Si è giocata ieri sera la gara di andata della finale playoff in Serie B che ha visto la grande vittoria del Monza per 2-0 a Catanzaro che avvicina i brianzoli al ritorno in Serie A. Venerdì 29 maggio la gara di ritorno con il Catanzaro che dovrà vincere con tre gol di scarto per ribaltare la situazione.
CATANZARO-MONZA 0-2
MARCATORI: 77′ Hernani (M), 89′ Caso (M)
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso(77′ Rispoli), Alesi( 76′ Di Francesco); Liberali(84′ D’Alessandro), Pittarello; Iemmello(84′ Oudin). All. Aquilani.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli (31′ Delli Carri), Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo (74′ Obiang), Azzi; Colpani (46′ Hernani), Mota (64′ Petagna); Cutrone (74′ Caso). All. Paolo Bianco.
definito il nostro primo turno di coppa italia:a pisa!!!!!!!!!
Speriamo di tirare fuori le palle e finalmente ribadire la ns storia!!!!
Subito Pisa-Empoli all’Arena Garibaldi. Il tabellone vedrebbe al primo turno eliminatorio subito Pisa-Empoli. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni. I nerazzurri, contrassegnati dal numero 23 del ranking del tabellone, ospiteranno i cugini azzurri (numero 35) in una sfida secca da dentro o fuori. L’Arena Garibaldi si prepara così a ruggire fin dalle prime battute della stagione per un derby che manca da un po’ e che accenderà immediatamente gli entusiasmi della piazza.
All’orizzonte c’è la Fiorentina. Ma le sorprese e il profumo di rivalità regionale non finiscono qui. C’è una “X” gigante nel tabellone che guarda già al secondo turno: la vincente della sfida tra Pisa ed Empoli, infatti, incrocerà i guantoni nientemeno che con la Fiorentina (numero 15 del tabellone), che nel primo turno attende la vincente tra Benevento e una squadra da stabilire tramite i playoff di Serie C.
Una competizione ormai ridicola … visto che si favorisce (SE NON RICORDO MALE) le PRIME 8 SQUADRE DELLA CLASSIFICA DI A … CHE ADDIRITTURA SONO AVVANTAGGIATE DAL GIOCARE PURE IN CASA CONTRO LE PIU’ PICCOLE (e non solo le prime 8 hanno questa opportunità) che riescono ad andare avanti nella competizione … Ormai esiste solo il Dio denaro ………….
Concordo. Uno dei motivi per uscire il prima possibile
D’accordissimo con mork
Cone disse Sarri, la manifestazione più anti democratica che esista.
Sarebbe bello se i nuovi vertici della FIGC mettessero mano a questa competizione avvicinandola ad altre nazioni, dover giocano anche le squadre della D e sul campo di quella di categoria inferiore.
Ma è utopia….
Facciamole fuori! Tutt’e due, Pisa e Fiore