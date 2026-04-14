TUTTI INSIEME!
Domenica sera, a casa nostra, ci aspetta una sfida fondamentale che dobbiamo giocare TUTTI INSIEME!
C’è una salvezza da conquistare, una categoria da difendere.
Coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra.
Ti aspettiamo in Maratona a 2 euro e per gli Under 14 omaggio in tutti i settori azzurri.
Acquista i biglietti online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket!
OMAGGIO UNDER 14 – Gli Under 14, nati dopo il giorno 20/04/2012, avranno diritto ad un biglietto omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il giorno 01/03/2012) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, nei punti vendita VivaTicket, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), nei punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.
Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
MODALITÀ DI VENDITA
La vendita dei tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore è attiva nei punti vendita VivaTicket e online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa).
La vendita dei tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Maratona Inferiore è vietata ai residenti della Provincia di Genova ed è attiva presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket, ad eccezione dei punti vendita della Provincia di Genova oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa modalità è vietata la vendita ai residenti nella Provincia di Genova).
La tariffa Ridotto è valida per gli Under 21 (nati dopo il 20/04/2005), gli Over 65 (nati prima del 20/04/1961), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).
|SETTORI
|INTERO
|RIDOTTO
|UNDER 14
|POLTRONISSIMA
|€ 40,00
|€ 30,00
|OMAGGIO
|POLTRONA
|€ 35,00
|€ 25,00
|OMAGGIO
|TRIBUNA INFERIORE
|€ 25,00
|€ 15,00
|OMAGGIO
|MARATONA SUPERIORE
|€ 2,00
|ND
|OMAGGIO
|MARATONA INFERIORE
|€ 2,00
|ND
|OMAGGIO
|CURVA SUD OSPITI
|€ 10,00
|ND
|ND
PUNTI VENDITA
EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)
Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00
UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)
Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30
Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 18.00 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.
COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO
La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.
Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento
MODALITÀ DI VENDITA OSPITI
I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 10,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 18 aprile 2026; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.
Il bando della Regione Toscana per contributi su impianti sportivi pubblici 2026 (delibera 120/2026, decreto 5098/2026) ha scadenza per la presentazione delle domande il 5 maggio 2026 alle ore 13:00. Il bando sostiene investimenti in conto capitale (riqualificazione, efficientamento energetico) destinati a Comuni, Province e Città metropolitane.
Regione Toscana
Regione Toscana
+1
Dettagli Chiave Bando 2026 (Impiantistica Pubblica):
Oggetto: Contributi in conto capitale per miglioramento e qualificazione impianti sportivi pubblici.
Destinatari: Enti Locali (Comuni, Province, Città metropolitana).
Scadenza: 5 maggio 2026.
Pubblicazione: Bando sul BURT del 18/03/2026.
Regione Toscana
Sono 400.000 euro ci rientra lo smontaggio della nord ,la gettata ,e il rimontaggio delle tribune,cessi nuovi ,staccionate in vetro …
e il sotto un pezzetto di copertura per non bagnarsi prima della partita e tra i 2 tempi …
Non li perdiamo con quelli si va avanti un sacco di tempo…
io come diceva Biancazzurro chi c’è li mette i soldi io li ho trovati non mollo 1 cm …
ora non c’è scuse per non avere la curva!
Se c’è ne vuole di più , facciano una colletta
alla festa …
Se non si chiede non lo faranno mai , a nessuno importa? io il mio l’ho fatto non sono nessuno ma non voglio sentire piangersi addosso…
Dopo 35 anni neache gratis si fa !
a parte te, conosci qualcunaltro che vuole andare in curva? a 50 anni sonati vuoi cominciare?
l’ho scritto la Regione toscana ha finanziato
10 milioni , ma se ne può chiedere massimo 400.000…
Perché ora non prendo l’acqua in maratona ?…
e allora cosa mi cambia con le bandiere non ricordo più una partita vista a modo …
almeno posso dire la vedo in curva …
Che coraggio! Il pubblico ha sempre risposto presente , ora tocca a società e giocatori dare delle risposte.
Vorrei una risposta dal super tifoso Biancazzurro che diceva chi c’è li mette i soldi ecco intanto facciamolo provvisorio ….
Quelli ci spettano e sono soldi nostri che si possono usare solo per quello!
dimmi dove sono ci vo io a piglialli
Ti rispondo solo di persona, dimmi dove e quando.
Dopodiché si va a prendere i soldi che dici te .
