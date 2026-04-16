L’attuale situazione che sta vivendo l’Empoli in questa stagione sportiva riporta inevitabilmente alla mente il campionato 2011-2012, quello che può essere considerato, da quando il club ha salutato la Serie C trent’anni fa, il punto più basso a livello sportivo. Una salvezza ottenuta, per quanto in maniera epica, attraverso il play-out contro il Vicenza. Tra quella stagione e quella attuale esiste una differenza importante, ovvero il numero di squadre partecipanti: nel 2011-2012 la Serie B era composta da 22 squadre, mentre oggi sono 20. In coda, però, il regolamento era sostanzialmente lo stesso: tre retrocessioni dirette e play-out tra quintultima e quartultima, a meno di un distacco pari o superiore a cinque punti.
Ma qual era la situazione a quattro giornate dalla fine? In quel caso si era alla 38ª giornata e l’Empoli si trovava in una posizione leggermente peggiore rispetto a quella attuale. Gli azzurri occupavano infatti il quintultimo posto a pari merito con il Livorno a quota 41 punti. Gli scontri diretti erano in perfetta parità, con due pareggi sia all’andata che al ritorno, ma il Livorno era avanti per differenza reti, secondo criterio utile, e questo avrebbe collocato l’Empoli in zona play-out contro la Nocerina, quartultima a 34 punti. La 39ª giornata vide l’Empoli pareggiare 1-1 sul campo dell’Ascoli, mentre il Livorno perse 1-0 a Verona. A tre giornate dalla fine, quindi, gli azzurri si ritrovarono davanti ai labronici e virtualmente salvi, con Livorno e Nocerina a disputare lo spareggio. Nocerina che, a sua volta, aveva gli stessi punti del Vicenza, ma era avanti negli scontri diretti. Alla terzultima giornata si giocò proprio Empoli-Vicenza, gara che terminò 1-1. Anche il Livorno pareggiò in casa contro il Sassuolo (0-0), formazione lanciata verso la promozione in Serie A. A 180 minuti dalla fine, l’Empoli restava davanti al Livorno, mentre il Vicenza effettuava il sorpasso sulla Nocerina. Alla penultima giornata, però, arrivò il contro-sorpasso del Livorno: l’Empoli pareggiò 1-1 a Grosseto, risultato che sancì la salvezza matematica dei maremmani, mentre i labronici vinsero 3-1 contro il Brescia. A novanta minuti dalla fine, la classifica vedeva il Livorno a 45 punti, virtualmente salvo, l’Empoli a 44, in piena zona play-out, e il Vicenza a 41.
L’ultima giornata vide la vittoria di tutte le squadre coinvolte: l’Empoli superò 3-2 il Cittadella, il Vicenza vinse 3-0 contro la Reggina (evitando quindi i punti di distacco) e il Livorno batté 2-0 il Grosseto. Un epilogo che non permise agli azzurri di evitare lo spareggio, chiudendo a quota 47 punti, a +3 sul Vicenza, poi avversario nel play-out. In definitiva, l’Empoli raccolse sei punti nelle ultime quattro giornate, un bottino che però non bastò per centrare la salvezza diretta ed evitare il doppio confronto che tutti ricordano. Adesso si può e si deve fare meglio !
Mi basterebbe fa uguale.
Ora tutti uniti senza criticare
Mi basterebbe sapere come quel giorno che ci avrebbero ripescati comunque …
Ricordo bellissimo, ma spererei di non rivivere quei momenti…. perché prima dell’esplosione della gioia, ci fu lo sconforto più nero…. e preferirei non rivivere certi momenti….
Li con il Vicenza si toccò con mano l’inferno sportivo (perchè a metà secondo tempo quando misero lo 0-2 ci si sentiva in C, lo eravamo ma è proprio li che un Levan o un Maccarone o Tavano unito alla fortuna ci tirarono su in un modo epico ma drammatico), ma quest’anno se ci ritrovassimo anche a giocare un playout con partita da pareggiare o vincere al ritorno non credo che ce la faremmo con i giocatori che abbiamo.
Poi se non sbaglio a questo punto del campionato l’ipotesi di retrocessione diretta era praticamente scongiurata o quasi, ora assolutamente no avendola a 3 punti.
Esatto. Tanto al 99% saranno play-out.
A meno di un po di sano cul e un orgoglio risvegliato.
Tra l’altro secondo me sarà contro una tra Pescara e Entella proprio.
ci si dà il cambio con il Vicenza
Il giorno prima della partita parlavano addirittura di non giocarla ma ormai la gente aveva fatto il biglietto , non capisco perché non ricordate certe cose , mi stupisco di così tanta mancanza !
ma che stai dicendo???????!!!!!!
Lo sapeva anche il mio gatto che si veniva ripescati !…
Finita la partita mi stupii come i giocatori del Vicenza non erano per niente disperati!…
ba forse sapevano che non contava nulla quella partita ….
ma alla gente da piacere il contrario addirittura cancellato tutto quello successo giorni prima,!
ma cosa dici Enrico. Era una possibilità che poi si è avverata un mese e mezzo dopo. Era una speranza se fosse andata male, e basta.
Massy la sentenza ufficiale ,era già stata data qualche ora prima della partita , poi 2 mesi era normale dovevo aspettare un ricorso ma la partita non andava giocata …
Poi come fu anche da noi non conta nemmeno le prove che tu porti caso Farina …
Puoi per piacere tradurre in italiano (anche spicciolo)
Non si capisce nulla.
Se non capisci pensi desse ganzo …
Quella partita non doveva essere giocata !
