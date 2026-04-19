E M P O L I 1 V. E N T E L L A 1

12′ Guiu, 50′ Magnino

Al Castellani finisce 1-1 il match interno con l’Entella: vantaggio ligure di Guiu nel primo tempo, pareggia Magnino nella ripresa. E’ un pareggio che ci tiene ancora li dove eravamo, un pareggio che onestamente non può essere accolto con soddisfazione se non per una classifica che, unicamente sull’oggi e ringraziando gli altri, ci vede ancora fuori dalla zona rossa. Purtroppo però il campionato non finisce oggi e le prossime tre sfide, almeno sulla carta, si presentano come molto complicate, Avellino in casa compresa. Inutile girarci intorno, ci aspettavamo di più, pretendevamo di più, doveva arrivare di più. Il primo tempo è stato al limite dell’imbarazzante, terminato con l’Entella in vantaggio con un gol preso in maniera davvero assurda. L’ennesimo. La paura ha avuto ancora il predominio. Meglio nella ripresa dove la squadra ha alzato il ritmo è ha trovato subito il gol del pareggio salvando una serata che, altrimenti, sarebbe stata molto difficile da raccontare e digerire. Il popolo empolese è stato quest’oggi a dir poco esemplare, facendo quadrato e rispondendo presente in uno dei momenti più difficili degli ultimi quarant’anni. A non dare totalmente le risposte giuste, quelle dovute, è stata ancora una volta la squadra che prosegue il suo trend in questo campionato davvero difficile da spiegare. Oggi la partita era da vincere e davvero poco conta il raccontare il tipo di prestazione che la squadra possa aver fatto, detto che fondamentalmente, di buono si è visto solo l’impeto ad inizio ripresa. Una gara molto tesa come dimostra il rosso sventolato a Caserta per aver strattonato un giocatore dell’Entella davanti alla sua panchina. Al triplice fischio ha fischiato sonoramente anche lo stadio (urlando di tirare fuori gli attributi) perché questo pareggio rischia di essere molto pericoloso. Forse Shpendi il migliore per impegno, malissimo Moruzzi (colpevolissimo sul gol preso) e Fila ma nel complesso prestazioni dei singoli non sufficienti.

EMPOLI (4-3-3) : Fulignati; Ebuehi, Guarino, Lovato, Moruzzi (54′ Candela); Magnino, Yepes (73′ Ghion), Haas; Shpendi (84′ Bianchi), Fila (46′ Nasti), Elia (73′ Ceesay).

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ignacchiti, Saporiti.

Allenatore: Fabio Caserta

V. ENTELLA (3-5-2) : Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi (; Mezzoni (74′ Alborghetti), Franzoni, Karic (74′ Dalla Vecchia) Benedetti, Di Mario; Guiu (79′ Tirelli), Cuppone (79′ Debenedetti).

A Disp: Colombi, Nichetti, Bariti, Stabile, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo.

Allenatore: Andrea Chiappella

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Garzelli/Laghezza. VAR: Santoro/Sozza.

Ammoniti: 19′ Guarino (E), 55′ Mezzoni (VE), 63′ Di Mario (VE), 89′ Marconi (VE)

LIVE MATCH

95′- Finisce qua, fra i fischi del Castellani la sfida fra gli azzurri e la Virtus Entella. Nella ripresa Magnino ha rimontato la rete siglata al 12° da Guiu Vilanova. L’Empoli pur mantenendo a lungo l’iniziativa ha fatto troppo poco per vincere la partita. Adesso i giocatori sono accolti da fischi della maratona.

94′- Ripartenza azzurra, impreciso il filtrante di Ghion verso Nasti. Anche in questa circostanza è stata sbagliata completamente la scelta nella metà campo avversaria

93′- Fischiato il fallo di mano a Nasti. Nuova punizione in favore degli azzurri.

93′- Magnino strattona Di Mario all’altezza dell’out sinistro.

92′- Gioco interrotto per un fallo commesso nella metà campo ligure. Tiritiello si incarica della punizone per la Virtus Entella.

91′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Ultimo cambio nella Virtus Entella: Turicchia per Marconi.

89′- Clamoroso errore in disimpegno di Nasti verso Ghion fermato fallosamente da Marconi. Anche il difensore biancoceleste finisce nella lista dei cattivi

88′- Finisce in fuorigioco Nasti. Si riparte con un calcio di punizione per gli ospiti.

