La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.
In questo momento abbiamo toccato il fondo anche noi tifosi …
forse questa volta ci sarà una vera riflessione su chi siamo quanti siamo…
non c’era dubbi , ma qualcuno qui pensava si potesse triplicare i numeri con un clic…
Appartenenza e Ultras veri non checché rammollite ….
Se non siamo capaci di farci dare una casa vera , come hanno fatto a Carrara …
come si possono definire Ultras se infrangono la prima regola L’ ULTRAS sta in curva…
e questo basta … senza rancore e così fatevene una ragione altro che diffidati tanto tornano …