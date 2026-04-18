Sono esauriti i biglietti del settore di Maratona per Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 aprile alle ore 19,30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

Sarà possibile acquistare i biglietti del settore di Curva Nord a 2 euro e omaggio per gli Under 14 online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket, su WhatsApp al 3791260302 oppure alle biglietterie dello stadio, al campo Sussidiario, dalle ore 18.00 del giorno gara fino all’inizio della partita!

Coloriamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena d’azzurro con maglie, sciarpe e bandiere, riempiamo lo stadio e spingiamo ancora di più la squadra in una sfida fondamentale da giocare TUTTI INSIEME!