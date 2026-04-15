Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica al Castellani contro l’Entella.

Il fischietto capitolino ha diretto in stagione sette gare di serie A ed otto di serie B, l’ultima è stata Reggiana-Pescara 1-3. Quello di domenica sarà il primo incrocio stagionale con gli azzurri che però in carriera ha già diretto sedici volte e siamo la squadra da lui più arbitrata: l’ultima volta è stata lo scorso anno nel successo per 3-1 a Monza. Il bilancio empolese con questo arbitro è di 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Sono nove i precedenti con l’Entella ed in questo caso il bilancio dei liguri è di 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SAMPDORIA – MONZAVenerdì 17/04 h 20:30

MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV: STRIAMO

VAR: LA PENNA

AVAR: PICCININI

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV: ALLEGRETTA

VAR: MASSA

AVAR: GHERSINI

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV: GALIFFI

VAR: GIUA

AVAR: MONALDI

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV: KOVACEVIC

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUALTIERI

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: DEL GIOVANE

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV: IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI

EMMANUELE – GRASSO

IV: PALMIERI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: GALIPO’

VAR: VOLPI

AVAR: PAGANESSI

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV: ZANOTTI

VAR: PRONTERA

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: SOZZA