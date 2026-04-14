Alessio Dionisi, tecnico esonerato dall’Empoli ma tutt’ora sotto contratto, sarà tra gli opinionisti RAI per i prossimi mondiali di calcio. A darne notizia è stato il portale “calcio e finanza” che elenca tutta la squadra che, da studio, commenterà l’evoluzione del prossimo mondiale di calcio. Tra questi, come detto, anche Dionisi.

Il tecnico amiatino, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di Catanzaro, avrebbe ovviamente avuto l’ok da parte del club per poter essere autorizzato a comparire in video in occasione di questa collaborazione temporanea. Ricordiamo che il contratto di Dionisi, ad oggi, è in essere fino al 30 giugno 2027.