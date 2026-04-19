|E M P O L I
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|V. E N T E L L A
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12′ Guiu, 50′ Magnino
Al Castellani finisce 1-1 il match interno con l’Entella: vantaggio ligure di Guiu nel primo tempo, pareggia Magnino nella ripresa. E’ un pareggio che ci tiene ancora li dove eravamo, un pareggio che onestamente non può essere accolto con soddisfazione se non per una classifica che, unicamente sull’oggi e ringraziando gli altri, ci vede ancora fuori dalla zona rossa. Purtroppo però il campionato non finisce oggi e le prossime tre sfide, almeno sulla carta, si presentano come molto complicate, Avellino in casa compresa. Inutile girarci intorno, ci aspettavamo di più, pretendevamo di più, doveva arrivare di più. Il primo tempo è stato al limite dell’imbarazzante, terminato con l’Entella in vantaggio con un gol preso in maniera davvero assurda. L’ennesimo. La paura ha avuto ancora il predominio. Meglio nella ripresa dove la squadra ha alzato il ritmo è ha trovato subito il gol del pareggio salvando una serata che, altrimenti, sarebbe stata molto difficile da raccontare e digerire. Il popolo empolese è stato quest’oggi a dir poco esemplare, facendo quadrato e rispondendo presente in uno dei momenti più difficili degli ultimi quarant’anni. A non dare totalmente le risposte giuste, quelle dovute, è stata ancora una volta la squadra che prosegue il suo trend in questo campionato davvero difficile da spiegare. Oggi la partita era da vincere e davvero poco conta il raccontare il tipo di prestazione che la squadra possa aver fatto, detto che fondamentalmente, di buono si è visto solo l’impeto ad inizio ripresa. Una gara molto tesa come dimostra il rosso sventolato a Caserta per aver strattonato un giocatore dell’Entella davanti alla sua panchina. Al triplice fischio ha fischiato sonoramente anche lo stadio (urlando di tirare fuori gli attributi) perché questo pareggio rischia di essere molto pericoloso. Forse Shpendi il migliore per impegno, malissimo Moruzzi (colpevolissimo sul gol preso) e Fila ma nel complesso prestazioni dei singoli non sufficienti.
EMPOLI (4-3-3) : Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi (54′ Candela); Magnino, Yepes (73′ Ghion), Haas; Shpendi (84′ Bianchi), Fila (46′ Nasti), Elia (73′ Ceesay).
A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ignacchiti, Saporiti.
Allenatore: Fabio Caserta
V. ENTELLA (3-5-2) : Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi (; Mezzoni (74′ Alborghetti), Franzoni, Karic (74′ Dalla Vecchia) Benedetti, Di Mario; Guiu (79′ Tirelli), Cuppone (79′ Debenedetti).
A Disp: Colombi, Nichetti, Bariti, Stabile, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo.
Allenatore: Andrea Chiappella
ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Garzelli/Laghezza. VAR: Santoro/Sozza.
Ammoniti: 19′ Guarino (E), 55′ Mezzoni (VE), 63′ Di Mario (VE), 89′ Marconi (VE)
LIVE MATCH
95′- Finisce qua, fra i fischi del Castellani la sfida fra gli azzurri e la Virtus Entella. Nella ripresa Magnino ha rimontato la rete siglata al 12° da Guiu Vilanova. L’Empoli pur mantenendo a lungo l’iniziativa ha fatto troppo poco per vincere la partita. Adesso i giocatori sono accolti da fischi della maratona.
94′- Ripartenza azzurra, impreciso il filtrante di Ghion verso Nasti. Anche in questa circostanza è stata sbagliata completamente la scelta nella metà campo avversaria
93′- Fischiato il fallo di mano a Nasti. Nuova punizione in favore degli azzurri.
93′- Magnino strattona Di Mario all’altezza dell’out sinistro.
92′- Gioco interrotto per un fallo commesso nella metà campo ligure. Tiritiello si incarica della punizone per la Virtus Entella.
91′- Assegnati cinque minuti di recupero.
90′- Ultimo cambio nella Virtus Entella: Turicchia per Marconi.
89′- Clamoroso errore in disimpegno di Nasti verso Ghion fermato fallosamente da Marconi. Anche il difensore biancoceleste finisce nella lista dei cattivi
88′- Finisce in fuorigioco Nasti. Si riparte con un calcio di punizione per gli ospiti.
