Alessio Dionisi, tecnico esonerato dall’Empoli ma tutt’ora sotto contratto, sarà tra gli opinionisti RAI per i prossimi mondiali di calcio. A darne notizia è stato il portale “calcio e finanza” che elenca tutta la squadra che, da studio, commenterà l’evoluzione del prossimo mondiale di calcio. Tra questi, come detto, anche Dionisi.
Il tecnico amiatino, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di Catanzaro, avrebbe ovviamente avuto l’ok da parte del club per poter essere autorizzato a comparire in video in occasione di questa collaborazione temporanea. Ricordiamo che il contratto di Dionisi, ad oggi, è in essere fino al 30 giugno 2027.
La parlantina non gli manca e secondo me in quel ruolo è bravo!
Solo l’opinionista può fare…. stesso livello di Adani….
Carriera definitivamente finita… e noi poveri brodi a riprenderlo e regalargli pure due anni di contratto. Let’s go!
Un grande venditore di fumo
Ha fatto la fine di Mario Somma.
Daniele, Nicola, Biancoazzurro, ecc ecc…come scrissi il giorno stesso dell avvenuto allontanamento dalla nostra Empoli, questo Signore, era la persona che ci avrebbe portato alla salvezza.Dopo 2 soli allenamenti a Monteboro aveva chiara la situazione. Fu chiaro il suo segnale, questa è una squadra che deve lottare tutte le partite perché non può giocare ai calcio.
Seriamente? Ha fatto disastri, dopo la società è il principale responsabile, non andava neanche preso.
pienamente d’accordo
criticate gli allenatori,e applaudite il Corsi bravi
Guido ma…ti sei reso conto di quello che hai scritto?
Nessuno dei tre allenatori di quest’anno ha raddrizzato una squadra che è scivolata sempre più giù: Dionisi ha gestito gran parte del girone di ritorno e i numeri parlano da soli.
Pensavo potesse fare meglio, ma evidentemente non ha capito come far giocare la squadra, non è riuscito a motivarla, ne a invertire una tendenza negativa iniziata tra gennaio e febbraio.
A fare l’opinionista ce lo vedo anche perchè è impossibile fare peggio di Adani…
cioè ma andrà cmq stipendiato dall’ Empoli? ma questo è una zecca
cosa c’ entra il contratto con l’Empoli con degli interventi durante il mondiale? è ovvio che lo devi pagare, visto che lo hai esonerato. Ovviamente lui ha chiesto il permesso all’Empoli per andare in tv e concesso dalla società.
Si continua a incollare i vari allenatori da Pagliuca a Dionisi ma i colpevoli di tutta questo campionato fallimentare sono lassù a Monteboro, prima o poi ci arrivate a capire spero.
incolpare.
Chi avresti preso di giocatori? Sentiamo.
Chi avresti preso allenatore?
Chi avresti preso direttore sportivo?
E riguardo alla Primavera? Ne hai di critiche da fare?
Riguardo all’under 17? All’under 16? All’under 15?
Ai Pulcini?
Giocatori all’altezza per la categoria non mezze cartucce e prestiti avanzi di altre società, l’unico poteva essere Pellegri ma rotto e per questo è venuto a Empoli , probabilmente non ritornavi in serie A ma non facevi questa figura di m…. caro Serraglini, poi ognuno la può pensare come gli pare giustamente ma attualmente mi sembra che la causa di questo fallimento a un solo colpevole , la società.
Si e poi ? o Serraglini gnamo su ripigliati.
in estate giravano i nomi di Moro, Pierini, kastanos, maggiore, odenthal, mulattieri,etc e tutta la piazza chiedeva il rinnovo di Henderson:con questi ora non si sarebbe ad un passo dal baratro.
Serraglini….aspetta e spera, non ti risponderà mai. Ora tutti soloni, tutti profeti, tutti veggenti, tutti….io l’avevo detto, io qui, io là, via tutti, speriamo vendano a un fondo arabo, statunitense, russo, cinese, indonesiano.
tanto non ci capisce nulla di calcio
Ci capisci te..
Ha capito che la squadra non poteva giocare al calcio dato che la prima ,ed unica , cosa che ha fatto è stata quella di raddrizzare temporaneamente la difesa e dare un minimo di accortezza tattica.
Personalmente credo che al momento in cui ha accettato l’incarico fosse convinto che la squadra potesse avere delle potenzialità superiori, come di fatto credevamo e speravamo tutti.Tutti speravamo che fosse colpa di Pagliuca, io in primis, e questo pensiero era molto più facile da focalizzare e dava più margine di speranza.
