Anche quella di Gabriele Guarino potrebbe essere un estate importante e piena di discorsi legati al mercato. Nonostante alcune incertezze che il difensore classe 2004 ha palesato in stagione, su di lui ci sono diverse attenzioni ed il fatto di essere un nazionale Under 21 aiuta non poco. Già nel corso delle stagione si era vociferato di un interesse del Bologna, alimento anche dal fatto che più di una volta al Castellani era venuto il ds rossoblù, Giovanni Sartori, proprio per osservare il ragazzo.

Dalla città delle torri degli Asinelli, in queste ore, sembra essere ritornato in auge il nome dell’ex Carrarese. Infatti il Bologna avrebbe sempre ben impresso sui suoi taccuini il nome di Guarino. Inutile ribadire che al momento non c’è niente di concreto e non risultano nemmeno contatti tra i club, ma non è assolutamente da escludere che tra un po’ le due società possano parlare per iniziare ad esplorare la possibile trattativa. Guarino in stagione è stato uno dei titolarissimi della squadra azzurra con l’82% di presenze dal primo minuto.