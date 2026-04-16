L’attuale situazione che sta vivendo l’Empoli in questa stagione sportiva riporta inevitabilmente alla mente il campionato 2011-2012, quello che può essere considerato, da quando il club ha salutato la Serie C trent’anni fa, il punto più basso a livello sportivo. Una salvezza ottenuta, per quanto in maniera epica, attraverso il play-out contro il Vicenza. Tra quella stagione e quella attuale esiste una differenza importante, ovvero il numero di squadre partecipanti: nel 2011-2012 la Serie B era composta da 22 squadre, mentre oggi sono 20. In coda, però, il regolamento era sostanzialmente lo stesso: tre retrocessioni dirette e play-out tra quintultima e quartultima, a meno di un distacco pari o superiore a cinque punti.

Ma qual era la situazione a quattro giornate dalla fine? In quel caso si era alla 38ª giornata e l’Empoli si trovava in una posizione leggermente peggiore rispetto a quella attuale. Gli azzurri occupavano infatti il quintultimo posto a pari merito con il Livorno a quota 41 punti. Gli scontri diretti erano in perfetta parità, con due pareggi sia all’andata che al ritorno, ma il Livorno era avanti per differenza reti, secondo criterio utile, e questo avrebbe collocato l’Empoli in zona play-out contro la Nocerina, quartultima a 34 punti. La 39ª giornata vide l’Empoli pareggiare 1-1 sul campo dell’Ascoli, mentre il Livorno perse 1-0 a Verona. A tre giornate dalla fine, quindi, gli azzurri si ritrovarono davanti ai labronici e virtualmente salvi, con Livorno e Nocerina a disputare lo spareggio. Nocerina che, a sua volta, aveva gli stessi punti del Vicenza, ma era avanti negli scontri diretti. Alla terzultima giornata si giocò proprio Empoli-Vicenza, gara che terminò 1-1. Anche il Livorno pareggiò in casa contro il Sassuolo (0-0), formazione lanciata verso la promozione in Serie A. A 180 minuti dalla fine, l’Empoli restava davanti al Livorno, mentre il Vicenza effettuava il sorpasso sulla Nocerina. Alla penultima giornata, però, arrivò il contro-sorpasso del Livorno: l’Empoli pareggiò 1-1 a Grosseto, risultato che sancì la salvezza matematica dei maremmani, mentre i labronici vinsero 3-1 contro il Brescia. A novanta minuti dalla fine, la classifica vedeva il Livorno a 45 punti, virtualmente salvo, l’Empoli a 44, in piena zona play-out, e il Vicenza a 41.

L’ultima giornata vide la vittoria di tutte le squadre coinvolte: l’Empoli superò 3-2 il Cittadella, il Vicenza vinse 3-0 contro la Reggina (evitando quindi i punti di distacco) e il Livorno batté 2-0 il Grosseto. Un epilogo che non permise agli azzurri di evitare lo spareggio, chiudendo a quota 47 punti, a +3 sul Vicenza, poi avversario nel play-out. In definitiva, l’Empoli raccolse sei punti nelle ultime quattro giornate, un bottino che però non bastò per centrare la salvezza diretta ed evitare il doppio confronto che tutti ricordano. Adesso si può e si deve fare meglio !