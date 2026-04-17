Campionato Primavera 2
27a giornata
EMPOLI – Spezia
Sabato 18 aprile – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Bari
|Sabato 18 aprile
|15.00
|Benevento
|–
|Pisa
|Sabato 18 aprile
|11.30
|Catanzaro
|–
|Ascoli
|Sabato 18 aprile
|15.00
|Cosenza
|–
|Ternana
|Sabato 18 aprile
|11.00
|Palermo
|–
|Crotone
|Sabato 18 aprile
|13.00
|Perugia
|–
|Salernitana
|Sabato 18 aprile
|15.00
|Pescara
|–
|Monopoli
|Sabato 18 aprile
|15.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 25a Giornata
Juve Stabia – EMPOLI
Domenica 19 aprile – ore 14.30
A Castellammare di Stabia (NA) – Stadio “Romeo Menti”
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Juve Stabia
Domenica 19 aprile – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petoio
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Juve Stabia
Domenica 19 aprile – ore 11.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
Ma giocano a Petroio o Monteboro ?