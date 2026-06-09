Il 19 Giugno al via la festa del tifo organizzato

Si avvicina a grandi passi la due giorni (19 e 20 Giugno) che celebrerà alla Vela “Margherita Hack” di Avane i 50 anni del tifo organizzato a Empoli. Già da tempo esauriti i posti per la cena con le glorie azzurre di Venerdì 19, saranno comunque disponibili una serie di stand gastronomici per tutti coloro che volessero godersi l’evento. La serata prenderà il via dalle 18:00 con l’apertura della mostra fotografica sulla storia del tifo organizzato empolese e l’esposizione del materiale storico dei gruppi che hanno difeso i colori dell’Empoli in casa e in trasferta dai tempi della tribuna laterale fino ad arrivare all’odierna maratona.

La mostra fotografica, curata da Gabriele Maltinti, vedrà esposte oltre 500 istantanee frutto del lavoro a bordocampo dello stesso Maltinti, di Matteo Papini e del nostro Massimiliano Ciabattini, oltre ai contributi provenienti da una rete di contatti consolidati esterni al nostro territorio. Un racconto per immagini che, a prescindere dal fatto di essere in bianco e nero o a colori, avranno come comune denominatore l’amore per l’azzurro di chi le ha scattate e chi è stato immortalato. Non mancheranno i giochi per i più piccoli e una lotteria con ricchi premi messi gentilmente a disposizione dalla società di Monteboro. Chiuderà la serata dalle 22:30 il DJ set con Luca T. e Follothevibes DJ.

Il 20 Giugno il popolo azzurro di nuovo insieme

Gli organizzatori si aspettano una grande partecipazione anche Sabato 20 (apertura della festa alle 17:00) quando sono attesi circa un centinaio di tifosi da Parma, Montevarchi e Monaco di Baviera. I visitatori troveranno nuovamente esposti foto, sciarpe e vessilli dei nostri tifosi, ma soprattutto saliranno sul palco i protagonisti in carne e ossa per raccontare storie e aneddoti di questi primi 50 anni di tifo organizzato. Infine per la cena previsto un menù alla carta senza prenotazione e a seguire DJ set con Gabry Fasano e Andrea Gelli (vocalist Roberto Francesconi).

Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che l’iniziativa è completamente autofinanziata dagli organizzatori anche attraverso la vendita della magliette e degli adesivi celebrativi (che se volete potrete trovare questo Giovedì dalle 21:30 al “covo”) ma soprattutto che l’intero ricavato dalla due serate sarà interamente devoluto in beneficenza.