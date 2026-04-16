Sfida numero dieci quella di venerdì al Castellani tra l’Empoli e la Virtus Entella. Nelle nove gare giocate ad Empoli si contanto sei successi azzurri, uno ligure e due pareggi

Il primo confronto risale al campionato 1927/28, girone C della Seconda Divisione Nord, quando l’Empoli vinse 3-1 in rimonta con le reti di Giannoni, Utimpergher e Scarselli. La sfida torna nel campionato di Serie C 1942/43, con gli azzurri di nuovo vittoriosi per 2-1, ancora in rimonta, grazie alle reti di Batazzi e Alderotti. Arriviamo alla fine degli anni sessanta, con la gara che si ripeté, sempre in C, per quattro stagioni consecutive. Nel campionato 1968/69 ancora vittoria azzurra, 1-0 firmata Pezzato seguirono poi due pareggi (1-1 e 0-0). Nel confronto datato 10 ottobre 1971, la nuova vittoria azzurra per 1-0 grazie al gol di Rosa. Passano ben quarantasette anni e le squadre si ritrovano nel marzo del 2018 e per la prima volta in serie B: passa 2-1 l’Empoli grazie ai gol di Caputo e Donnarumma con De Luca per l’Entella. Nel luglio del 2020 arriva il primo successo dei diavoli che ci superano con un rotondo 4-2 rimontando i gol Mancuso e Zurkowski che ci avevano portato sul 2-0. L’ultimo precedente è quello del marzo 2021 con l’Empoli a vincere 1-0 grazie al gol di Casale.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate ad Empoli contro i divoli di Chiavari:

1927/28 Seconda Divisione 3-1

1942/43 Serie C 2-1

1968/69 Serie C 1-0

1969/70 Serie C 1-1

1970/71 Serie C 0-0

1971/72 Serie C 1-0

2017/18 Serie B 2-1

2019/20 Serie B 2-4

2020/21 Serie B 1-0