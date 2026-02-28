Al termine della partita giocata oggi al Castellani con il Cesena abbiamo intervistato il capitano azzurro, Nicolas Haas. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli

Articolo precedenteGalleria Serie B 2025/26 | Empoli – Cesena
Articolo successivoTV | Mister Dionisi nel post gara con il Cesena
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

6 Commenti

    • Vedi Dippe … Non è nemmeno facile per lui giocare in una squadra che gioca così male … Oltrettutto a parte che probabilmente non è l’Haas visto prima dell’ultimo infortunio (l’anno scorso stava giocando davvero bene e parliamo di A) … COME FA UN GIOCATORE A RENDERE BENE SE NON GLI DAI UN MINIMO DI CONTINUITA’? … Avrà magari avuto ancora qualche piccolo fastidio che non gli permette di rendere al meglio … ma nemmeno si può dire che abbia avuto l’opportunità di scendere in campo spesso … Se giochi 3 o 4 partite a fila trovi condizione e affiatamento con i compagni … lui se non ricordo male e la seconda volta che parte dall’inizio in tutto il campionato (se non erro la prima volta contro il Sudtirol), poi solo subentri di pochi minuti o panca senza mai entrare … Ha giocato per ora solo per 234 minuti in totale (Cesena compreso) … e non è facile rendere al massimo in questa maniera …………

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here