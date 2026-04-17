La gara di domenica contro l’Entella, già etichettata come fondamentale, rappresenta di fatto anche l’ultimo scontro diretto per l’Empoli in questa corsa salvezza. Dopo la sfida con i liguri, infatti, nelle ultime tre giornate gli azzurri affronteranno squadre che non sono coinvolte nella lotta per non retrocedere, tra cui anche l’Avellino, al momento in una posizione più tranquilla. La zona calda della classifica è estremamente corta: dal Padova, oggi a quota 37 punti, fino all’ultima posizione occupata dallo Spezia a 30, ci sono ben sette squadre racchiuse in appena sette punti. Un equilibrio che rende ogni partita determinante. Da dire, ma si entra nei calcoli cervellotici, che anche chi è a 40 non ha la matematica salvezza in tasca, crediamo però davvero difficile che possano rischiare qualcosa.
La sfida contro l’Entella assume un valore doppio: vincere significherebbe non solo aggiungere punti alla propria classifica, ma anche sottrarli a una diretta concorrente. In questo tipo di corsa, sono punti che pesano in maniera specifica. Può essere utile anche dare uno sguardo agli scontri diretti, che potrebbero diventare decisivi in caso di arrivo a pari punti, sia per evitare la retrocessione diretta sia per stabilire la griglia dei play-out. All’appello manca ovviamente proprio la gara contro l’Entella: all’andata gli azzurri hanno perso 1-0 e quindi, per ribaltare il confronto diretto, sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto. Analizzando le altre situazioni, l’Empoli è in vantaggio nei confronti del Padova, grazie al 3-1 ottenuto al Castellani nella prima giornata, che compensa la sconfitta per 1-0 subita in Veneto. Vantaggio anche sul Bari, in virtù del netto 5-0 casalingo che supera la sconfitta (1-2) al San Nicola. Situazione negativa invece con la Reggiana, contro cui è arrivata una sconfitta in trasferta e un pareggio in casa. Stesso discorso con il Pescara: in questo caso la differenza è determinata dai gol segnati in trasferta dagli abruzzesi, con entrambe le squadre capaci di realizzare quattro reti nelle rispettive gare interne. Perfetta parità invece con lo Spezia, con due pareggi per 1-1 sia all’andata che al ritorno. In questo caso, qualora le due squadre dovessero chiudere a pari punti, si dovrebbe guardare alla differenza reti generale.
Va ricordato che questi criteri valgono nel caso di arrivo a pari punti tra due squadre. Se invece le squadre coinvolte dovessero essere più di due, entrerebbe in gioco la classifica avulsa, che tiene conto dei punti conquistati negli scontri diretti tra tutte le squadre interessate.
siamo in vantaggio anche con lo Spezia x la differenza reti generali e se vinci anche x 1-0 pure con l’Entella x il solito motivo. E sulla differenza reti generali abbiamo un vantaggio importante che non dovrebbe essere superato da nessuna altra squadra coinvolta con noi.
Con Entella se vinci 1-0
hai una differenza reti che diventa – 6 loro -16… in più a pari hai segnato più gol…
non e matematico ma – 16 in 3 partite dai…
appunto, quello che dicevo io.
Incubo Tiritiello sui corner
all’andata questo Tiritiello sbucava fuori da tutte le parti, speriamo si sia calmato
Classifica in trasferta ultimo Entella con 7 punti di cui 1 vittoria e 4 pareggi ,solo 8 gol fatti …
Capisco tutto ma perdere significa che ci si merita la retrocessione ….
Samp Monza 1
Modena Frosinone 2
Mantova Avellino X
Juve Stabia Catanzaro 2
Padova Reggiana X (0-0 spiccicato conoscendo Breda e Bisoli)
Bari Venezia 1
Spezia Sudtirol 1
Palermo Cesena 1
Carrarese Pescara 2
Empoli Entella
Empoli-Entella X prevale la paura di perdere.
Ok, intanto correggiamo: Samp – Monza 2
(ed è un buon risultato per noi)
se escono codesti risultati anche a vincere non ti salvi lo stesso a 42 senza play out. Speriamo non tu ci azzecchi.
Questo se esce la nostra X. Ma se vinci domenica e poi bissi fra 15 giorni con l’Avellino, ti salvi dà retta.
Ci salviamo
Salviamoci, anche allo spareggio ma salviamoci! Ovviamente Tonio ha fatto i pronostici peggiori per noi, ma anche due soli errori (ad esempio sul Bari e sul Pescara) sarebbero oro per noi.
E se invece se invece facessimo l’impresa vincendo una delle due trasferte?…
venezia scordatelo. Occorrerebbe che il Frosinone perdesse a Modena e Monza avanti di 3 punti. Siccome è davanti per scontri diretti poi vincendo anche le altre 2 festeggerebbe alla penultima prima di giocare con noi. Difficile ma non impossibile, per Venezia la veggo buia, ma molto buia
Massy se il Monza o il Frosinone perde e il Venezia va a +6 giocano prima di Venezia -Empoli a seconda potrebbe bastare al Venezia fare lo stesso risultato potrebbe giocare contro di noi già sapendo di essere in serie A , non ha perso contro Monza, e Frosinone 3 vittorie e un pareggio…
fai 2 conti…
vero, però occorre che (esempio il frosinone) oltre che perdere a Modena perda o pareggi anche la successiva in casa con la Carrarese. Un pò troppo per squadre che hanno fatto una media altissima in tutta la stagione, 2 stecche consecutive è un pò dura. Anche te teoricamente verificabile. Peccato, se Il Venezia vinceva a Chiavari (oltre che un punto in meno x l’Entella) dava molta più consistenza al tuo ragionamento. Così è dura.
Quindi basterebbe vincere con 1 goal di scarto con l’Entella, anche 2-1 o 3-2…
Quanto pesano la doppia espulsione di Reggio Emilia o l’espulsione di Bari!!! Evitabilissimi
Io la vedo così:
Samp Monza 1
Modena Frosinone 2
Mantova Avellino 1
Juve Stabia Catanzaro 1
Padova Reggiana X
Bari Venezia 2
Spezia Sudtirol 1
Palermo Cesena 1
Carrarese Pescara 1
Empoli Entella 1
Franco e Tonio, già avete sbagliato la prima…