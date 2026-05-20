Il grande ex azzurro Carmine Esposito ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” nel quale parla della stagione appena conclusa.

Come ha vissuto questa rincorsa alla salvezza?

“Sono contentissimo che l’Empoli si sia salvato, anche se all’ultima giornata. Le ultime partite le ho vissute con tanta emozione, non mi sarei mai aspettato il mio Empoli in queste condizioni, mentre seguivo la partita col Monza ho sperato fino all’ultimo che il Sudtirol non segnasse: per fortuna poi Shpendi ha segnato. E’ andata bene, la cosa più importante era la salvezza, ora si deve riprogrammare.”

Cos’è andato storto secondo lei?

“Conosco bene la proprietà e so quanto siano competenti, ma penso che le colpe siano un po’ di tutti. Non è stata fatta una rosa all’altezza della Serie B e forse anche nella gestione degli allenatori c’è stato qualche errore. Caserta, ad esempio, non ha fatto benissimo.”

La retrocessione sarebbe stata drammatica…

“Infatti, più che una salvezza, è quasi la vittoria di una lotteria. Un’annata sbagliata può capitare, ma il baratro della Serie C spaventa: diventa difficile uscirne, perché sarebbe stato il tracollo di un ciclo importante durato 30 anni fra Serie A e B. Dispiace, perché la famiglia Corsi ha sempre fatto bene negli ultimi anni, ma credo abbiano ancora la forza e la voglia di portare l’Empoli dove si merita.”

Un passaggio di proprietà potrebbe aiutare?

“Non penso che sia ancora finita l’era dei Corsi: per me Fabrizio rimane l’unico, vero Presidente azzurro, un uomo di calcio. Se dovesse vendere, mi farebbe molto strano rivedere un Empoli senza Corsi in presidenza, ma se valuteranno che sia la cosa giusta da fare sicuramente sceglieranno chi ha competenze importanti. Ho però un rammarico….”

Ovvero?

“In società sono rimasti pochissimi miei compagni di squadra, che secondo me invece aiuterebbero. Se accanto ai giocatori ci fossero due o tre ex calciatori, che conoscono la piazza, secondo me le cose andrebbero meglio. I dirigenti e gli allenatori sono di passaggio: io invece sono legatissimo all’ambiente e a Empoli, e se mi richiamassero farei carte false per dare una mano ai tifosi a tornare ad esultare. Farei anche un tempo in campo, se servisse.”

Un amore mai sopito tra lei e l’Empoli, dunque.

“Mai, dopo 30 anni sento ancora l’affetto dei tifosi, un sacco di persone mi scrivono ancora. Dal canto mio, l’Empoli è la squadra alla quale sono più affezionato. Mi piacerebbe molto aiutare, e i tifosi lo sanno.”

A proposito di campo: come giudica l’annata degli attaccanti azzurri? Le piace Popov?

“Anche al di là dei gol, Shpendi è stato il giocatore più importante della rosa: si prende sempre le sue responsabilità, è intelligente tecnicamente e tatticamente, ha grandissimi margini di crescita. Popov ha iniziato molto bene, poi si è spento, non è riuscito a tirar fuori il meglio di sé. Purtroppo l’attaccante ne risente quando la squadra non gira, e quest’anno ha pagato scotto.”