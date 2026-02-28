Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
dopo Empoli, dov è andato e dove l hanno mandato via.
Questo ci porta in C.
Il punto oggi è un buon risultato nelle condizioni in cui siamo.
Il disastro resta 1 punto su 6 tra reggiana e juve stabia.
Detto questo l allenatore non ha dato niente, anzi ha tolto.
Ma se negli ultimi 3 anni hanno fatto tutti male, tranne la parentesi nicola che però è un allenatore specializzato in certe situazioni, significa che la colpa sta in alto.
Ha una maniera di vedere il calcio sempre uguale non adatto per 19 Squadre su 20 …
facile con uno squadrone che si aveva …
il peggior allenatore dell ‘ ultimi 25 anni!
ma la cosa peggiore aver mandato via un allenatore dopo 7 partite…
un uomo finito
Mister, per favore, vada via. Si dimetta. 🙏
Squadra amorfa, senz’anima. Ma lui li chiama matteo salvatore gerard gabriele edo ebu…..
Come gli sarà venuto in mente solo pensarlo di riprendere questo allenatore …
Non sapeva leggere le partite già ai suoi tempi con uno squadrone quando decise di andare via, ero il più contento !
ERRORE GRAVE AVERLO RICHIAMATO!!!! VA MANDATO VIA, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!!!!
Caro mister…io ti ho sempre difeso ed ero uno di quelli contenti del tuo arrivo però…detto questo…ora è arrivato il momento che tu ti faccia da parte…non solo non hai trasmesso niente a questa squadra ma è più facile che tu gli abbia levato qualcosa…che sei in “completa confusione” si vede da come metti la squadra in campo…una volta metti Fila poi la volta dopo metti Nasti poi rimetti Nasti poi rimetti Fila…mai una formazione con cui dare un po di continuità…continuando con te la retrocessione è molto probabile e quindi per il bene dell’Empoli bisognerebbe che tu ti dimettessi o che la società ti esonerasse…cmq sia ben chiaro che non rivorrei assolutamente Pagliuca al tuo posto…inoltre continuo ancora a sentire o vedo scritto da parte di alcuni giornalisti che “con un vittoria potremmo lottare per i play off”…ma quale play off l’avete capito che si sta rischiando la retrocessione?…il Padova ha vinto a Modena, la Reggiana ha vinto a Spezia…se nelle prossime due trasferte non facciamo neppure un punto entreremo a pieno titolo in piena zona retrocessione e con la consapevolezza…purtroppo…che in casa non riusciamo più a vincere da oltre tre mesi…l’ho già scritto altre volte…questo modo di pensare fa solo del male alla squadra la quale dovrebbe essere resa consapevole di cosa sta rischiando…
La Reggiana ha vinto a La Spezia: se il Mantova domani batte la Carrarese, siamo solo a +2 sulla zona rossa. E il pre.s.id.ente silente …..
Ma siamo a -7 dai playoff 🤣🤣🤣🤣🤣
i play off li vince sempre la terza o max la quarta ..per le altre è solo tempo perso far gli spareggi
Un punto che non serve a niente per la classifica. Era meglio perdere se serviva a mandare a casa questo incapace sopravvalutato.
La cosa più ridicola è sentire nell’intervista “dove si può arrivare”… vabbè non essere pungenti, ma la realtà è la realtà, questa squadra deve lottare x salvarsi e sta facendo una fatica tremenda, siamo in media la peggiore squadra del girone di ritorno e ci si chiede ancora che campionato sarà? il campionato dei rimpianti? questo è il campionato che somiglia a quello di Aglietti e spero di no, a quello di Gigi Simoni, salviamoci correre e correre…
A me somiglia all’anno scorso: zero gioco e zero risultati ma non si prova a cambiare niente
Neache in serie A un ruolino così scadente e il problema che non si vuole neache mettere rimedio , ragazzi bisogna farsi sentire prima che ci si ritrova nella melma!
si tutto ormai c’è gente qui che ci capisce di più fermiamoli!
Mi sbaglio, o per qualcuno era importante non perdere 😀😀😀 non capisco perchè ce l’abbia tanto col mister 😜😜😜 ha esaudito il desiderio !!! Scherzo, chiaramente. Purtroppo siamo in mano ad un allenatore che continua a dimostrare tutti i suoi limiti: incapace di dare un minimo di gioco, indeciso, altalenante e mai convinto delle scelte di formazione, e soprattutto inadatto a caricare e spingere una squadra che doveva trovare a tutti i costi una vittoria in queste ultime tre partite in casa ! Il problema è ed è sempre stato lui !!! Continuare a tenerlo in panchina, sarà un grosso handicap per la salvezza !