88′- Diagonale di Candela dal limite dell’area spostato sulla destra finisce sul fondo.

87′- Sinistro di Dalla Vecchia colpito troppo di esterno finisce a lato.

86′- Brutto errore in disimpegno di Ghion che spedisce il pallone direttamente in fallo laterale.

84′- Ultima sostituzione operata da Caserta: Bianchi per Shpendi.

82′- Punizione in favore degli azzurri all’altezza dell’out destro. Cross di Ceesay allontanato da Marconi.

81′- Cross di Di Mario prolungato da Guarino verso la porta: la fa sua Fulignati.

81′- Nove minuti più recupero a disposizione degli azzurri per trovare il gol della vittoria.

79′- Altra doppia sostituzione per gli ospiti: Debenedetti e Tirelli per Guiu e Cuppone.

78′- Conquista un tiro dalla bandierina la squadra azzurra: il cross di Ghion è corto, allontana la difesa della Virtus Entella.

78′- Si mantiene in zona d’attacco l’Empoli.

76′- Candela procura una rimessa laterale in favore degli azzurri. Troppo lungo il cross di Candela per Nasti.

74′- Risponde Chiappella: Alborghetti e Dalla Vecchia per Mezzoni e Karic.

73′- Doppia sostituzione per gli azzurri: Ghion e Ceesay per Yepes ed Elia.

73′- Sventagliata di Haas sul quale Shpendi può solo deviare la sfera nessun problema per Del Frate.

72′- Discesa sulla sinistra di Ebuhei il suo cross basso allontanato da Tiritiello.

70′- Finisce a terra Cuppone Marinelli lascia proseguire.

68′- Sinistro di Ebuehi respinto da Tiritiello.. Sul capovolgimento di fronte cross di Di Mario sul quale si fionda Guiu Vilanova, il destro al volo del catalano finisce sopra la traversa.

66′- Cuppone va via sulla sinistra, entra in area il suo passaggio in verticale per Franzoni è troppo profondo.

65′- Episodio difficile quello da commentare, quello dell’espulsione di mister Caserta.

63′- Incredibile!!!! espulso mister Caserta per aver disturbato Di Mario. Finisce nella lista dei cattivi anche il terzino della Virtus Entella

62′- Scivola Karic ne approfitta Magnino che allarga per Shpendi, ingaggia il duello con Parodi arma il destro respinto dal muro ligure. Sul capovolgimento di fronte obbligato Fulignati ad un uscita a valanga per anticipare Cuppone.

61′- Discesa di Mezzoni sulla destra il suo cross viene bloccato da Fulignati.

60′- La retroguardia azzurra non lascia mai tranquilli, cross di Mezzoni allontanato non senza patemi d’animo da Candela oltre la linea di fondo.

59′- Candela si è sistemato sulla fascia sinistra con lo spostamento di Ebuehi sulla sinistra.

58′- Finisce a terra Nasti, Marinelli lascia proseguire.

57′- Sventagliata di Elia a cercare Magnino, stavolta l’ex Modena manca l’impatto con la sfera. Si riparte dal rinvio di Del Frate.

55′- Mezzoni è il primo giocatore della Vitus Entella a finire nella lista dei cattivi. Punito il suo intervento falloso su Elia.

54′- Seconda sostituzione operata da Fabio Caserta: Candela per Moruzzi.

52′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si incunea in area commettendo fallo in attacco.

52′- Karic pesca Cuppone completamente solo in area azzurra, il suo cross basso viene allontanato in angolo da LOVATRO

50′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Magnino raccogliendo il cross di Shpendi all’altezza della linea di fondo, il suo colpo di testa in tuffo all’altezza del secondo palo supera Del Frate.

48′- Rimane a terra Franzoni, Marinelli lascia proseguire. Si riparte con una rimessa laterale per i liguri.

47′- Filtrante di Yepes per Nasti fermato in fallo laterale da Di Mario.

46′ – Il primo pallone della ripresa viene giocato dalla Virtus Entella. Fabio Caserta ha operato un cambio nell’intervallo: Nasti per il deludente Fila.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo fra i fischi copiosi del Castellani con la Virtus Entella in vantaggio sugli azzurri. Decide al momento la rete di Guiu Vilanova al 12′. La squadra di Fabio Caserta pur con i propri limiti ha cercato la via del pareggio, andandoci vicino in un paio di circostanze.

