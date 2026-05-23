Anche quella di Gabriele Guarino potrebbe essere un estate importante e piena di discorsi legati al mercato. Nonostante alcune incertezze che il difensore classe 2004 ha palesato in stagione, su di lui ci sono diverse attenzioni ed il fatto di essere un nazionale Under 21 aiuta non poco. Già nel corso delle stagione si era vociferato di un interesse del Bologna, alimento anche dal fatto che più di una volta al Castellani era venuto il ds rossoblù, Giovanni Sartori, proprio per osservare il ragazzo.
Dalla città delle torri degli Asinelli, in queste ore, sembra essere ritornato in auge il nome dell’ex Carrarese. Infatti il Bologna avrebbe sempre ben impresso sui suoi taccuini il nome di Guarino. Inutile ribadire che al momento non c’è niente di concreto e non risultano nemmeno contatti tra i club, ma non è assolutamente da escludere che tra un po’ le due società possano parlare per iniziare ad esplorare la possibile trattativa. Guarino in stagione è stato uno dei titolarissimi della squadra azzurra con l’82% di presenze dal primo minuto.
Gli va fatto fare un bel ripasso sul fondamentale colpo di testa…. poi può essere anche accettabile….. ma da serie A non è ancora….
Il fatto e’ che a Bologna cambieranno allenatore e non e’ detto che sua di gradimento al nuovo.
dai dai dai!
Ceccacci è molto meglio di Guarino.
Guarino al Bologna ahahahha a fare ad aprire le porte del dall’Ara? Ma scherziamo? Vendere appena questi fanno vedere 2/3 milioni ma vendere di corsa
Speriamo 🤞 In caso lo porto io gratis, tanto è vicino
partire da una base è già qualcosa in più rispetto allo scorso anno che non c’era nessuno, avevamo venduto tutti.
con una base, qualche emergente dalla C, un mix di esperienza e giovani del settore giovanile, con il punto di domanda sulla proprietà, vedremo che ne sarà di noi…
sensa lilleri non si lallera vendere e basta a andate tutti in c……o
società finita da due anni vendete b…….i