La Lega di Serie B ha diramato quella che sarà la programmazione dei playoff e del playout per questa stagione sportiva 2025/26. Per quanto riguarda gli spareggi promozione questo è il dettaglio:

MARTEDI 12 MAGGIO – Turno preliminare 6a vs 7a / 5a vs 8a

SABATO 16 MAGGIO – Prima semifinale andata 6a/7a vs 3a

DOMENICA 17 MAGGIO – Seconda semifinale andata 5a/8a vs 4a

MARTEDI 19 MAGGIO – Prima semifinale ritorno 3a vs 6a/7a

MERCOLEDI 20 MAGGIO – Seconda semifinale ritorno 4a vs 5a/8a

DOMENICA 24 MAGGIO – Finale andata

VENERDI 29 MAGGIO – Finale ritorno

Per quanto riguarda invece il playout che si giocherà tra la 16a e la 17a classificate queste sono le due date:

VENERDI 15 MAGGIO – Playout andata 17a vs 16a

VENERDI 22 MAGGIO – Playout ritorno 16a vs 17a.

Ricordiamo che in caso di parità avrà sempre la meglio la squadra meglio classificata al termine della regular season.

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Redazione PianetaEmpoli

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9 Commenti

  2. Io non prenderei impegni per il 15 e 22 maggio, perchè se ho la sensazione che ci si possa fare a scansare la retrocessione diretta, penso che non ci si faccia a salvarsi direttamente. Il dubbio è se avremo la seconda in casa o in trasferta.

  6. questo vuol dire che tra la 16esima e 17esima, se finirà a pari gol (0-0, 1-1, etc…) non ci saranno supplementari e rigori ma si salverà direttamente la 16esima?

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