88′- Diagonale di Candela dal limite dell’area spostato sulla destra finisce sul fondo.
87′- Sinistro di Dalla Vecchia colpito troppo di esterno finisce a lato.
86′- Brutto errore in disimpegno di Ghion che spedisce il pallone direttamente in fallo laterale.
84′- Ultima sostituzione operata da Caserta: Bianchi per Shpendi.
82′- Punizione in favore degli azzurri all’altezza dell’out destro. Cross di Ceesay allontanato da Marconi.
81′- Cross di Di Mario prolungato da Guarino verso la porta: la fa sua Fulignati.
81′- Nove minuti più recupero a disposizione degli azzurri per trovare il gol della vittoria.
79′- Altra doppia sostituzione per gli ospiti: Debenedetti e Tirelli per Guiu e Cuppone.
78′- Conquista un tiro dalla bandierina la squadra azzurra: il cross di Ghion è corto, allontana la difesa della Virtus Entella.
78′- Si mantiene in zona d’attacco l’Empoli.
76′- Candela procura una rimessa laterale in favore degli azzurri. Troppo lungo il cross di Candela per Nasti.
74′- Risponde Chiappella: Alborghetti e Dalla Vecchia per Mezzoni e Karic.
73′- Doppia sostituzione per gli azzurri: Ghion e Ceesay per Yepes ed Elia.
73′- Sventagliata di Haas sul quale Shpendi può solo deviare la sfera nessun problema per Del Frate.
72′- Discesa sulla sinistra di Ebuhei il suo cross basso allontanato da Tiritiello.
70′- Finisce a terra Cuppone Marinelli lascia proseguire.
68′- Sinistro di Ebuehi respinto da Tiritiello.. Sul capovolgimento di fronte cross di Di Mario sul quale si fionda Guiu Vilanova, il destro al volo del catalano finisce sopra la traversa.
66′- Cuppone va via sulla sinistra, entra in area il suo passaggio in verticale per Franzoni è troppo profondo.
65′- Episodio difficile quello da commentare, quello dell’espulsione di mister Caserta.
63′- Incredibile!!!! espulso mister Caserta per aver disturbato Di Mario. Finisce nella lista dei cattivi anche il terzino della Virtus Entella
62′- Scivola Karic ne approfitta Magnino che allarga per Shpendi, ingaggia il duello con Parodi arma il destro respinto dal muro ligure. Sul capovolgimento di fronte obbligato Fulignati ad un uscita a valanga per anticipare Cuppone.
61′- Discesa di Mezzoni sulla destra il suo cross viene bloccato da Fulignati.
60′- La retroguardia azzurra non lascia mai tranquilli, cross di Mezzoni allontanato non senza patemi d’animo da Candela oltre la linea di fondo.
59′- Candela si è sistemato sulla fascia sinistra con lo spostamento di Ebuehi sulla sinistra.
58′- Finisce a terra Nasti, Marinelli lascia proseguire.
57′- Sventagliata di Elia a cercare Magnino, stavolta l’ex Modena manca l’impatto con la sfera. Si riparte dal rinvio di Del Frate.
55′- Mezzoni è il primo giocatore della Vitus Entella a finire nella lista dei cattivi. Punito il suo intervento falloso su Elia.
54′- Seconda sostituzione operata da Fabio Caserta: Candela per Moruzzi.
52′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si incunea in area commettendo fallo in attacco.
52′- Karic pesca Cuppone completamente solo in area azzurra, il suo cross basso viene allontanato in angolo da LOVATRO
50′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Magnino raccogliendo il cross di Shpendi all’altezza della linea di fondo, il suo colpo di testa in tuffo all’altezza del secondo palo supera Del Frate.
48′- Rimane a terra Franzoni, Marinelli lascia proseguire. Si riparte con una rimessa laterale per i liguri.
47′- Filtrante di Yepes per Nasti fermato in fallo laterale da Di Mario.
46′ – Il primo pallone della ripresa viene giocato dalla Virtus Entella. Fabio Caserta ha operato un cambio nell’intervallo: Nasti per il deludente Fila.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo fra i fischi copiosi del Castellani con la Virtus Entella in vantaggio sugli azzurri. Decide al momento la rete di Guiu Vilanova al 12′. La squadra di Fabio Caserta pur con i propri limiti ha cercato la via del pareggio, andandoci vicino in un paio di circostanze.
