Va avanti il lavoro degli azzurri in vista della fondamentale partita che si giocherà domenica in tarda serata al Castellani contro l’Entella. E vogliamo partire sottolineando quanto sia importante che lo stadio sia il più pieno possibile: chiunque abbia a cuore le sorti della squadra, mettendo per un attimo da parte delusione e rabbia, dovrà garantire il proprio supporto. In ballo c’è qualcosa di davvero importante, una salvezza che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro.

La squadra si sta allenando a porte chiuse e questo non consente di entrare nei dettagli del lavoro che Fabio Caserta sta portando avanti in vista della gara. Quello che si può dire è che il gruppo è praticamente al completo, ad eccezione del lungo degente Pietro Pellegri. Un’assenza che rappresenta senza dubbio uno dei principali rimpianti della stagione, perché è evidente che un giocatore come lui, in questa categoria, avrebbe potuto fare la differenza. Al netto di questo, arrivano segnali positivi sul recupero di Salvatore Elia, che potrebbe seriamente candidarsi per una maglia da titolare domenica sera. In questo caso, mantenendo la difesa a quattro, si potrebbero aprire diverse soluzioni dalla metà campo in su: un assetto con due mediani e tre giocatori alle spalle della punta, oppure, con Elia in posizione più avanzata, un possibile 4-3-3, già visto anche a Spezia. Ha recuperato anche Degli Innocenti, elemento che amplia ulteriormente le possibilità di scelta per il tecnico. Caserta avrà quindi la possibilità di valutare ogni soluzione, scegliendo non solo in base alla condizione fisica e alla qualità tecnica, ma anche considerando chi, nel corso di questa settimana, avrà dimostrato maggiore forza mentale e piena consapevolezza della posta in palio. Un elemeno che ha forti possibilità di tornare titolare è Edoardo Saporiti.

La squadra avrà ancora due sedute a disposizione: quella odierna e la rifinitura di domani, che sarà seguita dalla consueta conferenza stampa del tecnico, occasione utile per comprendere qualcosa in più sull’approccio e sulle scelte in vista della sfida contro l’Entella.