Stasera dalle 21:30 ultima riunione degli organizzatori presso lo storico “covo” del Centro di Coordinamento. Restano da definire gli ultimi dettagli della due giorni di eventi e celebrazioni per i 50 anni del tifo organizzato empolese in programma Venerdì 19 e Sabato 20 Giugno. Quasi completata, in attesa delle ultime conferme, la lista degli ex che parteciperanno alla cena del Venerdì, fra i quali al momento possiamo annunciare come sicuramente presenti: Luca Della Scala, Ciccio Tavano, Flavio Giampieretti, Francesco Pratali, Ezio Gelain, mister Andreazzoli, Antonio Buscè e… un giocatore straniero che lasciamo indovinare ai lettori.
Chi volesse contribuire alla raccolta fondi da devolvere in beneficenza potrà acquistare (sia stasera al “covo” che alla festa) la t-shirt celebrativa (€ 15,00) e/o la busta (€ 5,00) con i 5 adesivi speciali fatti stampare appositamente per l’occasione (che vedete in copertina).
Vi terremo ovviamente aggiornati sulle novità che potranno scaturire da qui all’evento. La prossima settimana poi conosceremo meglio uno degli animatori della serata del 20, Samuele Virtuani che ci parlerà del suo libro “Ai tempi dei dinosauri e dei pionieri” nel quale racconta, attraverso la fanzine dei Rangers, l’autentico spirito di comunità autentica raccolto dietro uno striscione.
Calciatore straniero…..La butto là, Zielinski
Johnny Ekstroem?
tombola
tira la bomba Almiron…. oppure Cribari, oppure Floriancic
più semplicemente Jhonny chissà!!!
Siyabonga Nomvethe
Levan Mchelidze
Non può che essere lui!
Anche secondo me
Dalla SVEZIA con furore… e amore [J.E.]
È vero che viene Silvio Baldini?
sarebbe bello che la prossima maglia dell empoli avesse dei riferimenti a quella del 1976..
ma non penso che la proprieta ci arrivi a queste finezze
mitico della scala
davor cop