45′- Arriva il quarto angolo per gli azzurri. Dalla bandierina Yepes ma il suo destro finisce direttamente tra le braccia di Del Frate.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
44′- Fila! il suo destro da posizione defilata si infrange sull’esterno della rete.
43′- Mezzoni interviene direttamente su Moruzzi generando un calcio di punizione per gli azzurri.
42′ – Punito l’intervento di Marconi su Fila, punizione in favore dell’Empoli.
40′- Lovato svirgola il cross basso dalla destra, per fortuna degli azzurri non ne approfitta la Virtus Entella.
38′ – Fischiato un fallo in attacco a Yepes. Punizione per la Virtus Entella affidato al sinistro di Del Frate.
37′ – Retropassaggio corto di Marconi verso Del Frate che anticipa Shpendi.
36′ – Mezzoni procura il secondo angolo in favore della Virtus Entella.
34′ – Appare in grave difficoltà sul piano mentale la squadra di Caserta, miriade di errori e poca lucidità, soprattutto dopo il gol degli avversari.
33′ – Elia premia la sovrapposizione di Moruzzi, il suo cross viene addomesticato da Del Frate.
31′- Shpendi prova a portarsi la squadra sulle spalle. Il destro dell’albanese respinto dal muro biancazzurro.
30′ – Sugli sviluppi del corner il destro da fuori area di Elia completamente fuori misura.
29′- Lovato! sugli sviluppi del terzo angolo per l’Empoli, Lovato indirizza la palla di testa all’angolino trovando la risposta di Del Frate che si allunga sulla propria sinistra mettendo in angolo.
27′- Si accendono i riflettori del “Castellani”. Gli azzurri con cuore e volontà provano a mettersi alle spalle i problemi.
26′- Haas sugli sviluppi del tiro dalla bandierina mette a lato dando l’illusione del gol a parte dello stadio.
24′- Shpendi sfonda a destra, entra in area. Il suo passaggio per Elia sul quale chiude Franzoni.
23′ – Destro di Benedetti viene ribattuto da Guarino. La squadra di Caserta ha subito l’impatto psicologico del gol subito.
21′- Fallo in attacco di Shpendi ai danni di Benedetti. Si riparte con un calcio di punizione per la Virtus Entella.
19′ – Cross di Haas troppo lungo per tutti. Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Guarino per fallo su Guiu.
18′ – Benedetti non si intende con Mezzoni, si riparte con una rimessa laterale per gli azzurri.
16′- I liguri continuano a spingere, arriva il secondo angolo per la Virtus Entella. Sul cross di Mezzoni da destra a trovare il colpo di testa di Tiritiello sopra la traversa.
14′ – Ancora una dabbenaggine della difesa azzurra, Cuppone si invola al limite dell’area per nostra fortuna scivola.
12′ – Incredibile!!!! si porta in vantaggio la Virtus Entella, Moruzzi appoggia verso Fulignati che salva miracolosamente. Cuppone scarica per Mezzoni, sul suo diagonale trova la deviazione vincente di Guiu Vilanova
10′- Discesa di Parodi sulla destra, il suo cross troppo profondo per Cuppone e Franzoni.
9′- Yepes ruba palla a Marconi ma poi si trascina il pallone oltre la linea di fondo.
7′- Impreciso il suggerimento di Karic che intendeva servire Guiu Vilanova.
5′- Fallo in attacco commesso da Shpendi all’altezza del limite dell’area ospite.
4′- Moruzzi viene fermato da Franzoni. Rimessa laterale in favore degli azzurri.
3′- Spinta evidente di Cuppone ai danni di Moruzzi. Si riparte con una punizione in favore degli azzurri.
2′- Punito l’intervento di Elia ai danni di Mezzoni. Punizione per la Virtus Entella affidata a Parodi.
1′- Rimessa laterale per gli azzurri affidata a Moruzzi, allontana la retroguardia ligure.
1′- Il primo pallone viene giocato dagli azzurri. Inizia la partita con il caldo incoraggiamento della maratona.
0′ – Dovrebbe essere un 4-3-3 il modulo di partenza con Elia spostato in avanti, possibile anche un 4-4-2 ma lo capiremo a squadre in campo. Haas dal primo minuto.
1°Tempo
formazione incomprensibile
Un paio di errori di formazione come al solito.
Haas e Ebuehi ex giocatori.