Doppioni che non siete altri,non voglio più prendere l’acqua perché ciò i dolori ai ginocchi, e no la cattedrale di 19000 travestito da 16800 .
Maremma infiammata.
Ho aspettato al bar dalle 14:30 fino a inizio partita a Padova ma non ti sei presentato …
stasera che fai ? aperitivo insieme ?
Dai che in fondo in fondo c’è l’amore tra di voi , incontratevi e ❤️❤️❤️
Sarà previsto un rimborso agli abbonati che hanno avuto fiducia in questa squadraccia ancora prima che il mercato fosse concluso!
Basta polemiche tutti allo stadio 30 anni splendidi non possono finire così.
Forza Empoli!!!!!!
Come nel 2012 col Vicenza: ce la faremo
Non posso stare senza di te: alè azzurro alè 💕
tutti allo stadio
Scusa, Enrico, hai scritto 5 commenti. Come puoi pretendere che uno li legga? Io sono costretto a saltarli…E così certamente fanno in molti. E fanne uno solo, e magari molto breve! Questo non è mica un sito privato tuo.
Me ne farò una ragione bimbo…
Copia e incolla non ho scritto 🤣
comunque c’è ne un paio che dovrebbero smettere insieme a me …
Difendiamo tutti insieme 106 anni di Storia
Sono in.ca.z.zato nero ma…. domenica urlo fino a svenire.
Shpendi come Niang due anni fa: io ci credo!
Ahahaha questa é bella
Per la cronaca io sono fra quelli che non vengono più allo stadio perché IN CURVA ci sono nato e VOGLIO tornare IN UNA CURVA perché i veri tifosi vanno in curva….solo a Empoli e a Pontedera questo non succede…ma non vi vergognate specialmente dopo 40 anni a questi livelli??? E ho smesso in serie A non certo in serie C scusate se è poco!!!
E a Bolzano Sud Tirol …
il Pontedera non è più tra i professionisti e retrocesso in serie D….
Padova era come noi fino alla settimana scorsa…
2-0 ed Entella a casa. Gnamo! Tutti allo stadio!
Ci avete fatto soffrire tutto l’anno ma voglio darvi quest’altra possibilità, gnamo ragazzi avevate fatto 27 punti ecchecca…..
avete visto no 1 euro,ma 2 euro forza portate altri soldi al Corsi
pare a juve stabia ci siano problemi a pagare le prossime mensilita’! Questo cambierebbe tutto!
Domenica in campo quelli che veramente tengono alla maglia: Fulignati Haas Romagnoli Sphendi e Elia
è vero, a questo punto non serve più la tecnica ma il cuore.
Ecco spiegato perché in Italia il livello del calcio è scadente…
Se vi va bene…
Fulignati
Curto Romagnoli Lovato Candela
Haas Magnino Ghion
Popov Shpendi Elia
state boni con questi biglietti regalati.. senno il prossimo anno non avete un soldo nemmeno per comprare i palloni da allenamento ..
maledetti voi ..
Son cresciuto con te voglio morire con te, forza Empoli sempre!
Anno horribilis, ma da salvare a ogni costo con una salvezza, anche all’ultimo secondo.
La fede per questa maglia e per questi colori va avanti a tutto. Sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c’è!
Certo che hanno veramente una faccia tosta quei clown di monteboro a scrivere che c’è una categoria da difendere quando loro ne’ l’ anno scorso ne’ quest anno hanno fatto niente per difenderla.
Salvezza e sparite.
Spariscono solo se riescono a tirare fuori monteboro dal calderone dell’EFC. Se ce la fanno, a meno che non l’abbiano già fatto, in caso di retrocessione cedono simbolicamente la squadra al sindaco a 1€ e tagliano la corda.
per chi pensa che domenica sia una festa stile col Pescara qualche anno fa’ e portarci anche i bimbi piccoli ci pensi bene,in caso di vittoria non ci sarà niente da festeggiare con altri risultati… anche peggio!
