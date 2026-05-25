Si è giocata ieri sera la gara di andata della finale playoff in Serie B che ha visto la grande vittoria del Monza per 2-0 a Catanzaro che avvicina i brianzoli al ritorno in Serie A. Venerdì 29 maggio la gara di ritorno con il Catanzaro che dovrà vincere con tre gol di scarto per ribaltare la situazione.

CATANZARO-MONZA 0-2

MARCATORI: 77′ Hernani (M), 89′ Caso (M)

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso(77′ Rispoli), Alesi( 76′ Di Francesco); Liberali(84′ D’Alessandro), Pittarello; Iemmello(84′ Oudin). All. Aquilani.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli (31′ Delli Carri), Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo (74′ Obiang), Azzi; Colpani (46′ Hernani), Mota (64′ Petagna); Cutrone (74′ Caso). All. Paolo Bianco.

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Tommaso Chelli

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8 Commenti

  2. Subito Pisa-Empoli all’Arena Garibaldi. Il tabellone vedrebbe al primo turno eliminatorio subito Pisa-Empoli. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni. I nerazzurri, contrassegnati dal numero 23 del ranking del tabellone, ospiteranno i cugini azzurri (numero 35) in una sfida secca da dentro o fuori. L’Arena Garibaldi si prepara così a ruggire fin dalle prime battute della stagione per un derby che manca da un po’ e che accenderà immediatamente gli entusiasmi della piazza.

    All’orizzonte c’è la Fiorentina. Ma le sorprese e il profumo di rivalità regionale non finiscono qui. C’è una “X” gigante nel tabellone che guarda già al secondo turno: la vincente della sfida tra Pisa ed Empoli, infatti, incrocerà i guantoni nientemeno che con la Fiorentina (numero 15 del tabellone), che nel primo turno attende la vincente tra Benevento e una squadra da stabilire tramite i playoff di Serie C.

  3. Una competizione ormai ridicola … visto che si favorisce (SE NON RICORDO MALE) le PRIME 8 SQUADRE DELLA CLASSIFICA DI A … CHE ADDIRITTURA SONO AVVANTAGGIATE DAL GIOCARE PURE IN CASA CONTRO LE PIU’ PICCOLE (e non solo le prime 8 hanno questa opportunità) che riescono ad andare avanti nella competizione … Ormai esiste solo il Dio denaro ………….

  5. Cone disse Sarri, la manifestazione più anti democratica che esista.
    Sarebbe bello se i nuovi vertici della FIGC mettessero mano a questa competizione avvicinandola ad altre nazioni, dover giocano anche le squadre della D e sul campo di quella di categoria inferiore.
    Ma è utopia….

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