soggetto italiano. Stiamo portando avanti i colloqui per trovare la miglior soluzione, la mia speranza è che nel giro delle prossime due settimane si possano aprire delle vere e proprie trattative.”
Sulla scelta del prossimo allenatore
“Con Caserta ci siamo sentiti e stiamo facendo le nostre valutazioni, così come stiamo valutando anche altri profili che hanno fatto bene in Serie C. Penso che entro una decina di giorni faremo le nostre scelte.”
Grande presidente comunque! una stagione negativa può capitare
Tempo al tempo
speranza morì a Montecatini con il bicchiere in mano
Tutto ancora dilatato, comunque si e’ avuta conferma indiretta che non vogliono cedere completamente, che a questo punto va esclusa. Poi ci potra’ essere cessione della maggioranza ma vuole restare ancora in sella.
Che si voglia adottare il “modello Atalanta” ci può stare e francamente mi sta anche bene, dato che rappresenta un elemento di continuità rispetto al passato…. ma il Pres. ha confermato che ancora siamo ai preliminari e da qui a chiudere, se le manifestazioni di interesse si tramutato in offerte vere e proprie, ce ne corre…. confermo, si va per le lunghe come per lo stadio…. l’obiettivo del prossimo anno è ancora resistere e fare con molto poco, anzi pochissimo, accontentandosi di quello che passa il convento….
A Empoli si fa le cose alla Trump…. annunci, annunci, tante parole e zero fatti…. intanto domani (non si sa quale giorno di quale anno) è la volta buona….
Mi sembra il contrario esatto. Per non sparare cavolate e creare aspettative eccessive, il nostro pres è stato ed è sempre cauto, talvolta fin troppo.
tutt’altro …. lo stadio quanti anni sono? 10? 15? …. e del socio che gli chiedono la società? 3 o 4 anni… puntualmente escono sempre i soliti discorsi…. per lo stadio, ad esempio, mi regolo con i lavori a S.Maria…. ma mi sembra che procedono con molta lentezza….
Sta cercando chi butta soldi e lo lasci comandare. Cosa che praticamente sta cercando di fare da 2 anni.
A noi sta bene 💙
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Visto che ha detto di fare tesoro degli errori per il futuro, lui vuole ancora avere un ruolo predominante
Ha anche detto che l’allenatore sarà uno che ha allenato in C
Io speravo vendesse….Se cerca chi ci mette i soldi e fa comandare ancora lui, campa cavallo…Vero il modello Atalanta, ma lui ha da piazzare anche il figliolame…Se queste son le premesse, c’è da attendersi il prolungamento dell’agonia.Se resta così, altro che aumento di abbonamento, per quanto ci hanno fatto tribolare quest’anno, io voglio pure lo sconto.
con 70 mln che vuoi piazzare, sistema figli nipoti pronipoti cugini biscugini, figlioli d cugini e biscugini…
Sei hai letto lui cerca ancora uno che entri in società, non che si compri tutto il pacchetto…Come ha detto Andre, è due anni che cerca un allocco simile. Difficile pensare che si risolva tutto in poco tempo. Chi entra vuole voce in capitolo…
Ma secondo te se veramente prendesse 70 milioni pensi che debba preoccuparsi di sistemare il figliolame?…ma lo sai quante famiglie, non persone, camperebbero di rendita con 70 milioni?…sicuramente sta cercando di trarre più profitto possibile…in tutti i sensi…da questa situazione e sinceramente mi sembra una cosa più che normale che anch’io farei e penso anche te…
Sono ancora alla fase dei colloqui…buonanotte…alla fine non se ne farà nulla.
Speriamo bene ma futuro nero se non vende…
Intanto si rimanda ancora più in là x quanto riguarda la cessione o la collaborazione con altri soci , spero che la programmazione per il prossimo campionato sia già iniziata come l’iscrizione alla serie B , brutta situazione un po’ alla Trump un annuncio ogni tre secondi e niente fatti.
siamo alle solite, l’ altra volta aveva detto che tra il 10 e il 12 giugno si sarebbe saputo le offerte dei misteriosi interlocutori.anche stavolta si butta la palla avanti evvai!poi non lamentiamoci se gli abbonati saranno pochi.
Ammetto di essere pessimista di natura ma ci sono tutti i presupposti di affrontare una stagione uguale o peggiore di quella appena passata.
…..fra 2 settimane siam già a fine giugno (che passano più gg di quello che promettono),
Ci ritroveremo nuovamente a rifare una rosa da zero in poco più di 1 mese.
Ripartire sempre da ZERO e fare le corse da ultimo non può andare sempre bene
Incredibile non rispetta una data neache sotto tortura !
Vi hanno addomesticati bene …
non cambierà nulla ha fiutato l’affare vuole tutto il malloppo , e lo Stadio ci pensa la Meloni! e un gran furbacchione li un lo batte nessuno.
Si aspetta la Meloni, il governo aveva promesso 5 milioni per i lavori della copertura dello stadio a Lecce e ora gliela ripresi indietro, il governo spenderà solo x le armi .
Cosa ho detto aspetta e spera prima o poi ho detto !
Mi sembra giusto che non glieli dia.
E’ l’ora che siano i privati a sostenere le spese.
mi domando in quale mondo tu viva ..forse sei un fake creato dalla “stupidità artificiale”
Sono i tu nonno imbecille!
Enrico dopo mangiato devi fare il pisolino,se no tu sei nervoso se un tu dormi , gnamo nini su.
stamani l’ho visto al mercato
ha aperto un banchetto con i colori societari e lo stemma
la faccia era sconsolata ma ci sta’ che prima delle 13 qualcuno compri
no, la figliola un c’era
dice che dopo tanto lavoro aveva bisogno di riposarsi
e’ partita per un viaggetto col su’ ganzo
Ormai la modalità stadio ha preso il sopravvento in tutto…..Entro giugno poi entro settembre, poi non si sa quale anno e così via.
