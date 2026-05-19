Il dado non è ancora tratto e per arrivare ad una definizione chiara riguardo alla situazione allenatore servirà probabilmente ancora almeno una settimana. Però, stando a quello che filtra in queste ore, la strada che porta alla panchina azzurra per la stagione 2026-2027 sembra condurre ancora verso Fabio Caserta. Abbiamo già avuto modo di raccontare nei giorni scorsi di un interesse verso altri profili, ed è assolutamente normale che la società stia valutando più nomi. In questa fase di riflessione, inevitabilmente, vengono fatti diversi ragionamenti e qualche indiscrezione finisce anche per emergere. Molti dei nomi circolati, però, sembrano più frutto di supposizioni che di reali elementi concreti. È chiaro che il club stia prendendo tempo per analizzare ogni situazione possibile, ma ad oggi Fabio Caserta resta l’indiziato principale per guidare l’Empoli nella prossima stagione.
In fondo, la missione che gli era stata affidata è stata portata a termine. Caserta aveva a disposizione nove partite per evitare che la squadra sprofondasse definitivamente e riuscisse invece a mantenere la categoria. E, al di là del giudizio più ampio che inevitabilmente continuerà ad accompagnare l’analisi della stagione appena conclusa, il tecnico calabrese ha centrato l’obiettivo richiesto. Tra l’altro, uno degli scopi personali di Caserta, oltre ovviamente a quello di salvare l’Empoli, era anche quello di riuscire a convincere la società a puntare su di lui per il futuro, strappando quindi un nuovo accordo per la stagione successiva. Il contratto firmato al momento del suo arrivo copriva infatti soltanto questo finale di campionato, con naturale scadenza fissata al 30 giugno. In questi giorni, come ormai è stato raccontato da più parti, Caserta sta mantenendo il fioretto che aveva promesso a sé stesso in caso di salvezza raggiunta: percorrere il Cammino di Santiago. Ed è giusto che, dopo settimane di grande tensione, il tecnico si stia concedendo un momento di stacco e, perché no, anche di serenità personale. Sarà però al suo rientro che dovrebbe arrivare il confronto definitivo con la società. Un incontro che, inevitabilmente, porterà alla classica fumata finale.
Se la fumata sarà bianca — e ad oggi questa sembra essere la direzione più probabile in base agli elementi a disposizione — allora l’Empoli ripartirà da Fabio Caserta anche per la stagione 2026-2027. Se invece dovesse essere nera, perché magari le parti non troveranno gli incastri giusti per proseguire insieme, allora inizierà in maniera molto più concreta e circoscritta il casting per il nuovo allenatore, con nomi più definiti e meno legati alle semplici indiscrezioni. Siamo comunque ancora in una fase nella quale il tempo non manca. Non ci sono date ufficiali, ma la sensazione è che, come spesso accade, la preparazione possa riprendere intorno alla seconda settimana di luglio. È però altrettanto evidente che la scelta dell’allenatore rappresenti uno dei primi tasselli da sistemare, indipendentemente anche da quelli che potranno essere eventuali movimenti societari o legati alla proprietà. L’inizio di giugno, proprio perché il tempo esiste e va sfruttato nel migliore dei modi, deve essere il periodo utile per conoscere quantomeno il nome della guida tecnica della prossima stagione. Per questo motivo è ancora presto per lanciarsi in un vero e proprio toto-allenatore. Anche perché, volendo fare oggi quel gioco, bisogna essere onesti: c’è un nome nettamente avanti a tutti ed è quello dell’uomo che ha guidato l’Empoli nell’ultima partita ufficiale della stagione.
A margine va poi sottolineato un altro aspetto importante. Il club ha ancora sotto contratto anche Guido Pagliuca e Alessio Dionisi. Ed è chiaro che la società non disdegnerebbe affatto l’eventualità che uno dei due, o magari entrambi, possano trovare una nuova sistemazione professionale. Questo permetterebbe infatti all’Empoli di liberarsi di una parte significativa degli ingaggi che, in caso contrario, dovrebbero continuare ad essere corrisposti fino al giugno del 2027. Si esclude un loro ritorno in panchina.
Per attaccamento e trasporto, niente da dire…. il top. Sulle scelte di campo, qualcosa da rivedere, ma il contesto in cui è entrato era oggettivamente difficile….
A Bari ha avuto la preparazione e lo hanno cacciato. Faceva fare panchina a Rao. Catanzaro unica esperienza di livello, ha fatto meglio Aquilani e anche Vivarini, in generale è una squadra con grande progettualità e difficilmente delude. Il peggio da cui ripartire
Ci siamo salvati per demeriti altrui, questo broccolone ha la faccia da demotivatore professionale, è stato anche capace di farsi cacciare in una partita fondamentale, dando un esempio negativo alla squadra.
sono d’accordo scelta sbagliata .
Caserta a mio avviso peggio di Pagliuca e dionisi .