Se oggi non si vince sarà durissima salvarsi. Dopo ci aspettano Venezia e Monza Fuori Casa e Avellino in casa. In qualsiasi modo oggi bisogna vincere. Forza Azzurri !
forza Entella la serie b la meriti tu noi stiamo bene in quarta serie
Bene lo schieramento tattico, ma Ebuehi e Haas dovrebbero stare in tribuna e non in campo.
c’è più ragnatele in curva nord che nella foresta Amazzonia
O
Nella topa della Rosy Bindi.
oggi vinciamo… se non succede è gravissimo. Loro davvero il nulla cosmico
davvero con un altra squadra eri già 3 0
formazione senza senso….ebuhei e haas sono ex giocatori…. speriamo nel.miracolo
MA COME SI FA A FARE UNA COSA DEL GENERE A LIVELLO PROFESSIONALE?!?!?!?!
non ci posso credere siamo in c
Halmaaaa…
Linea difensiva immobile… Guarino che corre in porta anzichè marcare… mamma mia che livello imbarazzante ragazzi. Guarino davvero scarsissimo
voleva creare valore con Guarino il beatoamato!
che capponi boni pe i lesso
quindi voleva tutti la difesa a 4, eccoci la difesa a 4!
bravo
Moruzzi che merdx .
Caserta ci portera’ in C senza senso questa formazione
Formazione senza senso
Caserta ci porta in C
si voleva giocare a 4 dietro questo è il risultato moruzzi in quella posizione è un disastro è la fine ……………è una squadra da ridere se vinci è una casualita’ ad oggi è piu’ facile arrivare ultimi che salvarsi.
Calma é ancora lunga. Però ragazzi volevate i 4 dietro? Eccoci qua… Davanti Elia e show di ci sono eh
poi un capisco perche’ non giochi saporiti boh!
Complimenti sign ciuffo Guarino … ammonito
Al 18 esimo per una trattenuta a metà campo …
Ma ndo l hai il cervello …
cmq 30 anni di grande calcio, 30 anni in cui l’ Italia ci ha ammirato, sono finiti perché ci siamo venduti ai procuratori, guardate moruzzi!!!
Quello sì. Bisogna tornare a fare un mercato vero, gente come Obaretin e Moruzzi non sarebbe mai arrivata a Empoli.
e lo faremo dall’ anno prossimo in C
Ho seri dubbi se rimane questa società…
Si vince , calma !
anche per me, è ancora lunga
l’ anno prossimo alla prima con il Grosseto!
sembra che con questo mister si aspetti di prendere gol poi…….si vedra’….. ha fatto nettamente peggio di pagliuca e dionisi non ci piove!è una squadra senza grinta,si gioca senza l’adrenalina di voler fare risultato.
infatti si poteva sta con Dionisi a sto punto
Se qualcuno di voi sta a Limite occhio che tra qualche secondo atterra il tiro di Elia
la musica del gol partita a caso è l’emblema della stagione
Oggi non si vince manco se si paga
Hai ragione. O perchè tutte quelle Che giocano contro Di noi sembrano Il Real Madrid? Me lo spiegate cavolo????
Diciamo che siamo una squadra scarsa che farebbe fatica in C
In più non hanno mordente né voglia (fino ad ora ) risultato di campagne acquisti senza senso (tutti prestiti … sai a loro che frega se si retrocede ) mille cambi sia in panchina che in dirigenza e ambiente sfiduciato . Se con uno stadio pieno non corrono nemmeno che volete sperare ?
ho capito allora Che bisogna fare? Assiedare lo stadio e che escano a mezzanotte? Che vi garba farvi prendere per Il c….? A me no.Na neanche con Orrico si giocava Cosi male. Boh. Mi cascano I bracci per non dire I c……
Corsi sei come il MAGO SILVAN…CI HAI FATTO SPARIRE!!!!!!!!!!!!!!
Bravo Moruzzi. davvero.
se perdi questa perdi anche le 3 restanti e arrivi ultimo,una tragedia peggiore di quella di anno scorso,piu’ comprensibile di questa.
Altro missile in arrivo a Limite di Yepes ahahah mamma mia
ho toccato più palloni io in curva nord che fila in campo
davvero…
Yepes lampippa ? A Genova lo conosciamo bene purtroppo
non Hanno voglia Di giocare. Senza stipendio sai a questi prllegrini. Mandiamoci la primavera a Venezia. Sicuramente gioca Meglio datemi retta.
