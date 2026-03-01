Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Primo tempo del Cesena, secondo tempo dominio Empoli.
Sulla prima parte della frase, ok …. il dominio Empoli del secondo tempo dove l’hai visto, perché ero allo stadio, ma non me ne sono accorto….
Se scambi il dominio con il giropalla sterile e lentissimo tra centrali e quinti …. ci può anche stare, ma alla fine io conto un solo tiro in porta nel secondo tempo…. quello di Ilie che meritava altra fortuna…. DIONISI E NASTI CI PORTANO IN SERIE C… DOVE VOGLIAMO ANDARE CON 4PT IN 9 (?) PARTITE …. LA SQUADRA È RASSEGNATA, LO SI VEDE CHIARAMENTE….
La cosa incredibile, inconcepibile ed inimmaginabile non è aver pareggiato con il Cesena dopo aver giocato un primo tempo da squadra dilettantistica per come è stata messa in campo, ma il vedere per l’ennesima volta subire un goal dovuto alle solite ca.. zz.. ate difensive. Ci fosse una volta che si possa dire agli avversari: “Bravi, bel goal niente da dire, bravi davvero!”. Ma poi giochi in casa e schieri quella formazione sapendo che senza Elia non hai un uomo che può provare a crearti superiorità!!!! Parti subito con Saporiti se meglio non ne hai, dai continuità a questo giocatore come devi darla a Fila se l’hai preso. Solo giocando alcuni giocatori (ma direi un pò tutti i giocatori) rendono al meglio. Haas gioca una volta ogni morte di Papa, che vuoi pretendere poi da lui, continuità nel rendimento? Quando gioca uno, quando l’altro. Purtroppo un mister che mette in campo una squadra che si deve adattare al gioco di chi incontra, quando invece noi dovremmo giocare la nostra partita in base alle nostre caratteristiche e non a quelle degli altri. Giochi in casa e metti come esterno di destra un terzino che sà giocare solo a 4 dietro, come pensi che vada sul fondo per crossare nel mezzo? Ma prova a cambiare modulo con una difesa a 4 adesso che ne hai la possibilità, se non altro per cercare strade nuove ad un gioco monocorde che non prevede mai novità, ma sempre lo stesso andazzo. Una miriade di passaggi laterali e se li fanno è perché tu mister gli permetti di farli..sennò non li farebbero mai se un mister gli indica di giocare in maniera diversa. Purtroppo la realtà e i punti conquistati dicono che la scelta di Dionisi non ha pagato e che le cose si stanno mettendo male perchè il girone di ritorno parla chiaro.. continuando così si va di sotto. Altro che stadio nuovo o rimodellato.. con un mister Dionisi così si va di sotto, a meno che non dia una bella scossa e lavata di testa a tutti il Co. R. si, ma dove è finito anche lui?
Che errore che ha fatto Fulignati…😳…purtroppo può capitare!