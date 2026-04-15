Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica al Castellani contro l’Entella.
Il fischietto capitolino ha diretto in stagione sette gare di serie A ed otto di serie B, l’ultima è stata Reggiana-Pescara 1-3. Quello di domenica sarà il primo incrocio stagionale con gli azzurri che però in carriera ha già diretto sedici volte e siamo la squadra da lui più arbitrata: l’ultima volta è stata lo scorso anno nel successo per 3-1 a Monza. Il bilancio empolese con questo arbitro è di 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Sono nove i precedenti con l’Entella ed in questo caso il bilancio dei liguri è di 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
SAMPDORIA – MONZAVenerdì 17/04 h 20:30
MANGANIELLO
BAHRI – EL FILALI
IV: STRIAMO
VAR: LA PENNA
AVAR: PICCININI
BARI – VENEZIA h 15:00
DIONISI
ROSSI M. – CEOLIN
IV: ALLEGRETTA
VAR: MASSA
AVAR: GHERSINI
MANTOVA – AVELLINO h 15:00
CALZAVARA
CAPALDO – PASCARELLA
IV: GALIFFI
VAR: GIUA
AVAR: MONALDI
MODENA – FROSINONE h 15:00
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: KOVACEVIC
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GUALTIERI
SPEZIA – SUDTIROL h 15:00
ABISSO
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: TREMOLADA
VAR: COSSO
AVAR: DEL GIOVANE
PALERMO – CESENA h. 17:15
COLLU
LUCIANI – BITONTI
IV: IACOBELLIS
VAR: BARONI
AVAR: RUTELLA
JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30
TURRINI
EMMANUELE – GRASSO
IV: PALMIERI
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00
PEZZUTO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: VOLPI
AVAR: PAGANESSI
PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15
MUCERA
CATALLO – PRESSATO
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – VIRTUS ENTELLA Domenica 19/04 h. 19:30
MARINELLI
GARZELLI – LAGHEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: SOZZA
Arbitro di Serie A. Non una cima, ma direi che la designazione ci sta.
ridateci il rigore di Padova
certo che empoli vs entella e padova vs reggiana sono due pertite da tensione altissima
per i giocatori in campo bastava un arbitro più scarso
La dinamica è molto chiara: Elia entra in area, prova a mettere un cross al centro e Perrotta – che guarda sempre il pallone – intercetta il pallone con un braccio largo, quasi all’altezza delle spalle, impedendo che finisca tra i piedi di Shpendi che potrebbe concludere. Una casistica che è sempre da calcio di rigore. L’arbitro – per quanto sia ben posizionato – può anche sbagliare dal campo, e Perenzoni è anche un direttore di gara poco esperto; però è davvero inspiegabile il mancato intervento del VAR”.
L’AIA ferma Serra
Ma ulteriori sviluppi sono emersi in questi giorni. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l’AIA avrebbe ammesso con il club l’errore, motivo che spiega il mancato impiego del sig. Marco Serra di Torino (VAR della gara del Castellani) nel prossimo turno di Serie A e Serie B.