Non è che non hanno voglia, non sanno proprio come si fa a giocare a questo sport: un’accozzaglia di gentucola, figli di papà che gioca tra i profesionisti solo perché il padre borghese paga: nell’Italia degli anni’90 l’80% di questa gente giocava tra interregionale e promozione. Il calcio italiota è tutto così, dalla nazionale A alle serie dilettantesche, e al mondiale ci va l’UZbeKistan.
E UN Hanno voglia ca…. E noi siamo troppo Teneri Ci prendono per Il c……
Anche Lovato a momenti combina la frittata… mamma mia come ci è andata bene
Un altro sopravvalutato del c…o
Troppa paura, per ora male anche Elia…
Elia è improponibile
….fanno pena…
Era colpa di Dionisi ….
Fila che scarso… a 3 metri dal portiere senza nessuno lato della rete. Siamo questo gente… non è la formazione
Meglio che io non faccia commenti, mi darebbero l’ergastolo… 😡🤬🤬🤬🤢🤢🤮🤮🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Contestazione settimana scorsa
Stadio pieno
Sotto col punteggio e camminano ????
Esatto. Sarà bene che restino allo stadio e partano direttamente per Venezia🤬
se arriva la retrocessione a questo punto dico che è meritata .
non è nemmeno sfortuna
45 minuti …..non so’come ma dobbiamo vincerla
siamo una quadra senza qualita’ …a 3 a 4 a 5 ….sempre tutto uguale , 3 allenatori….sempre uguale
loro sono una squadra che è preparata e cosciente di cosa fare e come .
Su Moruzzi la colpa non è stata soltanto portarlo a Empoli (procuratore potente?) ma anche non prendere un terzino sinistro a gennaio. C’è solo lui in rosa.
i giocatori sono scarsi ma qui ci sono anche colpe di un allenatore che mette in ampo una squadra strampalata, lunga , senza un minimo di gioco. era meglio Dionisi di questo preso non perché era bravo ,ma perché costava poco. ma cosa vuoi sperare da uno che è stato esonerato pochi mesi fa dal Bari. roba da maiali.
a sto punto errore madornale mandare via dionisi,questo ci ha capito un cazz messa la difesa a 4 allargato il campo game over!
scusate da sampdoriano noi siamo finiti in C l’anno scorso e il merito maggiore a mio parere le statue del suo profilo regista che poi è un mediano intenditore (sua vera natura)di serie C.….avete messo sotto contratto visto che noi non l’abbiamo più fatto un certo spagnolo di nome Yepes… fate voi unico spagnolo scarso nel mondo
d’accordissimo lo dico da inizio anno .
Giocatore imbarazzante.
1,60 di incapacita’
e teniamo degl’innocenti nostro prodotto in panchina
Ragazzi ma allora Pagliuca aveva capito come bisognava trattare questi qui. E l Hanno esonerato. Walter to chiedo scusa avevi ragione te.
Non so come finirà ma ho sempre sostenuto che questa gente avrebbe difficoltà anche in serie c di sicuro non salirebbe l unico che ha tenuto un po la barca e’sphendi ma anche lui non vola
sta sera se si continua cosi i giocatori devono dormire negli spogliatoi
In una partita fondamentale, si gioca con 2 ex giocatori.
Ma in Lega Pro si vuole sempre lo stadio nuovo?
da quando si è alzata l’asticella,siamo tracollati!
torniamo quella che è la nostra realtà
grazie presidente x averla scansata x 30 anni
abbiamo pareggiato ma non ci si merita. Se fossi UN tifoso dell Entella mi girerebbero.
che mozzarelle tira elia, i suoi tiri non finiscono mai in porta….
Rimpiango Dionisi da qualche settimana inutile dire il contrario. Questa va vinta ragazzi, di riffa o di raffa
Macchè Dionisi. Era peggio della grandine. Ci voleva Pagliuca Che gli dava pedate nei dentist.
Volevo dire denti. Maledetto correttore inglese
Che giocatore insulso Nasti
Che scarsi che siamo… e pensare che qualcuno di voi era felice dei prestiti e dei talenti giovani con tanto di allenatore promettente ad agosto. Voti PE? 5.5 e 6 sicuramente a tutti.
