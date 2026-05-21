Il rompete le righe ufficiale dovrebbe scattare proprio nella giornata di oggi. Nonostante il campionato dell’Empoli sia terminato ormai da diversi giorni, i calciatori di proprietà del club hanno comunque proseguito, nelle ultime settimane, un’attività fisica programmata. Nessun lavoro sul campo, ovviamente, anche in virtù dell’assenza dello staff tecnico — con Fabio Caserta e i suoi collaboratori che si stanno concedendo alcuni giorni di vacanza — ma una prosecuzione del lavoro principalmente dal punto di vista aerobico e atletico. Con la giornata odierna dovrebbe però chiudersi anche questa fase. I giocatori potranno quindi iniziare ufficialmente le vacanze estive, per poi ripresentarsi al raduno (salvo mercato) della prossima stagione che, indicativamente, dovrebbe prendere il via come da tradizione all’inizio della seconda settimana di luglio.

Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali né riguardo alle date precise né relativamente ai luoghi del ritiro. La sensazione, però, è che anche quest’anno la preparazione possa essere gestita prevalentemente in casa, seguendo una linea simile a quella adottata nella passata stagione. È chiaro poi che, qualora qualche tesserato volesse continuare a lavorare individualmente anche durante il periodo di pausa, chiedendo di poter utilizzare le strutture del club per specifiche sedute personalizzate, difficilmente ci sarebbero impedimenti. Di fatto però, il lavoro organizzato dalla società termina oggi. Va anche sottolineato che questa prosecuzione dell’attività nelle ultime settimane ha riguardato esclusivamente i giocatori di proprietà dell’Empoli. Gli elementi arrivati in prestito, indipendentemente dalla formula specifica del trasferimento, avevano già concluso il proprio percorso al termine della stagione ufficiale.

Da questo momento in poi, per quanto riguarda il lavoro sul campo, l’attenzione si sposterà inevitabilmente verso l’inizio del ritiro della stagione 2026-2027. In mezzo ci sarà un periodo piuttosto lungo nel quale si inizierà a raccontare e costruire il nuovo Empoli, tra valutazioni tecniche, movimenti societari e tante situazioni ancora tutte da definire. Perché la carne al fuoco è davvero molta, e non soltanto per ciò che riguarda il rettangolo verde. Restando proprio all’aspetto tecnico, nelle prossime giornate è attesa anche la definizione della questione allenatore, con Fabio Caserta che, come già raccontato, resta ampiamente il candidato numero uno per guidare ancora gli azzurri nella prossima stagione.