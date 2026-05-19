Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Con noi Fabregas non attacca….
Anche con la prima squadra l’anno scorso 1-0 a Empoli gol di Pellegri e 1-1 a Como gol di Kouame
Anche nella prima Serie A (1986/87): 0-0 a Empoli e 0-1 a Como. Quando si dice la statistica.