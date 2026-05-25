La prima gara ufficiale della prossima stagione potrebbe essere un derby. Stando infatti al tabellone pre-compilato, che decide gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia in base ai piazzamenti raggiunti nel campionato precedente, l’Empoli affronterebbe il Pisa in trasferta. I nerazzurri occupano la posizione 23, essendo giunti all’ultimo posto in classifica in Serie A, mentre gli azzurri sono al posto numero 35, essendosi classificati come quindicesimi.
La gara è prevista solitamente a Ferragosto, anche se le date verranno ufficializzate solo prossimamente. Chi passerà il turno tra le due, si troverà di fronte a un altro derby, stavolta contro la Fiorentina. Ricordiamo che dopo i novanta minuti, in caso di parità, si tireranno subito i rigori.
Chissene…speriamo di uscire subito
Che mentalità avete….
sara’ un bel test una trasferta vicina e una prima responsabilita’ della squadra ……
Anche se la Coppa Italia non ci interessa (vedi Bologna) guardiamo di fare una bella figura perché noi ci teniamo a questa partita.
Sarò malato ma….io un vedo digia’ l’ora!
grandeeeeeeee!!!
l’unica volta che nella nostra storia siamo arrivati in semifinale (e dico semifinale!!!)
l’abbiamo talmente snobbata da farla sembrare una partitella d’allenamento…per poi dopo 4 giorni fare 1 tiro in porta in 90 minuti con il Cagliari (cacace)
Speriamo di arrivarci con una bozza di rosa decente
Qualcuno sa dirmi dopo quanti anni non vedremo l’empoli in casa in coppa Italia??
Coi sorteggi e con gli incroci, prima o poi doveva accadere. A memoria, l’ultimo esordio in coppa Italia ad agosto fu un Ancona Empoli 0-5 del 1985
L’ultimo esordio in trasferta, ovviamente.