Un altro riconoscimento per i giovani azzurri. Salvatore Monaco, attaccante resosi protagonista con la maglia dell’Empoli nel campionato di Primavera 2, è stato premiato alla 41a edizione del Trofeo Maestrelli come miglior giovane. La targa gli è stata consegnata nella cornice di Montecatini Terme.
Complimenti hai fatto un campionato strepitoso!
Vorrei vedere.. ragazzo che corre, 25 goal e quindi con media di in goal a partita, viste le sue presenze in campo. Ok parliamo di primavera 2, ma visto anche il distacco sulla seconda, la squadra avrebbe fatto la sua bella figura anche in primavera 1 (e questo vale anche perchè la rosa, tra l’altro, ha dovuto fare a meno anche di Busiello per quasi tutto il campionato e per buona parte dello stesso anche di Campaniello). E non dimentichiamo che ci siamo permessi di rinunciare a gennaio, sia a Baralla che è andato a Como (per 700.000 euro) che a Lauricella che è andato a Genova. Quindi 4 ragazzi di buona.. se non di ottima prospettiva futura su cui hai potuto contare solo per poco tempo.