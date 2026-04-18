Sono esauriti i biglietti del settore di Maratona per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Sarà possibile acquistare i biglietti del settore di Curva Nord a 2 euro e omaggio per gli Under 14 online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket, su WhatsApp al 3791260302 oppure alle biglietterie dello stadio, al campo Sussidiario, dalle ore 18.00 del giorno gara fino all’inizio della partita!
Coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra in una sfida fondamentale da giocare TUTTI INSIEME!
Molto, molto bene…. Empoli ha capito che bisogna difendere la categoria!!!
Ora non iniziamo con le solite inutili polemiche sugli occasionali…. serve gente che venga…. che siano a 2 euro o 100 non importa…. Fino alla fine (e finiamola con il fatto che sono juventino, io sono empolese e per l’Empoli e basta), Forza Empoli!!!!
perché non la laterale
mancano bar e bagni, presumo
forza Corsi basta che chiedi scusa,la gente corre
Duro colpo per Enrico.
Avanti azzurro.
Lo sai che ti combatto fino alla fine dei giorni!…
Qualsiasi cosa dirai e verrà fatto sei un doppione a vita! per dinci pure dichiarato …
Te dici che non ti avremmo mai,
Ma io ti voglio Enrico,
O dammi la gioia di conoscerti.
Te sei un doppione vai a vedere le strisce …
i tifosi e la popolazione di Empoli..ha risposto al presidente..al rappresentante del centro di scollegamento il sig Athos.. ora tocca soprattutto ai giocatori soprattutto con i atteggiamento e la voglia di vincere..FORZA MAGLIA AZZURRA
Si apre la curva solo quando è esaurita la maratona…bella mentalità davvero! La curva deve essere SEMPRE APERTA e gli ultra devono andare in curve anche se ovviamente andrebbe prima ristrutturata… in qualsiasi città sarebbe cosi… meno che qui dove mi sembra che qualcuno stia facendo la fine del pollo ingordo!
Giusto anch’io la penso così.
Ora non c’è la scusa della pista si può iniziare a fare gli Ultras e no i tifosi da poltrona !
si chiede con le bone se no non si entra il prossimo anno ! vedrai come si muovono …
Qui si vedono se si ha le palle !
Bene così!
Tutto deve essere fatto anche per creare un’atmosfera non troppo simpatica, nella civiltà, ai giocatori dell’Entella…nessuno me lo toglie dalla testa che se non inauguravano la curva a Padova non avremmo perso, sarà un caso ma le loro occasioni sono state nel secondo tempo con i giocatori dell’Empoli che erano ancora più approssimativi ed impauriti
Colpa della curva Andrea… Mavvia
Sei troppo giovane per capire quanto possa fare una curva che ti abita a favore o contro…specie all’inaugurazione ed in uno spareggio salvezza.
Lo dicevo di là: a ottomila e passa ci s’arriva domani
8.000 in questo ecomostro sembrano la metà
ma se li distribuisci a modo in uno stadio su misura sembreranno il doppio ma non in una cattedrale da 16.800 travestito da 20.000..
2.500 in curva 3.500 in maratona 2.000 in tribuna cambia e come …
ma fino a che ci sono tifosi da poltrona senza identità, senza appartenenza , senza un briciolo di bene per la città , ci saranno solo doppioni che vogliono il male !…
Su questo hai ragione in pieno, ed è inspiegabile come solo ad empoli siamo rimasti con questo scempio di stadio anti tifo, però dovresti fermarti e puntare solo su questa linea nei commenti, non divagare come fai solitamente su altri discorsi dove spesso vai fuori dai binari con teorie a volte assurde, parere mio eh ci mancherebbe
vedrai che 8000 e passa faranno il loro bell’effetto
Bari sta perdendo in casa col Venezia, Spezia avanti 3-1 col Sudtirol.
a me interessa anche che il frosinone perda col modena
infatti l ha ribaltata mllto male
Noi dobbiamo vincere le 2 in casa e poi fregarcene delle altre.
Il risultato che immaginavo a Modena era il pareggio, invece l’ha ribaltata, cosi come non immaginavo il Monza vincesse a Genova e considerando che il Palermo vince in casa abbiamo ancora più la certezza che al Venezia serviranno 3 punti domenica prossima con noi, ma non per festeggiare la promozione in quella giornata (salvo che il Frosinone perda inopinatamente in casa e non è realistico), ma purtroppo anche all’ultima giornata con l’equilibrio che c’è è ancora più probabile che al Monza servano 3 punti, quindi salvo sorprese il nostro campionato è fatto delle due partite in casa, se si fanno due vittorie (vista anche la sconfitta del Bari) ci si salva senza playout, se si fanno dai 3 ai 4 punti si fanno i playout, se si fanno da 0 a 2 punti si va giù diretti.
Bella disamina comunque iniziamo a fare 2 punti con le buone o le cattive e poi vediamo
allo stadio non ci si viene solo con l’acqua alla gola e a gratisseeee!vediamo se vinciamo dopo con l’avellino quanti siamo!
Io sempre presente, nella buona e nella cattiva sorte.