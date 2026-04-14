La Lega di Serie B ha diramato quella che sarà la programmazione dei playoff e del playout per questa stagione sportiva 2025/26. Per quanto riguarda gli spareggi promozione questo è il dettaglio:
MARTEDI 12 MAGGIO – Turno preliminare 6a vs 7a / 5a vs 8a
SABATO 16 MAGGIO – Prima semifinale andata 6a/7a vs 3a
DOMENICA 17 MAGGIO – Seconda semifinale andata 5a/8a vs 4a
MARTEDI 19 MAGGIO – Prima semifinale ritorno 3a vs 6a/7a
MERCOLEDI 20 MAGGIO – Seconda semifinale ritorno 4a vs 5a/8a
DOMENICA 24 MAGGIO – Finale andata
VENERDI 29 MAGGIO – Finale ritorno
Per quanto riguarda invece il playout che si giocherà tra la 16a e la 17a classificate queste sono le due date:
VENERDI 15 MAGGIO – Playout andata 17a vs 16a
VENERDI 22 MAGGIO – Playout ritorno 16a vs 17a.
Ricordiamo che in caso di parità avrà sempre la meglio la squadra meglio classificata al termine della regular season.
purtroppo sono date che rischiano seriamente di interessarci
Io non prenderei impegni per il 15 e 22 maggio, perchè se ho la sensazione che ci si possa fare a scansare la retrocessione diretta, penso che non ci si faccia a salvarsi direttamente. Il dubbio è se avremo la seconda in casa o in trasferta.
Sono comprese nell’abbonamento
no ovviamente.
ci salviamo
Ci salviamo
questo vuol dire che tra la 16esima e 17esima, se finirà a pari gol (0-0, 1-1, etc…) non ci saranno supplementari e rigori ma si salverà direttamente la 16esima?
Secondo me (toccatevi pure) sono date che non ci interessano perche’ andremo di sotto direttamente
Ci vai te sotto….