Entella squadraccia, tipica formazione di B, ma va vinta.
pianetaenrico
Andrea Monte non è che con 3 punti l’Empoli è salvo bene precisarlo, perchè dal tuo commento sembra che sia l’ultima giornata.
quando si dice la forza dei subentrati dalla panchina…ho visto e rivisto come nasce il gol subito a Padova….si parte dal passaggio sciagurato e senza collegamento celebrale di Obaretin a centrocampo..al disimpegno di Haas che tutto solo in area libera direttamente in calcio d’angolo…corner battuto e respinto e mentre la squadra sale c’è una voragine enorme sulla nostra sinistra con 1 giocatore del Padova tutto solo che poi darà il viz all’azione del gol…chi è che doveva coprire quella zona?…secondo me il terzino…e pensare che in quel momento ne avevamo in campo due..
peccato davvero perché anche se non si dava l’impressione di poterla vincere eravamo abbastanza in controllo per non poterla perdere…e 1 punto avrebbe fatto tanto…
banda di scarsi storditi e confusi , OBARETIN il primo della lista che entra con i calzini abbassati e la flemma stanca e svogliata…..e poi mettere ed il resto della truppa che ha problemi di concentrazione mentale
Io spero di vincere con l’Entella e spero che il gol vittoria lo faccia Popov.
che anche vincendo domenica la salvezza resta lontana è quello che volevo dire, è bene precisarlo,anzi sarebbe il minimo
Nessuno credo abbia mai pensato il contrario…forse non sei salvo manco con due vittorie, figuriamoci con una
Ma prima della partita far entrare per un applauso la squadra primavera ?…
per me serve anche per la prima squadra …
e se entrasse al posto della prima squadra?😁
Monaco lo porterei comunque in panchina.
Veramente deluso dalle due prestazioni esterne di una squadra che fin dal primo momento pensavo si potesse inserire almeno come minimo nella lotta per i play off … invece amaramente siamo arrivati a parlare anche di probabili play out … se non di peggio … Una vittoria contro l’Entella … visto il loro quintultimo posto è basilare. Ci riusciremo? Speriamo almeno di provarci … ma attenzione …. visti i precedenti … a questa squadra di vedere uno stadio pieno di tifosi non gli fa ne caldo e ne freddo … per cui inutile mettere i biglietti a 2 euro pensando che il pubblico possa dargli una mano … forse uno stadio vuoto gli darebbe più stimoli a fare quello che dovevano fare ormai da ben una quindicina di partite … Lo spronare a dare il meglio di loro dovrebbe arrivare dall’alto e con parole dure e forse chi di dovere potrebbe tirar fuori gli attributi in campo … ma “lassu” tutto tace … chissà forse perchè i giocatori potrebbero averne un contraccolpo … poverini … ma di cosa … se peggio di come hanno giocato a Genova e Padova non credo si possa fare … Squadra che non va spronata …ma da chi di dovere … cazziata! Due o tre annate difficili ci stanno pure, considerando che le ultime due eri in A … ma è questa lontananza dalla tifoseria … che consiglierebbe a qualcuno di mollare … qell’Empoli che univa tutti in una grande famiglia non esiste più già da qualche anno ………
domenica sera dobbiamo vincere senza se e senza ma..altrimenti non si esce dallo stadio..ora basta la pazienza è finita ..basta con le prese di ulo societarie..se noi andiamo in serie c molto probabile..questa proprietà non si deve fare più vedere
State a casa ragazzi. Davvero vi fate abbindolare così dalla fa mily ? Pensate che sia come Empoli-Vicenza? Ne avessimo mezzo di un giocatore di quella rosa…
però scusate. Raffrontando questa stagione a quella del 2012 come hai detto te si sente sempre dire” ne avessimo di quella squadra, quella si che era una rosa forte ed importante”, ma allora come c’era finita quint’ultima a fare il play out se era così forte? E se era forte perchè aveva Maccarone e Tavano allora aveva problemi di testa come quella di oggi. Ma siccome poi ce la fece tutti ad incensare quella squadra. Ragazzi era una squadra uguale a quella di oggi. Cambiò 4 allenatori e nessun miglioramento come quest’anno.
Era gente che un minimo ci teneva a questa società. Gente di proprietà che si sarebbe sudata un eventuale mercato estivo perché di proprietà della società sveglia
maccarone arrivo’ a fine gennaio e fece gol decisivi come col torino, che poi sali’in A e saponara era fermo praticamente tutto l’anno!
quella stessa squadra con sarri piu’ croce sfioro’ la promozione!
Stacci te a casa, pavido!
Ok, non volevo venire, ma mio figlio mi ha convinto, nonostante “lo spettacolo” che i nostri giocatori ci hanno offerto a Padova.
Per la prima volta verrò allo stadio con poche speranze (ne avevo di più lo scorso anno e anche l’anno precedente), ma tanta rabbia. Rabbia per le partite scialbe e senz’anima che ha fatto questa squadra in questo anno disgraziato.
