Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica al Castellani contro l’Entella.

Il fischietto capitolino ha diretto in stagione sette gare di serie A ed otto di serie B, l’ultima è stata Reggiana-Pescara 1-3. Quello di domenica sarà il primo incrocio stagionale con gli azzurri che però in carriera ha già diretto sedici volte e siamo la squadra da lui più arbitrata: l’ultima volta è stata lo scorso anno nel successo per 3-1 a Monza. Il bilancio empolese con questo arbitro è di 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Sono nove i precedenti con l’Entella ed in questo caso il bilancio dei liguri è di 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SAMPDORIA – MONZAVenerdì 17/04 h 20:30

MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV:      STRIAMO

VAR:  LA PENNA

AVAR:   PICCININI

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   MASSA

AVAR:    GHERSINI

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV:       GALIFFI

VAR:  GIUA

AVAR:    MONALDI

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     KOVACEVIC  

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    GUALTIERI

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV:      TREMOLADA

VAR:   COSSO

AVAR:    DEL GIOVANE

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV:     IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI

EMMANUELE – GRASSO

IV:     PALMIERI

VAR:    MARINI

AVAR:     NASCA

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:     GALIPO’

VAR:     VOLPI

AVAR:      PAGANESSI

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV:       ZANOTTI

VAR:     PRONTERA

AVAR:  DI VUOLO

EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:       TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:   SOZZA

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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5 Commenti

  5. La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta – che guarda sempre il pallone – intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore. L’arbitro – per quanto sia ben posizionato – può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del VAR”.

    L’AIA ferma Serra
    Ma ulteriori sviluppi sono emersi in questi giorni. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l’AIA avrebbe ammesso con il club l’errore, motivo che spiega il mancato impiego del sig. Marco Serra di Torino (VAR della gara del Castellani) nel prossimo turno di Serie A e Serie B.

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