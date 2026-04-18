Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani con l’Entella, il tecnico azzurro Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi. Ci scusiamo per un audio non perfetto (ma godibile) a causa di alcuni problemi sui microfoni.
Fulignati
Candela Curto Lovato Moruzzi
Magnino Ghion Yepes
Elia Fila Shpendi
Saporiti primo cambio offensivo. Ebuehi, Obaretin e Haas in tribuna.
Bravo mister, sposo ogni parola.
Ultima chiamata, chi non suda le sette camicie scappi a gambe levate.
-26 ore
I risultati delle altre un po’ altalenanti: buona la sconfitta casalinga del Bari, scontata la vittoria dello Spezia, non ci voleva quella dell’Avellino. Che potrebbe venire a Empoli fra 15 GG ancora in lotta per andare ai playoff.
molto male anche la vittoria del frosinone che potrebbe arrivare all ultima giornata ancora in lotta per la promozione col monza e noi dobbiamo giocarcela proprio col monza
anche l’avellino torna in corsa x i play off
Se non siamo in grado di battere Entella e Avellino sarà giusto retrocedere.
il problema è proprio codesto
Io sono tranquillissimo, guarda. Se abbiamo i testicoli ci salviamo, sennò si và di sotto e senza rimpianti. Vengo dalla Serie C e in C ritorno. La Vita è una giostra.
esatto Alfredo pure io sono tranquillissimo, se andremo in C non ci sara’ nulla su cosa recriminare significa che sara’ stato giusto. In estate avevamo 60 milioni in cassa e non c’era giocatore che non voleva venire ad empoli, a cominciare da de luca, mulattieri, moro, kastanos, odhental maggiore,etc Se si va in C, sara’ solo per il nostro lo tirchio in salsa empolese!
ma dai, ti confondi sempre coi cambi
guarda te la do’ in una valuta piu’ vicina a te
a inizio anno attivo empoli fc pari a 10 miliavdi di vecchi vubli
ma veramente ci sono molti più filo-russi in Italia che in Polonia… detto ciò quando capisci che non hai più le risorse economiche per andare avanti, si cerca un comparatore, ma seriamente e non “uno che ci dia una mano”!
macche’ filo russo, e facevo per ruzzare
era una citazione di uno sketch di tanti anni fa dei Fichi d’India che mi faceva schiantare (la televendita dei gioielli)
se non lo conosci ti consiglio di guardarlo, anche se ormai datato
ciao
Tutto dipende dagli arbitri.
Oggi Spezia molto aiutato, dopo essere stato penalizzato.
Domani vinciamo. Se non succede é molto grave
Importante che non giochi Nasti
Dalla Brianza presenti , bravo mister una bella conferenza. Ora tocca davvero a voi portare le belle parole in fatti .
Buona partita .
Parole chiare…. domani dal primo al 100 esimo, solo Forza Empoli!!!! 💙🤍 Fino alla fine insieme!!!!
Domani conta un solo risultato. Sosterremo la squadra dall’inizio alla fine a patto di centrare il risultato. Speriamo bene… sono molto preoccupato ma voglio crederci!
Parliamoci chiaro, se non vinci contro un Entella che fuori casa ha un ruolino super negativo (solo 7 punti, solo 8 goal realizzati) mettiamoci il cuore in pace..
-22 ore
ovviamente dobbiamo pensare prima alla ns partita. Però male dagli altri campi com ld vittorie di Avellino e Frosinone. Però la sconfitta del Mantova col calendario brutto che hanno li rimette nel calderone
ma l’hai visto il nostro di calendario?
io si l’ho visto, proprio perchè è brutto dobbiamo guardare anche quello degli altri. Non dipende solo da noi.
C’è solo un risultato domani. Uno solo. Tutto il resto sono discorsi, nelle prossime altre tre partite incontreremo squadre in lotta per qualcosa di importante quindi i famosi punti regalati non ci saranno. Se si pareggia o peggio ancora si perde è la fine del calcio a Empoli, o per lo meno la fine del calcio che si è vissuto fino a ora. La serie C l’ho vissuta per diversi anni e alle nuove generazioni non gliela auguro. Chi indossa la nostra maglia deve dimostrare qualcosa, anche poco ma qualcosa che fino a ora non hanno dimostrato la devono tirare fuori. Sono novanta minuti solo novanta minuti poi andate pure a fare in mulo per il resto della vostra carriera ma domani lottare per i nostri colori.
Venezia e Monza sulla carta due partite proibitive, ma alla fine ad ogni partita parti dallo 0-0..
secondo me dipende solo da noi , se e dico se vinci le due in casa sei salvo perché è vero che abbiamo Venezia e Monza ma è altrettanto vero che tutte la altre hanno calendari difficili e secondo me Padova e Mantova sono moto inguaiate ripeto occorre vincere assolutamente domani
Stasera.
Bravo Krakow il nostro problema è proprio che il Lo tirchio di noialtri dice che vuole vendere in teoria ma in pratica vuole rimanere padrone e perciò ogni trattativa è andata persa considerando poi che in società ci sono pure TRE figlioli che vogliono continuare a fare la vita da nababbi senza fare una mazza!
E comunque il salvarsi o meno purtroppo non cambia nulla se non ad allungare l’agonia…
volevo tranquillizzare tutti: l’ Avellino ai playoff non vuole andare,meglio che ieri abbia vinto,con noi dovrebbe essere già salvo.pensiamo a vincere oggi e basta poi si vedrà.
e in base a cosa lo dici?
stasera solo tifo..occorrono 2 vittorie per salvarsi..stasera va in programma la prima..e va vinta senza se e senza ma
Pescara avanti a Carrara ahiahiahi
Pareggio!