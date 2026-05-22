Così come quella dell’Empoli sarà un’estate lunga, piena di situazioni da vivere, interpretare e conoscere, crediamo che anche l’estate di Stiven Shpendi sarà particolarmente movimentata e ricca di chiacchiere di mercato. L’attaccante albanese dell’Empoli rappresenta infatti uno dei nomi destinati ad animare la prossima sessione estiva di mercato e, con ogni probabilità, uno dei pezzi più pregiati che la bottega di Monteboro può attualmente mettere in vetrina. Provando anche a leggere tra le righe delle ultime dichiarazioni del presidente Fabrizio Corsi, la sensazione è che sarà difficile immaginare Shpendi ancora in maglia azzurra nella prossima stagione, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare offerte concrete e importanti.

Nel frattempo iniziano già a muoversi i primi segnali di interesse. Come sempre in questo periodo, si tratta soprattutto di indiscrezioni e informazioni che arrivano dai colleghi che seguono da vicino le varie realtà locali. È bene specificarlo: siamo ancora nella fase delle voci, dei primi contatti esplorativi e delle idee che iniziano a prendere forma. L’apertura ufficiale del mercato è ancora lontana e da qui a una eventuale trattativa concreta passerà inevitabilmente molta acqua sotto i ponti. Soprattutto quando si parla di un profilo come quello di Shpendi, che potrebbe tranquillamente generare una vera e propria asta tra più club interessati. Stando alle prime indicazioni che filtrano, il nome dell’attaccante albanese sarebbe già finito sui taccuini di due società protagoniste dell’ultimo campionato di Serie B. Due realtà che però vivranno obiettivi completamente diversi nella prossima stagione: una chiamata a salvarsi in Serie A, l’altra intenzionata invece a costruire una squadra per vincere direttamente il campionato cadetto. Parliamo di Frosinone e Palermo.

Dalla Ciociaria, dove poche settimane fa si è festeggiata la promozione nella massima serie, e dalla Sicilia, dove invece si stanno ancora metabolizzando le scorie dell’eliminazione playoff contro il Catanzaro, il nome di Shpendi starebbe iniziando a circolare. Tra l’altro, sia il Frosinone che il Palermo, almeno sulla carta, dovrebbero proseguire con gli attuali allenatori e sappiamo bene come sia Massimiliano Alvini sia Filippo Inzaghi siano estimatori del ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Cesena. A margine, aggiungiamo anche un’altra indiscrezione che riguarda in particolar modo il Palermo. Il club rosanero, infatti, avrebbe messo gli occhi anche sul fratello gemello di Stiven, reduce da una stagione positiva proprio con la maglia bianconera del Cesena.

Per adesso, comunque, siamo soltanto ai primi sondaggi, ancora piuttosto timidi, di un’estate che invece promette di essere molto intensa attorno al nome di Shpendi. L’impressione è che sul ragazzo ci sarà parecchio interesse e non è assolutamente da escludere che possa arrivare per lui anche il salto nella categoria superiore, dopo due stagioni di apprendistato in Serie B che lo hanno fatto crescere e maturare in maniera evidente. Ed è chiaro che più aumenteranno gli interessamenti, più salirà anche la valutazione economica del cartellino. Ad oggi è impossibile stabilire con precisione quale possa essere la richiesta dell’Empoli. Possiamo soltanto prendere come riferimento la valutazione riportata da Transfermarkt, che si aggira intorno ai 3 milioni di euro, anche se la sensazione è che, in presenza di una vera concorrenza tra club, la cifra finale possa tranquillamente lievitare ulteriormente.