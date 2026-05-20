Si sono giocate le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Ieri il Monza, dopo il pareggio dell’andata, ha battuto di misura la Juve Stabia grazie a una doppietta di Cutrone conquistando la finale che giocherà contro il Catanzaro che ha eliminato il Palermo. Dopo il netto 3-0 dell’andata per la squadra di Aquilani, questa sera il Palermo ha provato la rimonta segnando subito con il capocannoniere Pohjanpalo e nel finale con Modesto ma non sono bastati per evitare l’eliminazione. Finale per la Serie A sarà Catanzaro-Monza

MONZA- JUVE STABIA 2-1

PALERMO-CATANZARO 2-0

La finale di andata si giocherà domenica 22 maggio alle ore 20 a Catanzaro mentre il ritorno venerdì 29 alle ore 20 a Monza.