La Lega di Serie B ha diramato quella che sarà la programmazione dei playoff e del playout per questa stagione sportiva 2025/26. Per quanto riguarda gli spareggi promozione questo è il dettaglio:

MARTEDI 12 MAGGIO – Turno preliminare 6a vs 7a / 5a vs 8a

SABATO 16 MAGGIO – Prima semifinale andata 6a/7a vs 3a

DOMENICA 17 MAGGIO – Seconda semifinale andata 5a/8a vs 4a

MARTEDI 19 MAGGIO – Prima semifinale ritorno 3a vs 6a/7a

MERCOLEDI 20 MAGGIO – Seconda semifinale ritorno 4a vs 5a/8a

DOMENICA 24 MAGGIO – Finale andata

VENERDI 29 MAGGIO – Finale ritorno

Per quanto riguarda invece il playout che si giocherà tra la 16a e la 17a classificate queste sono le due date:

VENERDI 15 MAGGIO – Playout andata 17a vs 16a

VENERDI 22 MAGGIO – Playout ritorno 16a vs 17a.

Ricordiamo che in caso di parità avrà sempre la meglio la squadra meglio classificata al termine della regular season.