Articolo precedenteLe pagelle di Empoli-Cesena 1-1
Articolo successivoTV | Nicolas Haas nel dopo gara con il Cesena
Massimiliano Ciabattini
La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

  2. Quando capiremo che e la normalità !
    a noi serve uno Stadio da 12.000…
    poi se arrivi a 14.000 ok, ma non di più ,
    19.000 travestito da 17.800 sarà una cattedrale nel deserto!

  3. Meno male che numericamente c’erano i cesenati altrimenti oggi come spettatori si poteva giocare a Petroio, sempre meno!!!

  4. L’immagine di questi raccattati che ricevono l’applauso dai soliti 40 (forse oggi anche meno) debosciati (che schedano coloro poi che si azzardano a fischiare) a fine partita è veramente l’emblema di una fine ingloriosa del.nostro titolo sportivo. C’è da applaudire si…senza squadra, senza società, senza stadio e più che altro SENZA CURVA…. c’è parecchio da applaudire!!!

  6. Allora: primo tempo da mani nei capelli, ma nel secondo tempo l’Empoli ha dominato e alla fine (non mi vergogno a dirlo) ho applaudito anch’io.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here