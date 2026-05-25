La prima gara ufficiale della prossima stagione potrebbe essere un derby. Stando infatti al tabellone pre-compilato, che decide gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia in base ai piazzamenti raggiunti nel campionato precedente, l’Empoli affronterebbe il Pisa in trasferta. I nerazzurri occupano la posizione 23, essendo giunti all’ultimo posto in classifica in Serie A, mentre gli azzurri sono al posto numero 35, essendosi classificati come quindicesimi.

La gara è prevista solitamente a Ferragosto, anche se le date verranno ufficializzate solo prossimamente. Chi passerà il turno tra le due, si troverà di fronte a un altro derby, stavolta contro la Fiorentina. Ricordiamo che dopo i novanta minuti, in caso di parità, si tireranno subito i rigori.