Il nodo principale secondo me è il prendere tempo della società in attesa che Dioni.si e Pagliu_ca si liberino (almeno uno dei due) per poi andare su un allenatore di totale gradimento oppure nel caso entro qualche settimana i due sopra fossero ancora a libro paga “ripiegare” su Caserta offrendogli un contratto molto basso approfittando del fatto che lui vorrebbe rimanere qui. Il fatto è che Caserta non ha convinto totalmente.
Dionisi non lo chiamera’ nessuno dopo le disastrosi parentesi di Sassuolo palermo ed Empoli.Ha un mega ingaggio perche’ si sente mourinho e pagliuca sta rifiutanto tutte le panchine compreso il padova tanto sono tranquilli perche’ hanno ingaggi dall’Empoli molto alti
Io aspetterei il socio perché l’allenatore è fondamentale anche per l’acquirente delle quote
E comunque se vuoi risparmiare prendi uno di quelli a libro paga e nel caso non ci sono dubbi che io punterei su Dionisi
aspettalo. arriva in serata alla stazione
Muahahahahahahahahaha Dionisi…..o un l’hai letto il pezzo? Dionisi è escluso!
Mah..mi ha convinto poco…Avellino e Monza erano partite…Pescara in dieci tutta la gara sennò perdevi…anche il gioco… pochissimi schemi in attacco…a parte Monza 5 trasferte con 0 tiri in porta… Saporiti mai fatto giocare…bene solo scelta Romagnoli…io andrei su giovani in ascesa …
Concordo
…..ma purtroppo come spesso accade si perderà tempo sulla scelta dell’allenatore e ci ritroveremo a fine agosto con La Rosa incompleta.
Film già rivisto
Nonostante tutte le attenuanti del caso (squadra in caduta libera, rosa inadeguata ecc.ecc.) , spero sinceramente che Caserta non venga confermato sulla panchina azzurra. Onestamente mi sembra che abbia dato poco alla squadra nelle 9 partite che aveva a disposizione. Poca motivazione, poca grinta, zero soluzioni tattiche, zero solidità difensiva e soprattutto gioco inesistente!!!
Credo che ci sia bisogno di ripartire o con un allenatore di buon livello per la B (Calabro, Abate, Aquilani…) in grado di dare certezze e solidità al nuovo progetto o, se non possiamo permetterci grandi investimenti, con un allenatore giovane ed emergenti dalla serie C, in grado di regalare entusiasmo e innovazione ad un progetto che, inevitabilmente, dovrebbe andare a pescare in buona parte proprio dalle categorie inferiori alla B!
ancora Aquilani e Abate? Non avete ancora capito che non verranno mao a Empoli? Sono in orbita serie A o al massimo alta serie B come Palermo Cremonese o Verona. E anche Calabro se lascia Carrara è perché va a lottare per la promozione.
Ma infatti io li ho citati solo nel caso l’Empoli disponesse di un budget sostanzioso (si vocifera di un nuovo socio) e di un progetto ambizioso!
Altrimenti, preferisco ripartire da un allenatore emergente della C che magari possa riportare un po’ di entusiasmo e di bel gioco (cosa che manca ormai da diversi anni a Empoli)
io non capisco come non ci si renda conto che Aquilani e Abate sono fuori dalla portata dell’Empoli e che noi lotteremo per non retrocedere
Io non capisco come non si sappia capire l’italiano
È il solo ipotizzarlo che significa non aver compreso che la prospettiva serie a non esiste e prima lo si capisce e meglio è
Il solo ipotizzare che l’Empoli possa sopravvivere ancora a lungo con il vecchio sistema del player-trading e del “con poco si fa tanto”, significa che non si è compreso che il calcio in Italia è cambiato e che certi costi sono diventati insostenibili per una piazza piccola come la nostra.
Per la sopravvivenza della società azzurra, l’unica speranza e che il Corsi riesca a trovare un partner in grado di dare sostanza e futuribilitå ad un progetto che, oltre a puntare sulla valorizzazione del proprio settore giovanile, sia in grado di dotarsi di una solidità finanziaria per investire non soltanto su asset tecnici ma anche immobiliari e finanziarti (vedi Sassuolo)
ma chi vuoi che sia interessato a fare simili investimenti in una realtà come la nostra? nessuno
Ancora una volta stiamo iniziando con una scelta sbagliatissima .
Caserta non e’ un allenatore all’altezza della societa’ sono deluso !
Unico plus della permanenza di Caserta, il fatto che la tua nuova stagione parte con le bocce ferme; hai l’allenatore e il DS pronti a programmare il prossimo campionato. Poi mi associo alle considerazioni negative (molte) e positive (poche) che ho letto nei commenti precedenti.
Forza Azzurri sempre
Si Robybag51, dici bene
Un allenatore di spessore vuole essere garantito che si faccia un mercato all’ altezza,e quest’ Empoli al momento non lo può garantire.