45′- Arriva il quarto angolo per gli azzurri. Dalla bandierina Yepes ma il suo destro finisce direttamente tra le braccia di Del Frate.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Fila! il suo destro da posizione defilata si infrange sull’esterno della rete.

43′- Mezzoni interviene direttamente su Moruzzi generando un calcio di punizione per gli azzurri.

42′ – Punito l’intervento di Marconi su Fila, punizione in favore dell’Empoli.

40′- Lovato svirgola il cross basso dalla destra, per fortuna degli azzurri non ne approfitta la Virtus Entella.

38′ – Fischiato un fallo in attacco a Yepes. Punizione per la Virtus Entella affidato al sinistro di Del Frate.

37′ – Retropassaggio corto di Marconi verso Del Frate che anticipa Shpendi.

36′ – Mezzoni procura il secondo angolo in favore della Virtus Entella.

34′ – Appare in grave difficoltà sul piano mentale la squadra di Caserta, miriade di errori e poca lucidità, soprattutto dopo il gol degli avversari.

33′ – Elia premia la sovrapposizione di Moruzzi, il suo cross viene addomesticato da Del Frate.

31′- Shpendi prova a portarsi la squadra sulle spalle. Il destro dell’albanese respinto dal muro biancazzurro.

30′ – Sugli sviluppi del corner il destro da fuori area di Elia completamente fuori misura.

29′- Lovato! sugli sviluppi del terzo angolo per l’Empoli, Lovato indirizza la palla di testa all’angolino trovando la risposta di Del Frate che si allunga sulla propria sinistra mettendo in angolo.

27′- Si accendono i riflettori del “Castellani”. Gli azzurri con cuore e volontà provano a mettersi alle spalle i problemi.

26′- Haas sugli sviluppi del tiro dalla bandierina mette a lato dando l’illusione del gol a parte dello stadio.

24′- Shpendi sfonda a destra, entra in area. Il suo passaggio per Elia sul quale chiude Franzoni.

23′ – Destro di Benedetti viene ribattuto da Guarino. La squadra di Caserta ha subito l’impatto psicologico del gol subito.

21′- Fallo in attacco di Shpendi ai danni di Benedetti. Si riparte con un calcio di punizione per la Virtus Entella.

19′ – Cross di Haas troppo lungo per tutti. Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Guarino per fallo su Guiu.

18′ – Benedetti non si intende con Mezzoni, si riparte con una rimessa laterale per gli azzurri.

16′- I liguri continuano a spingere, arriva il secondo angolo per la Virtus Entella. Sul cross di Mezzoni da destra a trovare il colpo di testa di Tiritiello sopra la traversa.

14′ – Ancora una dabbenaggine della difesa azzurra, Cuppone si invola al limite dell’area per nostra fortuna scivola.

12′ – Incredibile!!!! si porta in vantaggio la Virtus Entella, Moruzzi appoggia verso Fulignati che salva miracolosamente. Cuppone scarica per Mezzoni, sul suo diagonale trova la deviazione vincente di Guiu Vilanova

10′- Discesa di Parodi sulla destra, il suo cross troppo profondo per Cuppone e Franzoni.

9′- Yepes ruba palla a Marconi ma poi si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

7′- Impreciso il suggerimento di Karic che intendeva servire Guiu Vilanova.

5′- Fallo in attacco commesso da Shpendi all’altezza del limite dell’area ospite.

4′- Moruzzi viene fermato da Franzoni. Rimessa laterale in favore degli azzurri.

3′- Spinta evidente di Cuppone ai danni di Moruzzi. Si riparte con una punizione in favore degli azzurri.

2′- Punito l’intervento di Elia ai danni di Mezzoni. Punizione per la Virtus Entella affidata a Parodi.

1′- Rimessa laterale per gli azzurri affidata a Moruzzi, allontana la retroguardia ligure.

1′- Il primo pallone viene giocato dagli azzurri. Inizia la partita con il caldo incoraggiamento della maratona.

0′ – Dovrebbe essere un 4-3-3 il modulo di partenza con Elia spostato in avanti, possibile anche un 4-4-2 ma lo capiremo a squadre in campo. Haas dal primo minuto.

1°Tempo