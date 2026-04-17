 Campionato Primavera 2

27a giornata

 

EMPOLI – Spezia

Sabato 18 aprile – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Bari Sabato 18 aprile 15.00
Benevento Pisa Sabato 18 aprile 11.30
Catanzaro Ascoli Sabato 18 aprile 15.00
Cosenza Ternana Sabato 18 aprile 11.00
Palermo Crotone Sabato 18 aprile 13.00
Perugia Salernitana Sabato 18 aprile 15.00
Pescara Monopoli Sabato 18 aprile 15.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 25a Giornata

Juve Stabia – EMPOLI

Domenica 19 aprile –  ore 14.30

A Castellammare di Stabia (NA) – Stadio “Romeo Menti”

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Juve Stabia

Domenica 19 aprile –  ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petoio 

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Juve Stabia

Domenica 19 aprile –  ore 11.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

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Fabrizio Fioravanti

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