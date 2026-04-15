I PIU I MENO – Gara di fondamentale importanza – La possibile paura per la pressione – Il rientro di Elia dal primo minuto – Continuiamo a prendere gol evitabilissimi

Quando si dice che al peggio non c’è mai fine. Siamo arrivati, in coda ad un campionato pessimo e deludente, ad una gara che adesso non ammette davvero sbagli. La classifica parla chiaro e per la prima volta in stagione anche i tifosi più pazienti hanno alzato la voce. Questo perchè sbagliare adesso siginficherebbe non avere più il nostro destino nelle nostre mani. E non per la gloria, ma per salvare una stagione che nessuno mai avrebbe pensato poter avere questo epilogo.

L’avversario è l’Entella, un punto sotto di noi. I liguri hanno collezionato soltanto sette punti lontani dal “Sannazzari” in stagione ed all’arco di Casereta torna anche il giocatore di movimento più forte di questa rosa: Salvatore Elia. Gli ingredienti per far bene e prendere un’importante boccata di ossigeno ci sono tutti, ma servirà carattere. La gara potrebbe avere dei momenti di difficoltà, sarà lì che questa squadra dovrà tirar fuori quello che in stagione non si è quasi mai visto.