Sarei tentato di portare una cassetta di uova e pomodori (rigorosamente marci, perché è un peccato sprecare alimenti commestibili) da utilizzare in caso di bisogno…
Non volevo tornare allo stadio, ma poi ho pensato a mio figlio: Io ho avuto la fortuna di poter vedere la promozione in B del 1982/1983, poi l’insperata e inaspettata (letteralmente) prima promozione in A, e così via, passando poi per il ritorno agli anni anonimi della serie C e poi la fragorosa doppia promozione dalla C alla A in due anni e poi i vari saliscendi tra A e B. (30 anni esatti di permanenza nelle due categorie superiori del calcio).
E’ vero che negli ultimi venti anni, mi sono “allontanato” dallo stadio, per motivi lavorativi, familiari (e anche economici), ma ho sempre seguito i nostri ragazzi, alla radio e su PE. Ho trasmesso la passione per l’Empoli anche a mio figlio ed è l’unica squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Anche se solo sporadicamente, è riuscito a “riportarmi” qualche volta allo stadio.
Lui, a differenza di me, ha sempre visto l’Empoli in Serie A o in Serie B, quindi alla fine, anche se controvoglia, ho voluto accontentarlo e venire allo stadio a vedere la partita contro l’Entella. Sono pessimista sul risultato e su come finirà la nostra annata, ma voglio sperare che possa accadere un miracolo e che si possa raddrizzare quest’annata terribile.
90 minuti di sostegno alla squadra
90 minuti di contestazione alla società
Questo quello che succederebbe in un posto normale, non a empoli ovviamente dove fra lecchini e gente comprata è rimasta una minoranza a pensare solo al bene dell’EFC.
In caso di salvezza il repulisti andrebbe fatto non solo a livello squadra e società ma anche in maratona.
Ha parlato l’integerrimo….
Forza Empoli, alla faccia dei Gufi e degli Avvoltoi di professione. Forza Empoli sempre!!
Massy che quella squadra del 2012 avesse problemi è lampante, problemi negli allenatori perchè Pillon, ma soprattutto Carboni erano impresentabili al pari di Muzzi anni dopo…giocatori con forse troppa personalità ed immagino scontri ecc. Ficagna, Stovini, mi sembra…e poi Maccarone…ma aveva dei valori individuali indiscutibilmente più alti che nel momento chiave della stagione risposero: Maccarone, Tavano, Saponara e Levan…il campionato di serie B poi era più competitivo rispetto a questo, bisogna dirlo.
appunto arriviamo al solito risultato da 2 punti diversi. Se come dici te (e lo penso anch’io) quella squadra come valori era più forte di quella di oggi non poteva stare perennemente nelle ultime posizioni. Fin dall’inizio bazzicò in fondo. Aglietti era un normale allenatore come può essere Caserta, iniziò lui e poi arrivarono gli altri 2. Ma fece male. La squadra si risollevò nel finale ma arrivò al play out. Non fece rimonte clamorose. Quindi se era forte ne deduco che anche lì fattori mentali o di spogliatoio minarono la stagione, esattamente come oggi. Poi se mi dici, mi sentivo più sicuro con Maccarone e Tavano rispetto a Popov-Sphendi ti do ragione, ma i casi son 2, o era scarsa, ma se era più forte ci furono altri problemi per arrivare solo d una salvezza agli spareggi con un rigore parato al novantesimo
P.s. Mi ero dimenticato dell’esperienza di Buscè, anche se a fine carriera.
Credo che fosse anche una squadra quella del 2012 un pò vecchiotta rispetto a quella attuale e che avesse meno energie fisiche.
Nel 2012 nel momento del bisogno quei giocatori fecero i GIOCATORI, misero gli attributi in campo e l’empoli si salvò. Quelli che ci sono ora oltre ad essere per tre quarti in prestito non portano nemmeno le mutande!
La Ternana in C e la Juve Stabia in B domani potrebbero sparire dal calcio professionistico.
Quella squadra del 2012 era fatta di tanti mestieranti che di sicuro avevano personalità nel gestire una situazione da dentro o fuori, questa non penso. Poi come hai detto te Massy ci saranno stati tanti problemi di spogliatoio e di non seguire gli allenatori.
Quella squadra con Saponara sano e senza più Stovini, Ficagna, Buscè, ma solo con Croce ed un giovane Hisaj e poco più con un allenatore top come Sarri arrivò al quarto posto partendo addirittura ad handicap e dietro solo a 3 squadre (Sassuolo, Verona e Livorno) che avevano fatto 80 punti ciascuna. Segno che tanto male non era a valori tecnici la squadra del 2011/2012