Forte Ghion
Con oggi definitivamente le speranze sono finite
Il calcio a Empoli è ufficialmente finito
Doppia retrocessione
E secondo me c è il grosso rischio di sparire visto che non ci sono soldi
Lo stadio lo si può fare ognuno a casa sua col lego
questa squadra può fare massimo 40/41 punti, quindi se non.sara’ serie C diretta l’, andremo ai play out. io.sinceramente comuncerei a pianificare la serie C, che è un campionato durissimo e pure lì non sarà facile salvarci. la colpa è in primis della società, ma anche di noi tifosi e della stampa locale, che si è horsizzata…mi dispiace per noi tifosi, ma ce la siamo cercata!
quando fai il ripulisti e metti i parenti incompetenti in societa’ i risultati sono questi.
son convinto che entella vincera’ col padova in casa ci superera’ e noi si rischia veramente di retrocedere direttamente,siamo con la bombola dell’ossigeno fisso che pena!
Non ci posso credere, hanno pure avuto il applaudire i nostri ultras
se gli levi l’empoli i che fanno poeretti!
È stato bello ragazzi.
Tanti anni di calcio sopra ogni pronostico.
Ma stasera finisce il sogno.
Ci si rivede tra i campetti di provincia.
Un abbraccio a tutti i tifosi
Fine del calcio a Empoli.
e qualcuno voleva fare il derby con la viola e il pisa……………si riparte da pineto guidonia….
È colpa mia. Il granturco e il pane secco non era il mangime giusto per questi polli. Proverei a inserire nella dieta un po di vermi, grano e orzo. Magari con un po’ di insalatina tenera. I polli hanno bisogno di un alimentazione calibrata al loro fabbisogno, altrimenti non fanno l uovo! Altrimenti li vedi passeggiare senza una meta per il campo e provocano schifo e fastidio a chi gli tocca guardare lo spettacolo indecoroso che sono soliti offrire.
Quest’anno un tracollo annunciato! È serie C ! Dispiace.
Grazie Presidente per tanti anni di A e B !
C’era un unico risultato possibile per sopravvivere… e lo abbiamo cannato. Che delusione, mi viene da piangere
Non ci salva più nessuno. Sara serie C e diretta
Ghion no meo fate trovare sotto mano perché non saprei come reagirei…
Ci ha preso davanti tutta la maratona per il C, u, lo … entrato fresco va a battere un angolo camminando c’è più chiaro di così ma cosa si fa , c’è qualcosa di marcio sotto…
spero vadino tutti via !
Questo sito peggio della Corea… riscrivo il commento senza problemi.
Voti P E? Tutti 5.5 e 6
yepes perde sempre i contrasti è troppo per la b,non capisco l’allontanamento di saporiti e degli innocenti?
Siamo sicuri che li stanno pagando? …
Non esiste che uno entrato dalla panchina vado a battere un angolo e ci metta 1 minuto solo grazie a me che ho bestemmiato di muoversi … l’unico ..
comunque toglietemi di torno Ghion …
io il dubbio del marcio ce l’ho dopo il primo tempo a catanzaro:stesso discorso di venezia in a di qualche anno fa in cui pasammo dal 2-0 per noi al 3-2 per loro, dubitate………..
Ad essere realisti, è Serie C. Ad essere ottimisti, è playout.
Società allo sbando, a gennaio presi giocatori più scarsi di quei senza palle già presenti. Solo in Italia possono giocare i Ghion, i Fila, i Moruzzi, i Nasti. Allenatori li hanno scelti in base ai problemi mentali, sennò non si spiega. Che schifo.
smontiamo le curve e portiamole a petroio si va a vedere la primavera!
2 euro buttati via , per questi polli sono anche troppi.
Se va via il corsi il calcio a Empoli finisce…infatti ci ha fatto SPARIRE questo ingordo malefico… ora voglio proprio vedere chi gestisce questo bubbone marcio con queste ferraglie rugginose….L’AVANE forse….
C’è qualcosa di strano, di molto strano …una squadra che fa 27 punti nel girone d’andata e che smette di giocare in quello di ritorno…stipendi? Cos’altro?
