L’ex attaccante di Empoli e Entella Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della situazione in casa azzurra e in vista della gara tra le due squadre di domenica.

Un Empoli in difficoltà, a un solo punto dalla zona playout. Come giudica la stagione degli azzurri?

“Sicuramente vedere il mio Empoli in quella situazione è una pugnalata al cuore, vi vo qua, conosco la città e l’ambiente e mi fa proprio male. Ma se mi fermo a pensare e analizzo la situazione, balzano agli occhi tre allenatori in una stagione, che sono un chiaro indice di difficoltà: un club come quello azzurro non è abituato a lottare per la salvezza in B e senza giocatori giusti si fatica di più. Perché sia chiaro, non può essere solo un problema di guida tecnica, ne sono passati tre, e in campo vanno i giocatori. Qualcosa non gira, probabilmente neppure si aspettavano una stagione così in salita, ma spero possano uscirne presto.”

Certo è che fa strano vedere Empoli-Entella di domenica come scontro salvezza. Chi avrà più pressioni?

“Probabilmente quella di domenica è una sfida che pesa di più per l’Empoli, che in casa ha un cammino piuttosto difficile, nonostante poi anche l’Entella non abbia brillato in trasferta. Però, i chiavaresi, possono pensare anche a un pareggio, e arrivano con un buon umore, dato dal pari con la capolista. A Empoli invece si è assistito non solo al ko di Padova, ma anche alla contestazione, che comunque non credo ci sarà domenica: i tifosi trascineranno la squadra.”