Dunque…….avanti con persone che non chiedono la luna, accondiscendenti, e che con poco li paghi.
Poi a campionato in corso valuti la situazione…….male male fai come quest’anno!!!!
anche io sono d’accordo con robybag a me caserta non ha convinto
L’unico difetto che ho trovato in Caserta e mettere in panchina Saporiti, poi mi sembra che lui come gli altri hanno seguito la stagione pessima. Pagliuca come risultati forse il meglio con alibi che non ha avuto la rosa fatta fino a tutto settembre, le partite più belle le ho viste fare con Dionisi. allenatore chi volete basta ci sia i giocatori giusti.
Vai ok aspettiamo il fantomatico socio anche per l’allenatore…e intanto ovunque si muovono per gli stadi meno che qui….oddio certo noi ci sa la bellissima ed intoccabile maratona a 50 metri dal campo, contornata dalle ferraglie … che ci se ne fa dello stadio nuovo e tanto più di una curva vero no?
via il presidente e la vice allora si potrà avere la speranza di ritornare a vertici del campionato non anno più una lira
Probabilmente quello che ha portato meno alla squadra e lo confermi.
Errori durante i cambi e nelle interpretazioni della partita.
Ha sbagliato quasi tutti gli scontri diretti.
Diciamo che era veramente difficile fare peggio di così…
Dispiace perchè umanamente pare una bella persona, ma in quelle poche partite, pur al netto delle attenuanti, ne ha combinate troppe davvero. Per me, scelta sbagliatissima. Ci vuole aria nuova!
Merita la panchina, merita un mercato, merita una preparazione estiva…
per la situazione che si era creata ha fatto un miracolo.
Ma chi parla ancora di Dionisi ha seguito l’ultimo campionato o andava al cinema? Ha fatto disastri, menomale è stato cacciato in tempo
Questa scelta dice già molto sulle prospettive future della società. Personalmente non vedo un grande contributo di Caserta alla salvezza: il gioco non è cambiato in meglio, ha cambiato formazione quasi ogni partita, non viene da esperienze precedenti positive (Bari su tutte), ha messo sempre quello sciagurato di Nasti come titolare (tranne che in un caso, se non ricordo male). Se è ancora lì, come (ahimè) prima scelta, lo deve da un lato a una certa dose di fortuna, dall’altro alla abnegazione, alla costanza e all’impegno di alcuni giocatori (Shpendi, Fulignati, Lovato, Elia), che fino all’ultimo hanno tirato la carretta, hanno tenuto per mano questa squadra di scappati di casa e l’hanno portato a una salvezza quasi fortuita, che, e questo non dobbiamo scordarcelo, è arrivata grazie alla miglior differenza reti con il Süd Tirol.
Se si va avanti con il principio di tenere questo allenatore, allora apsettiamoci anche la conferma/permanenza di giocatori, che quest’anno avrebbero dovuto andare a giocare a Curling invece di vestire la maglia azzurra.
Per fortuna solo Stefano F. caldeggia l’amiatino venditore di fumo.
klopp, guardiola,ancellotti,rafa benitez, de zerbi,se rimane questa proprietà per salvarsi occorrono questi profili
Mi sembra una persona che abbia empatia con i calciatori sicuramente….l’unico che ne ha sofferto forse e’ stato Saporiti…l’allenatore e’ l’ultimo dei problemi con 5 giocatori di spessore cambia il mondo….
E cambia anche lui…poi che ci sia di meglio e’ possibile ma puo’ esserci anche di peggio….la palla di decidere va a chi deve capire se il gruppo da cui ripartiremo e’ in sintonia con l’allenatore il punto e’ questo
Mamma mia se questo resta é grave
Io spero in una rosa con giocatori che sappiano fare i passaggi.
Per me bisogna partire da quello.
Poi decidano loro….(anche se spero in Calabro o Possanzini)
Mah…
Poi rispondo e faccio una domanda a tutti quelli che dicono che non puntiamo ad Abate, Aquilani etc. perché giocheremo la salvezza, mi dite quale allenatore abbiamo preso storicamente che fosse in rampa di lancio o affermato? Dionisi? Poi?! Altri?
Abbiamo sempre puntato su emergenti o tecnici in cerca di rilancio, quasi mai su affermati o particolarmente appetiti.
esatto, proprio per questo non possiamo puntare su Abate o Aquilani… gli “emergenti” accessibili per noi sono quelli della serie c, non certo loro
nel caso si ricomincia male….. molto male
ma scherziamo ?
2 partite regalate ed una vinta con il Pescara per miracolo ….via ma di cosa si parla .
ci ha salvato , grazie ma programmare con Caserta e’ da folli
sinceramente avrei preferito un giovane da lanciare….. preferibilmente Buscè
Caserta ha tre anni meno di Busce’
Ci credo che puntano ancora su Caserta, e un c’è quattrini !!! già con altri due allenatori sul libro paga a monteboro la notte non dormono.