Presidente si sta trumpizzando
Ve l’ho già detto una infinità di volte. Lui non vuol vendere! Ma chi glielo fa fare? Ha almeno tre sontuosi stipendi garantiti, qualche plusvalenz e poi tutto il resto che non è poco. Così si va avanti tranquillamente senza problemi. Fa la squadra con due spicci: scappati di casa, pensionati, rotti in prossimità di guarigione, qualche prestito a fine mercato di qualcuno che è rimasto sul groppone a qualche squadra e cosi via. Se il proverbiale cujo regge e ci salviamo restiamo anche l’anno p.v. in cerca di chi vuol darci un po d’aiuto senza però voler comandare altrimenti continuiamo così come stiamo facendo ora.
Se invece di salvarsi, quest’anno, fossimo retrocessi, a questo punto avremmo già venduto, perchè la serie C è una brutta bestia, non ci sono entrate come in serie B e quindi bisogna frugarsi , cosa a cui a Monteboro sono allergici.
Per cui lasciamo perdere tutti questi discorsi di due fondi americani, dell’interesse di qualche imprenditore Italiano perchè se si voleva vendere si sarebbe già venduto a fine campionato con la salvezza acquisita. Ora la trattativa è tutta fuffa.
Quindi speriamo di salvarsi anche quest’anno con meno sofferenza e SEMPRE FORZA AZZURRI.
Il problema è che qua tutti son c onvinti del contrario…
Non è minimamente credibile su niente.
Continue date dette che poi non vengono mai rispettate.
Deve mettere da parte il suo delirio di onnipotenza e sparire il prima possibile da empoli insieme alla family.
Ma come qua gli espertoni avevano detto che questi giorni sarebbero stati decisivi… il 15 è la data ultima, sarà tutto deciso. Eh si..
Era meglio se eravamo già in Lega pro, forse qlcs cambiava
emp94 chiedilo al Dippe un ne azzecca una dal 1990…
e il bello si alterano se dici il vero !
l’altro e Biancazzurro che si inventa i numeri a caso , e prevede che si triplica i numeri…
E poi ci sei te, con il tuo milionesimo post sempre uguale, i tuoi numeri presi da internet, il leone da tastiera che è in te, la meloni che ti da i soldi, il comune che ci mette i soldi, i 400000€ a fondo perduto…e non per ultima la tua educazione lasciata chi sa dove!
Ma comunque tu sei bene di Empoli e io il male.
Vuoi la macchinina bellina da 12.000 ma con i quattrini degli altri, non ti accontenti di un progetto da 17800 troppo poco per te, sei alla fiera e giustamente vuoi lo zucchero filato, come dicevano una volta… piangete bambini che la mamma ve lo compra.
Ti voglio conoscere Enrico promettimelo.
Guarda che sono stato chiesi quei 400.000 euro na per la piscina …
ci facevi lo scheletro in prefabbricato delle curve con quei soldi !
Per le verità l’unico riferimento è il sommo enrico conoscitore dell’universo.
Io fossi in te farei un sito chessò, pianetaenrico.it oppure wikienrico dove potresti svelare tutte le verità del globo… Insomma un lugo di apprendimento accessibile a tutti, scritto in un ottimo italiano, dove le certezze e la saccenza la fanno da padroni.
Pensaci, se hai bisogno di auito per lo sviluppo potresti chiederlo qui, ma sicuramente saprai farlo da solo… sarai sicuramente anche un abile web developer e ux designer.
Così chissà magari scrivi un po’ meno su questo sito e noi comuni mortali possiamo fare discorsi ignoranti e terra terra.
Che dici?
Il Biuzzi scrisse che proprio in questi giorni ci sarebbe stato un incontro avanzato e potenzialmente decisorio con il fondo neworkese, ma non era chiuso il discorso von l’altro di Boston, ora e’ spuntato interesse da imprenditore del nord, ora dichiara che in due settimane decideranno in pratica con chi fare trattativa esclusiva…che dire: si sta esponendo troppo per dire, non ci sono interlocutori validi. si continua cosi, perche nel passato c’erano voci di corridoio e basta…
Carissimo ENRICO io penso che tu abbia seri propblemi di scarsa considerazione nella vita di tutti i giorni e tu continui a tirare in ballo sempre gli stessi discorsi, che credo siano venuti a noia un po anche a te, solo per sentirti al centro dell’attenzione anche se ormai bistrattato e quasi offeso un po’ da tutti. Io credo da qui in avanti sarebbe utile non risponderti nemmeno piu’ ma tantè………. ci sono cascato anche io.
State tranquilli che penso a tutto io. Come vedete si è aggiunto l’ imprenditore italiano, con il tempo è venuto fuori, ma non sono del nord, quelle sono soltanto voci per sviare i sospetti. Fabry ha confermato di non voler fare altri errori come quest’ anno e per questo lo aiuterò io, a conferma che resterà lui al comando ancora per qualche anno. State sereni, nessun americano, rimane tutto in casa. Presto saranno svelati i dettagli. Un saluto da Sellone Ciompi, per gli amici CiompiSellone.
taccitua sello’ e statte zitto
aveva da rimane’ topsiccrit
e mo’ ciosa’ pure er carciofaro der circolo de ponzano
Grande Ciompi
Nessun avvicendamento neanche quest’anno. Ci si riprova il prossimo.
Via Guarino e Shpendi e si paga la Serie B anonima del prossimo (se ci va bene).
Speriamo solo di trovarne un altro paio di giovani interessanti e pronti per la B e che reggano senza farci finire di sotto