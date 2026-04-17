La gara di domenica contro l’Entella, già etichettata come fondamentale, rappresenta di fatto anche l’ultimo scontro diretto per l’Empoli in questa corsa salvezza. Dopo la sfida con i liguri, infatti, nelle ultime tre giornate gli azzurri affronteranno squadre che non sono coinvolte nella lotta per non retrocedere, tra cui anche l’Avellino, al momento in una posizione più tranquilla. La zona calda della classifica è estremamente corta: dal Padova, oggi a quota 37 punti, fino all’ultima posizione occupata dallo Spezia a 30, ci sono ben sette squadre racchiuse in appena sette punti. Un equilibrio che rende ogni partita determinante. Da dire, ma si entra nei calcoli cervellotici, che anche chi è a 40 non ha la matematica salvezza in tasca, crediamo però davvero difficile che possano rischiare qualcosa.

La sfida contro l’Entella assume un valore doppio: vincere significherebbe non solo aggiungere punti alla propria classifica, ma anche sottrarli a una diretta concorrente. In questo tipo di corsa, sono punti che pesano in maniera specifica. Può essere utile anche dare uno sguardo agli scontri diretti, che potrebbero diventare decisivi in caso di arrivo a pari punti, sia per evitare la retrocessione diretta sia per stabilire la griglia dei play-out. All’appello manca ovviamente proprio la gara contro l’Entella: all’andata gli azzurri hanno perso 1-0 e quindi, per ribaltare il confronto diretto, sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto. Analizzando le altre situazioni, l’Empoli è in vantaggio nei confronti del Padova, grazie al 3-1 ottenuto al Castellani nella prima giornata, che compensa la sconfitta per 1-0 subita in Veneto. Vantaggio anche sul Bari, in virtù del netto 5-0 casalingo che supera la sconfitta (1-2) al San Nicola. Situazione negativa invece con la Reggiana, contro cui è arrivata una sconfitta in trasferta e un pareggio in casa. Stesso discorso con il Pescara: in questo caso la differenza è determinata dai gol segnati in trasferta dagli abruzzesi, con entrambe le squadre capaci di realizzare quattro reti nelle rispettive gare interne. Perfetta parità invece con lo Spezia, con due pareggi per 1-1 sia all’andata che al ritorno. In questo caso, qualora le due squadre dovessero chiudere a pari punti, si dovrebbe guardare alla differenza reti generale.

Va ricordato che questi criteri valgono nel caso di arrivo a pari punti tra due squadre. Se invece le squadre coinvolte dovessero essere più di due, entrerebbe in gioco la classifica avulsa, che tiene conto dei punti conquistati negli scontri diretti tra tutte le squadre interessate.