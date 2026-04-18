Sono esauriti i biglietti del settore di Maratona per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

Sarà possibile acquistare i biglietti del settore di Curva Nord a 2 euro e omaggio per gli Under 14 online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket, su WhatsApp al 3791260302 oppure alle biglietterie dello stadio, al campo Sussidiario, dalle ore 18.00 del giorno gara fino all’inizio della partita!

Coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra in una sfida fondamentale da giocare TUTTI INSIEME!

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Redazione PianetaEmpoli

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27 Commenti

  1. Molto, molto bene…. Empoli ha capito che bisogna difendere la categoria!!!
    Ora non iniziamo con le solite inutili polemiche sugli occasionali…. serve gente che venga…. che siano a 2 euro o 100 non importa…. Fino alla fine (e finiamola con il fatto che sono juventino, io sono empolese e per l’Empoli e basta), Forza Empoli!!!!

  6. i tifosi e la popolazione di Empoli..ha risposto al presidente..al rappresentante del centro di scollegamento il sig Athos.. ora tocca soprattutto ai giocatori soprattutto con i atteggiamento e la voglia di vincere..FORZA MAGLIA AZZURRA

  7. Si apre la curva solo quando è esaurita la maratona…bella mentalità davvero! La curva deve essere SEMPRE APERTA e gli ultra devono andare in curve anche se ovviamente andrebbe prima ristrutturata… in qualsiasi città sarebbe cosi… meno che qui dove mi sembra che qualcuno stia facendo la fine del pollo ingordo!

    • Ora non c’è la scusa della pista si può iniziare a fare gli Ultras e no i tifosi da poltrona !
      si chiede con le bone se no non si entra il prossimo anno ! vedrai come si muovono …
      Qui si vedono se si ha le palle !

  8. Bene così!
    Tutto deve essere fatto anche per creare un’atmosfera non troppo simpatica, nella civiltà, ai giocatori dell’Entella…nessuno me lo toglie dalla testa che se non inauguravano la curva a Padova non avremmo perso, sarà un caso ma le loro occasioni sono state nel secondo tempo con i giocatori dell’Empoli che erano ancora più approssimativi ed impauriti

  10. 8.000 in questo ecomostro sembrano la metà
    ma se li distribuisci a modo in uno stadio su misura sembreranno il doppio ma non in una cattedrale da 16.800 travestito da 20.000..
    2.500 in curva 3.500 in maratona 2.000 in tribuna cambia e come …
    ma fino a che ci sono tifosi da poltrona senza identità, senza appartenenza , senza un briciolo di bene per la città , ci saranno solo doppioni che vogliono il male !…

    • Su questo hai ragione in pieno, ed è inspiegabile come solo ad empoli siamo rimasti con questo scempio di stadio anti tifo, però dovresti fermarti e puntare solo su questa linea nei commenti, non divagare come fai solitamente su altri discorsi dove spesso vai fuori dai binari con teorie a volte assurde, parere mio eh ci mancherebbe

  16. Il risultato che immaginavo a Modena era il pareggio, invece l’ha ribaltata, cosi come non immaginavo il Monza vincesse a Genova e considerando che il Palermo vince in casa abbiamo ancora più la certezza che al Venezia serviranno 3 punti domenica prossima con noi, ma non per festeggiare la promozione in quella giornata (salvo che il Frosinone perda inopinatamente in casa e non è realistico), ma purtroppo anche all’ultima giornata con l’equilibrio che c’è è ancora più probabile che al Monza servano 3 punti, quindi salvo sorprese il nostro campionato è fatto delle due partite in casa, se si fanno due vittorie (vista anche la sconfitta del Bari) ci si salva senza playout, se si fanno dai 3 ai 4 punti si fanno i playout, se si fanno da 0 a 2 punti si va giù diretti.

  17. allo stadio non ci si viene solo con l’acqua alla gola e a gratisseeee!vediamo se vinciamo dopo con l’avellino quanti siamo!

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