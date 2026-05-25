La prima gara ufficiale della prossima stagione potrebbe essere un derby. Stando infatti al tabellone pre-compilato, che decide gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia in base ai piazzamenti raggiunti nel campionato precedente, l’Empoli affronterebbe il Pisa in trasferta. I nerazzurri occupano la posizione 23, essendo giunti all’ultimo posto in classifica in Serie A, mentre gli azzurri sono al posto numero 35, essendosi classificati come quindicesimi.

La gara è prevista solitamente a Ferragosto, anche se le date verranno ufficializzate solo prossimamente. Chi passerà il turno tra le due, si troverà di fronte a un altro derby, stavolta contro la Fiorentina. Ricordiamo che dopo i novanta minuti, in caso di parità, si tireranno subito i rigori.

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Redazione PianetaEmpoli

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11 Commenti

  3. Anche se la Coppa Italia non ci interessa (vedi Bologna) guardiamo di fare una bella figura perché noi ci teniamo a questa partita.

  5. l’unica volta che nella nostra storia siamo arrivati in semifinale (e dico semifinale!!!)
    l’abbiamo talmente snobbata da farla sembrare una partitella d’allenamento…per poi dopo 4 giorni fare 1 tiro in porta in 90 minuti con il Cagliari (cacace)

  8. Coi sorteggi e con gli incroci, prima o poi doveva accadere. A memoria, l’ultimo esordio in coppa Italia ad agosto fu un Ancona Empoli 0-5 del 1985

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