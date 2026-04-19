È passato un anno da quando la piccola Greta non c’è più, portata via da un male incurabile.

Il suo ricordo però è ancora nella nostra comunità e per questo Comune di Vinci ed Empoli Football Club onoreranno la sua memoria installando una nuova altalena – una delle preferite di Greta – che verrà posizionata nel Parco dei Mille.

La società azzurra, di cui Greta era molto tifosa, donerà infatti il gioco al Comune di Vinci, e questo lo installerà nel parco di Spicchio. L’accordo del progetto è stato definito lo scorso mercoledì 15 aprile, nel primo anniversario della scomparsa di Greta.

Empoli FC

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