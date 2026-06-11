Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione odierna de “La Nazione” nel quale parla del futuro del club e della scelta del nuovo allenatore.

Sull’ultima stagione

“E’ stata decisamente tormentata, che per fortuna non ci ha causato un disastro, ma non per colpa della struttura della squadra, bensì per quanto non abbiamo saputo dare noi della dirigenza, potevamo gestire meglio certe situazioni e spero di aver fatto tesoro di questi errori per cercare di non ripeterli più in futuro.”

Futuro che dal punto di vista tecnico si preannuncia però roseo con i talenti del settore giovanile…

“Forse mai come quest’anno il nostro vivaio ha avuto questa consistenza, dai gruppi classe 2007 ai più piccoli del 2014 ci sono ottimi prospetti.”

E invece dal punto di vista societario che futuro ci dobbiamo attendere?

“E’ diventato sempre più difficile trovare da solo le energie per andare avanti, per questo stiamo cercando qualcuno che ci possa accompagnare, che ci dia un po’ di respiro. Abbiamo ancora diversi tavoli aperti e oltre ad alcune realtà straniere adesso si è manifestato anche il possibile interesse di un soggetto italiano. Stiamo portando avanti i colloqui per trovare la miglior soluzione, la mia speranza è che nel giro delle prossime due settimane si possano aprire delle vere e proprie trattative.”

Sulla scelta del prossimo allenatore

“Con Caserta ci siamo sentiti e stiamo facendo le nostre valutazioni, così come stiamo valutando anche altri profili che hanno fatto bene in Serie C. Penso che entro una decina di giorni faremo le nostre scelte.”