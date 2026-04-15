|I PIU
|I MENO
|– Gara di fondamentale importanza
|– La possibile paura per la pressione
|– Il rientro di Elia dal primo minuto
|– Continuiamo a prendere gol evitabilissimi
Quando si dice che al peggio non c’è mai fine. Siamo arrivati, in coda ad un campionato pessimo e deludente, ad una gara che adesso non ammette davvero sbagli. La classifica parla chiaro e per la prima volta in stagione anche i tifosi più pazienti hanno alzato la voce. Questo perchè sbagliare adesso siginficherebbe non avere più il nostro destino nelle nostre mani. E non per la gloria, ma per salvare una stagione che nessuno mai avrebbe pensato poter avere questo epilogo.
L’avversario è l’Entella, un punto sotto di noi. I liguri hanno collezionato soltanto sette punti lontani dal “Sannazzari” in stagione ed all’arco di Casereta torna anche il giocatore di movimento più forte di questa rosa: Salvatore Elia. Gli ingredienti per far bene e prendere un’importante boccata di ossigeno ci sono tutti, ma servirà carattere. La gara potrebbe avere dei momenti di difficoltà, sarà lì che questa squadra dovrà tirar fuori quello che in stagione non si è quasi mai visto.
Non capisco il più ad Elia nel girone di ritorno non s’è mai vinto con lui in campo , a Padova e entrato e se preso gol…
non sa difendere quindi una squadra come la nostra e persino controproducente…
meglio un Gyasi 1.000 volte …
Poi magari in una squadra attrezzata per vince può fare il suo …a al momento no!
e poi se non e al massimo anche peggio …
quelli forti non ti tengono un girone senza vincere !
Se critichi uno come Elia sinceramente non capisco quali partite tu abbia visto…sicuramente nel “grigiore” generale anche lui poteva fare di più ma rispetto a quelli che abbiamo è un gradino sopra a tutti gli altri…(pensa che tante partite lo hanno fatto giocare da “terzino”)
Magico perché lui cosa ha fatto in più degli altri spiega …
dove e che e un gradino più in su degli altri … cosa ha più di Gyasi?
che era criticato a bestia qui?
Nel calcio contano i risultati se si guarda all’impegno allora Guarino non gli si può dire nulla ..
i sia sono a pari di quelli di Guarino solo che quelli di Guarino sono più evidenti perché prende gol ma se guardi se ne presi più sulla fascia di Elia sia quando giocava a destra sia a sinistra!
si sta parlando un girone dove non ha vinto lui una partita e lo devo inalzare ma vada a zappare la terra pure lui!
Enrico fare un paragone fra Gyasi ed Elia è come farlo fra Gattuso e Pirlo…Gyasi è un ottimo “operaio” (io sono sempre stato un suo estimatore)…Elia è uno che con un giocata può sempre risolverti una partita…
Il mio confronto cosa serviva di più un Gyasi o un Elia a questa squadra …
Se era per la tecnica sai quanti giocatori hanno toppato tuttora …
Un Leader chi e tra i 2 ?
chi fa le 2 fasi migliori tra i 2 ?
quanti gol ha fatto in più di Gyasi ?
chi trascina di più ?…
le partite vanno viste a modo nell’insieme e normale che un errore di Guarino spicca di più da quelli che fa Elia a decine a partite … poi alla gente passa le 2 o 3 cose agli occhi ma non di chi ci capisce!
Risolvere in un girone ne ha risolte
0 ovo…
ma dai giù se si aspetta Babbo Natale e manca un bel po’! si chiama serie C!
Purtroppo non vedete a un metro davanti a voi!
Ci ho pensato ma se ci fosse stato Gyasi al posto di Elia , quanti cross in meno avrebbero fatto gli avversari? , e forse avrebbe fatto anche più gol decisivi!
C’è davvero la voglia e la capacità di tirarsi fuori da questa situazione?
Più: Capire che domenica o si vince o si vince
Meno: Lasciare le paure e le tensioni a casa. Tanto peggio delle ultime due partite non si può
fare
Perfetto, con queste parole si può chiudere e buona serie C a tutti….
In squadra abbiamo 3 giocatori tecnici e bravi di categoria, uno di questi è forse il più tecnico e bravo e intraprendente, tra l’altro aveva preso anche un rigore domenica, è senza alcun dubbio Elia.
Siamo arrivati a criticare anche lui….
Addossandogli colpe, perché sulla sua parte anno fatto qualche cross tra l’altro in una partita in cui è stato recuperato all’ultimo momento.
La squadra con i migliori esterni è il Frosinone e ricordiamoci che prestazione fece Elia!
Di Marco : Inter= Elia:Empoli
Con le dovute proporzioni vuol dire che al netto degli inevitabili errori, sono straordinari per le loro squadre!
Per giunta si pensa anche di essere bravi tecnici, ma in cosa??? Forse a smontare la curva!!!
Hanno fatto *
Contano i risultati l’ho spiegato ci sta nell’Inter giochi anche uno scarso Di Marco in una squadra di mezza non avrebbe fatto nulla …
e in Nazionale se visto il suo valore nulla cosmico!
Aprite bocca ma per prendere fiato invece di farvi le canne!
Maledetti doppioni !
Intanto maledetto sarai te, non sei capace di fare altro che insultare! Vergognati!
Per quanto riguarda il calcio, definisci un mediocre Di Marco, senza capire il campionato che ha fatto, nonostante il momento che sta vivendo, ed è vero che è molto appannato, ma ci può stare….
La cosa che ho capito, che non parlerò più con te di calcio, dopo le ultime tue affermazioni, non ho tempo da perdere con chi il calcio lo vive in maniera approssimativa e umorale…..
Un consiglio parla solo dello stadio! Così in pochi ti leggano e puoi scazzare quanto vuoi!
Intanto l’ho detto così in generale , ma vedo che ti ho beccato , maledetto doppione !
non era rivolto a te …
Ora l’ho lette proprio tutte: giasy meglio di elia!!!
Forse è il caso che l’utente enrico torni a parlare solo di stadio…..
Cambia sport! Ce ne sono di più semplici da seguire tipo le bocce
X Enrico sono troppe anche le boccie!
Tanto poi i si ritorna lì Da Diousse a Baldanzi e Elia vedrete ma nel mezzo c’è ne altri… Enrico ci vede ma molto più alla lontana! la vista l’ho bona?
Menomale almeno la vista…
In quanto a grammatica invece….
L’importante è essere convinti…
No io sono certezza , che e diverso di essere convinto ,
io non scherzo su certe cose!
L’importante è essere convinti…
io fra i piu metterei anche che saremo gli ultimi a giocare e sapremo la nostra reale posizione in classifica rispetto agli altri soprattutto un padova reggiana molto importante in chiave salvezza
per me è da mettere tra i meno. Avremo ancora più pressione
questo vale più per la entella che è sotto
Quindi (anche solo per qualche ora) saremo nella zona rossa.