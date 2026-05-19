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Redazione PianetaEmpoli

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2 Commenti

  1. Con noi Fabregas non attacca….
    Anche con la prima squadra l’anno scorso 1-0 a Empoli gol di Pellegri e 1-1 a Como gol di Kouame

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