Venne giocata perché ormai era in programma …
Era risaputo che il Lecce veniva retrocesso per illecito , il verdetto venne detto a poche ore dall’inizio della partita , la lega serie B , aveva deciso di non giocare , ma per organizzazione avvenuta si doveva giocare , non potevano ufficializzate il ripescaggio subito ma 2 mesi dopo …
@Enrico: mi pare che ci sia un po’ di “discordanza” tra quanto sostieni, soprattutto tra le gara Empoli Vicenza ( 8 Giugno 2012) e la data che ha ufficializzato la retrocessione del Lecce (leggi sotto).
La retrocessione d’ufficio del Lecce in Lega Pro è stata decretata attraverso due gradi di giudizio nell’agosto del 2012:
Sentenza di primo grado: Emessa il 10 agosto 2012 dalla Commissione Disciplinare della FIGC. In questa sede venne stabilita l’esclusione dal campionato di Serie B e il declassamento in Lega Pro Prima Divisione per responsabilità diretta nello scandalo calcioscommesse.
Sentenza d’appello (definitiva): Emessa il 22 agosto 2012 dalla Corte di Giustizia Federale. La Corte confermò la decisione di primo grado, respingendo il ricorso presentato dal club e rendendo definitiva la retrocessione in Serie C.
Caro S. G l’ho scritto la sentenza definitiva e stata 2 mesi dopo , ma la prima e avvenuta a poche ore dalla partita , la partita non doveva essere giocata …
Ho letto 1.000 articoli 2 giorni dopo a Vicenza già sapevano e veniva tutto fuori , era sicuro al 100% il ricorso è un atto dovuto …
ma basta ricordare come fu da noi con Farina … e li si parla di penalità !pensa a una retrocessione diretta …
Sono cose che ti piace credere ma funzionava così forse tuttora!
Tutte queste certezze Enrico non c’erano, la fai troppo facile alla luce dei fatti. Non mi sembra che i giocatori del Vicenza e Cagni in primis non fossero disperati, cosi come non c’era certezza sui ripescaggi ecc. Poi non mi sembra che sia la squadra che i nostri dirigenti avessero le ertezze che tu dai. Forse la lega serie B avrebbe voluto aspettare gli eventi e che la giustizia sportiva decidesse, ma che fosse già sicuro il ripescaggio non lo sò.
Guarda le esultanze dei nostri dirigenti per capire che sensazione di aver asciugato un bel bucato che avevano.
Intervengo a titolo personale perchè quel playout l’ho vissuto molto da dentro. Oltre che da giornalista ero speaker ed allora eravamo media partner del club. Non solo non c’erano certezze per il ripescaggio e la vittoria fu vissuta esattamete come a Parigi hanno vissuto la loro prima Champions League. Ho visto (ma li avete visti tutti) gente piangere quella sera, due volte. E poi l’Empoli non sarebbe stato ripescato per via di alcuni problemi che l’anno dopo ci fecero partire da -1. Se noi avessimo perso saremmo retrocessi
Correggo non era un ripescaggio ma un ammissione di diritto perché come se non fosse mai retrocesso il Vicenza …
anche il Vicenza aveva dei problemi simili ai nostri …
ho sbagliato a dire ripescaggio era una riammissione di diritto non c’entra nulla col ripescaggio , lessi tanti articoli…
anche dopo la partita venne fuori ,la chiamata della lega di non giocare perché inutile sicuramente tutti non sapevano e chi era in tribuna pianse ma chi di dovere sapeva! lo dissero persino parlo dei 2 mesi precedenti leggevo tutti gli articoli di Vicenza cosa che da noi non importava sapere!
io c’dro col mio povero papà, che da vecchio empolese era incazzatissimo e vi assicuro che ero nello sconforto più totale sarà stata la tensione sarà stato tutto quello che volete ma al ripescaggio o riammissione o tutto quello che volete non ci stavo di certo pensando, e come ha scritto Riccardo all’ inizio dei commenti io mi auguro di non rivivere più un dramma così dopo fu una esplosione di felicità ma sul due a zero per loro ero in tilt
Una cosa simile non uguale ci e stato l’anno scorso la partita le hanno bloccate quelle dei play out , il problema li che ci fi la sentenza a poche ore dalla partita , per non creare confusione volevano bloccare la partita ma era troppo tardi…
e li non si parlava di punti di penalità , ma do retrocessione diretta per illecito sportivo!
va bene credete a babbo natale un c’è niente di male…
Ripescaggio si dice quando sei retrocesso e una squadra non si iscrive ma sul campo si e salvato …
retrocesso per Illecito non è un ripescaggio
e come se no fossi mai retrocesso e questo e accaduto nel 2012 voi volete ricordare come una cosa positiva che di positivo non c’era nulla !come sarà ,si spera nella salvezza di questa annata … niente di positivo!
Lascia vivere , parlare ed esperimere le loro idee alle persone …..spesso chi sa’ sempre tutto e straparla , corregge è perché non sa nulla e delle volte il silenzio è segno di intelligenza ……
Lo so ma ci ho perso tempo a quei tempi , mi ero appassionato della vicenda e sapere che a nessuno interessa sapere come stavano le cose , se si era perso noi vedevi come ci interessava e diverso Dippe col silenzio …
E questo il problema siamo addomesticabili riescono a farti credere una cosa ma sotto c’è altro , se no tu mi fai parlare di STADIO…
ENRICO STAI MISTIFICANDO LE INFORMAZIONI!!! Sei completamente fuori su quella specifica situazione. Ti prego di non insistere o è la volta buona che ti blocchiamo
ENRICO, più che altro non si capisce ciò che scrivi e si fa fatica ad interpretarlo.
O ti decidi e ti sforzi di scrivere in un Italiano sufficientemente corretto, oppure è un casino.
Scrivi e nello scrivere ti contraddici e fai intendere il contrario.
Io francamente non ho capito nulla di quello che hai scritto…