Squadra senza coraggio , come chi siede in panchina .
Squadra modesta , come chi siede in panchina .
Squadra che vivacchia , come quello in panchina.
Entrambe Minestrine da ospedale
Paradossalmente sarebbe da richiamare Pagliuca ,
almeno vivevamo di alti e bassi ma c era vita ovunque.
Riconfermo che per questa rosa modesta L unico allenatore che ti garantirebbe la salvezza sarebbe stato Bisoli (come lo fu’ Nicola in A ) , allenatori che tirano fuori il sangue dai sassi.
Siamo un encefalogramma piatto in attesa che stacchino la spina
Veramente a quei tempi, non eri tanto convinto di Nicola ! 😜
te lo eri invece….di sicuro è
non hai memoria
Dionisi dopo Pagliuca: della serie la toppa peggio del buco.
Niente da fare … continua con la sua confusione nel mettere in campo la squadra … Voglio dire … dovevamo vincere la partita? E allora perchè non confermi la squadra di Frosinone dando fiducia a Fila? Perchè se dovevi vincere la partita lo fai schierando due esterni che son due terzini? Perchè a sinistra ti mancava Elia e anche Ceesay? ALLORA GIOCA CON IL 3-4-1-2 TOGLI IGNACCHITI O HAAS e parti da subito con Saporiti dietro le due punte … Ebuhei che ce lo metti a fare a giocare come esterno se non punta mai l’avversario (almeno fosse in grado di farlo) Candela mi sembra che abbia ben altro passo ma lo lasci in panca … ma la cosa peggiore accade a centrocampo … mai un centrocampista che riceve palla e poi verticalizza o si inserisce in avanti (Degli Innocenti … di passaggini laterali o indietro mi sembra che già ci siano i difensori a farli più che spesso o no?) … Capitolo Nasti … non si capisce perchè continui a confermarlo … quando sono almeno 3 o 4 partite che non tocca palla o quasi … ma mettilo dentro Popov … di peggio non può certo fare … Insomma formazione sbagliata all’inizio … gioco che continua ad essere sempre lo stesso … un gioco senza senso … Nessuno pretende di vedere un gioco da top squadre, ma basta con questi passaggi laterali o all’indietro senza che nessuno si prenda la responsabilità di puntare verso la porta … E ANCHE OGGI … ENNESIMO GOAL REGALATO e se ora ci si mette pure Fulignati siamo a posto! Tutti scarsi i nostri giocatori? Ma nemmeno per sogno, con tutti i limiti che possono avere alcuni di loro a me pare che di scarso c’è chi non ha dato un impostazione alla squadra e che non ha portato niente di nuovo quando giochi contro squadre che si chiudono … basta che trovino il goal e te la partita non la vinci più … Schemi caro mister … mancano gli schemi, si vince anche con quelli e non solo giocando a mò del Barcellona … Si verticalizza in campo e se invece si continua a vedere i soliti passaggi laterali o indietro vuol dire che sei solo in grado di far giocare la squadra così…………..
comunque eravate tutti contenti dell arrivo di Dionisi..sembrava fosse arrivato Maradona nel Napoli. ora non ha fatto i risultati allora tutti a inveire .al suo arrivo c era il tappeto rosso..si fa presto a cambiare opinione.la verità sta bel mezzo.scarso lui e scarsi i giocatori specie in difesa l ho detto dal primo giorno.inutile pensa sempre agli attaccanti se ad ogni partita si piglia almeno un goal o due ad ogni partita da settembre ad oggi..gli attaccanti ne bastano pochi mentre in difesa ci voleva una rosa piu ampia con gente piu rognosa .idem in mediana gente col fisico..
In tutto questo, la società è silente. Muta. Solo Academy, scuola del tifo, Meyer e San Valentino per i fidanzati: mah! boh!🤔
D’accordo con Mork: “… la cosa peggiore accade a centrocampo …”: mai un centrocampista che si propone per riceve palla dai tre centrali e creare le trame per veloci ripartenze, mai una verticalizzazione centrale, ma tutto un gioco lento o a sinistra o destra; conseguenza naturale, non arrivi mai in fondo, e se ci arrivi, gli avversari sono già in copertura e ben piazzati e non c’è mai la conclusione a rete. Qui non si può dare la colpa solo ai giocatori: questo è quello che vuole un allenatore che ha troppa paura di scoprirsi, ma soprattutto che non ha le qualità per dare un minimo di gioco all’Empoli.