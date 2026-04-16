Sfida numero dieci quella di venerdì al Castellani tra l’Empoli e la Virtus Entella. Nelle nove gare giocate ad Empoli si contanto sei successi azzurri, uno ligure e due pareggi
Il primo confronto risale al campionato 1927/28, girone C della Seconda Divisione Nord, quando l’Empoli vinse 3-1 in rimonta con le reti di Giannoni, Utimpergher e Scarselli. La sfida torna nel campionato di Serie C 1942/43, con gli azzurri di nuovo vittoriosi per 2-1, ancora in rimonta, grazie alle reti di Batazzi e Alderotti. Arriviamo alla fine degli anni sessanta, con la gara che si ripeté, sempre in C, per quattro stagioni consecutive. Nel campionato 1968/69 ancora vittoria azzurra, 1-0 firmata Pezzato seguirono poi due pareggi (1-1 e 0-0). Nel confronto datato 10 ottobre 1971, la nuova vittoria azzurra per 1-0 grazie al gol di Rosa. Passano ben quarantasette anni e le squadre si ritrovano nel marzo del 2018 e per la prima volta in serie B: passa 2-1 l’Empoli grazie ai gol di Caputo e Donnarumma con De Luca per l’Entella. Nel luglio del 2020 arriva il primo successo dei diavoli che ci superano con un rotondo 4-2 rimontando i gol Mancuso e Zurkowski che ci avevano portato sul 2-0. L’ultimo precedente è quello del marzo 2021 con l’Empoli a vincere 1-0 grazie al gol di Casale.
Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate ad Empoli contro i divoli di Chiavari:
1927/28 Seconda Divisione 3-1
1942/43 Serie C 2-1
1968/69 Serie C 1-0
1969/70 Serie C 1-1
1970/71 Serie C 0-0
1971/72 Serie C 1-0
2017/18 Serie B 2-1
2019/20 Serie B 2-4
2020/21 Serie B 1-0
Nell’anno del gol di Rosa, cominciai a seguire il mio Empoli. Domenica però non vengo, alla fine do retta alla Moglie.
Ci sono novità circa la possibile esclusione della Juve Stabia dal campionato ? O sono voci tendenziose ed esagerate ?
Leggi qui. E vorrei che lo leggessero tutti quelli che sognano la fine dell’era cor.si per consegnarsi a un fondo straniero qualsiasi…..
La Juve Stabia è fra le società più sane della Serie B, non ci sono stipendi arretrati, ma senza l’immissione di capitali la gestione operativa diventa impossibile. Siamo stati abbandonati da gennaio, la scadenza di febbraio è stata salvata solo grazie all’ex presidente Andrea Langella e all’intervento dello sponsor Guerri. Sappiamo che Solmate sarebbe disposta a cedere il club a zero dopo aver tentato una speculazione. La nostra priorità è salvare la gestione ed evitare che la società finisca nelle mani di faccendieri o bancarottieri”. I due amministratori nominati dal Tribunale Mario Ferrara e Salvatore Scarpa nella giornata di oggi hanno lanciato l’allarme sul disimpegno della proprietà – il fondo statunitense Solmate che inizialmente si chiamava Breda Holdings – sottolineando come questo sia avvenuto già a partire da gennaio, ovvero a poco più di un mese dall’acquisto dell’intero pacchetto azionario in una scalata avviata già nel dicembre del 2024.
Una situazione che rischia di compromettere non solo il futuro della società, ma anche il presente. La squadra gialloblù infatti è attualmente settima in classifica, e dunque qualificata ai play off, con sei punti di vantaggio su quella Carrarese che attualmente è nona e sarebbe la prima esclusa dagli spareggi promozione. Entro il 16 aprile però vanno saldati gli stipendi dei tesserati e, visto il precedente di febbraio, il rischio è che possa arrivare una penalizzazione tra i 2 e i 4 punti che comprometterebbe la posizione in classifica e metterebbe a serio rischio anche la qualificazione agli eventuali play off.
Servirebbe dunque che il tessuto imprenditoriale locale intervenisse in maniera concreta, come fatto da Langella e Guerri nei mesi scorsi, per ottemperare alla scadenza ed evitare il peggio nell’immediato per poter chiudere il campionato nelle migliori condizioni possibili e poi cercare un nuovo compratore che possa dare garanzie solide per il futuro e la sopravvivenza del club stesso.
esatto Mau. Ma non c’è solo Castemmare. Terni ( con 2 banditi nel giro di pochi anni), Ferrara, la priniepessa araba a Prato. Quello a Lucca che prima voleva il Pisa e poi ha fatto fallire anche la Lucchese. Appena arrivano scialacquano soldi paventando di essere i numeri dopo, se funziona vanno avanti, al terzo anno di balbettii smontano il tendone e ciao. Anche quello della Salernitana con un mucchio di soldi ora la regala a zero. E’ vero ora il capo ha difficoltà e ne ha buttate qualcuna in bilia, io di sicuro ci fosse un cambio della guarda nell’immediato non mi farò prendere della gioia, poi dopo un pò vedremo.
Va bene ci sta ma se per il 90 % lo hanno fatto ci sarà un motivo , perché 20 anni fa non so andava in fallimento , Cecchi Gori sponda Nane ? a percentuale si falli a di più prima , andatevi a vedere quanti ripescaggi c’erano in serieC
,Voi avete il vizio di guardare solo un un verso o senso , siete il male dell ‘Italia ! basterebbe controllare chi di dovere …
Mi raccomando, manda in vacca anche questa discussione.
Che problemi hai cosa e che non ti va bene perché non la penso come te?
le discussioni si fanno perché si pensa in maniera diversa…
In Europa già è così anche lì ci sono fallimenti ma il sistema e giusto quello non quello degli anni 90 …
Ci vuole certezze non si vive più di speranze e viva il parroco , e quindi chi vende deve vendere a quello giusto se no e responsabile e come?
Nel 1969-70 pareggio su rigore del nostro portiere Facchetti. Io c’ero
Ma la Juve Stabia non era stata commissariata per infiltrazioni mafiose?. Detto questo spero risolvano i problemi perché si meritano i playoff.
Domanda per la redazione: sulla figurina c’è scritto 1921, ma l’Empoli è nato nel 1920.
Come mai?
Si è creduto erroneamente che il club fosse nato nel 1921 perché quello fu l’anno della prima iscrizione ufficiale a un campionato della FIGC. Poi ricerche storiche approfondite hanno confermato che l’Empoli Foot Ball Club è nato ufficialmente nell’agosto del 1920 dalla fusione tra il FootBall Club Empoli e la sezione calcistica dell’Unione Sportiva Empolese.