La cosa più deprimente, non è la retrocessione in serie C, che ormai possiamo dare per scontata, ma speravo che almeno la squadra potesse avere una minima reazione d’orgoglio, dopo la contestazione della scorsa settimana. Potevo accettare una partita giocata alla morte, ma dove la squadra non riusciva a portare a casa la vittoria, ma la squadra ha giocato esattamente con la stessa coglia delle altre volte: Moruzzi che fa il suo miglior tiro nella porta di Fulignati, che continua a stoppare il pallone a 5 metri e altri orrori in difesa. Ebuehi che fa il compitino, pur senza fare gravi errori non ha mai fatto partire un azione decente sulla sua fascia, preferendo quasi sempre un passaggio laterale o passando la al portiere. A questo punto, perdere per perdere, prenderei 5/6 elementi della primavera e li butterei in campo. Di sicuro correre vero più di questi rammolliti.
Calma non siamo ancora spacciati
Emp94, abbiamo perso o pareggisto con tutte quelle sotto , rilanciandole in classifica. Ora con chi ti vuoi salvare, con Venezia , Avellino e Monza? Ad andarci bene bene, bene, si fa 2 punti, ma bisognerebbe xhe il Monza fosse già in A all’ ultima
Anche oggi i grandi DE che a fine partita fanno gli applausi e cantano “ dai ragazzi noi ci crediamo”, io non so se lo fate apposta se avete qualche torna conto oppure semplicemente non ci arrivate. Omuncoli che prendono stipendi a 5 zeri che vi stanno prendendo per i bassifondi. Questi vanno presi a pedate nei garetti
In tanti anni di Empoli mai visto una squadra scarsa tecnicamente e senza grinta come questa! Nn è possibile che ci si salvi! Anche se andiamo ai play out ci asfaltano!
Mi viene da pensare! Ma siamo sicuri che prendono lo stipendio? Secondo me c’è qualcosa che nn sappiamo!
Mi e sorto già da diverso tempo …
siamo sicuri che vengono pagati , a me sembra che Ghion ci abbia mandato un segnale… se no va fatto fuori immediatamente …
sono troppo incazzato , quello che ha fatto davanti a tutti non è accettabile…
Ho l’Empoli nel sangue da oltre trent’anni, mai un vista una cosa del genere, mai visto un tracollo così. Mi collego alla domanda di Enrico, ma secondo voi la società li sta pagando li stipendi ai giocatori?
Samp+Padova+Entella=1punto
Io non so se li pagano o meno ma deve giocare chi ha un senso di appartenenza , Curto cresciuto in primavera come Ignacchiti e Degli Innocenti ( non possono essere peggiori di Yepes e Ghion ….non ci credo ) , Saporiti che è tra i pochi che salta L uomo ….comunque scarsi così non credevo che fossimo, ci sono dei giocatori che vederli giocare in B è un offesa al calcio
ESONERO. IMMEDIATO. NON SO SE SAPORITI AVESSE PROBLEMI FISICI, ALTRIMENTI NON SI SPIEGA CHE NON GIOCHI NEANCHE UN MINUTO IN UNA SQUADRA DI DISABILI (PER IL CALCIO, CON TUTTO IL RISPETTO DOVUTO POSSIBILE PER CHI È DISABILE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI) IN UNA PARTITA DECISIVA PER LA NOSTRA STAGIONE. PANCHINA A BIANCONI CHE HA IL PATENTINO, MAGARI INSIEME A ROMAGNOLI. FARE PEGGIO DI CASERTA È IMPOSSIBILE. E COMUNQUE NON CAMBIEREBBE NIENTE PERCHE COSÌ È SERIE C.
magari il problema non sono gli stipendi che la società ha sempre pagato ma forse il premio che avevano chiesto per i playoff dopo la partita di cesena.forse da lì parte tutto,non mi meraviglierei se fosse successo come del resto avevano chiesto i giocatori della nazionale per vincere in Bosnia.
mi ricorda anni fa in a la partita ribaltata dal venezia in casa,il tracollo è avvenuto dopo la trasferta a catanzaro,forse nell’intervallo?
Onestamente l’involuzione di questa squadra e’ imbarazzante…si devono solo Vergognare….
Posso andare dietro
Nella memoria di 40 anni di empoli non credo di aver mai visto giocatori cosi scarsi….
Ormai la retrocessione è sicura, questa è la peggiore squadra della B. Ma se non c’è qualcuno che rileva la società, il calcio ad Empoli è finito.
non riesco veramente a capire gli ultras..va bene gli attaccamenti alle maglie..me non contestate nei il vero responsabile di questo schifo
Tutto prima o poi finisce, nella vita: io ho imparato questo.
Vorrà dire che vivremo solo di ricordi (in verità stupendi!)