Il tempo purtroppo ha dimostrato quanto temevamo, ovvero che a prescindere dalla guida tecnica, questa squadra ha delle lacune tecniche insanabili aggravate da un atteggiamento che nel corso del tempo , col mancare dei risultati, si è fatto sempre più sconsolato ed inerme.
Continuo a pensare che Caserta ha solo meriti e non demeriti ,ovvero il primo è stato quello di accettare solo 4 mesi di contratto per gestire una banda di morti , con poco valore tecnico ed in caduta libera.UNica considerazione che ,secondo me, all’atto della chiamata di Caserta la dirigenza doveva fare era se effettivamente rispondesse all’identikit del profilo idoneo per il momento, ovvero un motivatore che fosse in gradi di scuoterli da questo torpore a prescindere dalla sagacia tattica.
O un c’era Pagliuca? Lui li spronava e li motivava a male parole. Dionisi l’esatto contrario: li vezzeggiava chiamandoli per nome di battesimo. Caserta è una via di mezzo ma anche lui, per ora, non ha inciso sul male oscuro dell’Empoli di quest’anno.
Occhio “prendere a male parole” non vuol dire motivare o per lo meno non funziona con tutti allo stesso modo.Il buon motivatore sa su chi usare la sciabola e su chi usare il fioretto…
Caserta magari mi sembra un po’ portato dagli eventi. Non mi sembra in grado di gestire una situazione più grande di lui.
Comunque allo stato attuale in cui siamo arrivati non è più difficile fare il motivatore, secondo me.
Deve giocare chi si dimostra pronto a lottare fino alla fine e ad onorare la nostra maglia.Questo deve dirgli il mister senza perdere tanto tempo nei dettami tattici.E glielo deve urlare nelle orecchie ogni singolo secondo che li allena.Stop.Sennò ci andiamo io ,Enrico,Riccardo ed Andrea ad allenare…NOn c’è problema…
Con la media punti di Pagliuca, a quest’ ora s’era tutti a Viareggio in passeggiata….
Walter la media punti di Pagliuca senza il gol di Nasti al 96simo dopo una gara obbrobriosa in superiorità numerica era di un punto a partita uguale a quella di Dionisi con Caserta anche sotto un punto a partita (pur avendo giocato tutte gare con avversari sotto di noi in classifica).
Per cui posso solo darti ragione su un fatto, che Pagliuca non era peggio degli altri 2 e che l’allenatore non era il problema principale di questa squadra. Però non mi sembra che abbiano mandato via Sir Alex Fergusson
Ma che senso ha fare il raffronto dei punti, su un numero superiore o nettamente inferiore di partite, con avversari diversi e stati di forma diversi delle avversarie ed anche in momenti dell’anno diverso, dal caldo pazzesco dei primi tempi al freddo ed ora di nuovo ai primi tepori…
Non siamo nemmeno dentro allo spogliatoio per giudicare chi ha comunque allenato meglio o peggio.
Resto dell’idea che quello degli allenatori sia stata una delle scelte meno sbagliate da parte di chi ha fatto le scelte, un minimo di logica c’era in ogni scelta:
L’entusiasmo e l’energia di un Pagliuca (mi ricordava la scelta ai tempi che fu fatta con Somma) per risollevare un ambiente squadra/tifosi dopo la retrocessione.
Un pò di idee di gioco ed organizzazione per una squadra che sembrava non equilibrata e comunque un allenatore dai buoni rapporti, con stampa, dirigenti e giocatori come poteva essere Dionisi
Uno esperto di B, lottatore che desse una scossa alla squadra e che potesse almeno dare un assetto diverso alla difesa con la scelta di Caserta.
Per motivi diversi hanno cannato tutti. Il motivo sta secondo me nel non sentire il manico dirigenziale/societario fermo, solido, rassicurante e motivante e nel percepire un ambiente intorno non positivo, triste e scoraggiato, con scollamento tra dirigenza/scietà/proprietà e piazza.
Come hanno detto altri prima di me, il pres. è sempre stato al campo in questi mesi, ha cercato in tutti i modi di raddrizzare la baracca con 2 direttori sportivi e 3 allenatori! Ha provato a stimolare la squadra in tutti i modi, ora tenta il ritiro anticipato. Che dovrebbe fare? Che dovrebbe dire?