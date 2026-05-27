Matteo Lovato è stato senza dubbio uno dei punti fermi della stagione azzurra appena conclusa. Un titolarissimo praticamente costante, presente dall’inizio nell’84% delle partite disputate dall’Empoli, ma soprattutto uno dei giocatori di movimento che maggiormente hanno convinto nell’arco di un campionato complesso e spesso difficile da interpretare. Guardando ai rendimenti individuali, Lovato può tranquillamente essere inserito in quel podio virtuale dei migliori della stagione insieme a Salvatore Elia e Stiven Shpendi. Come sappiamo, il suo approdo ad Empoli era avvenuto con la formula del prestito corredato da obbligo di riscatto legato però ad alcune condizioni che non si sono concretizzate. Su tutte, chiaramente, la promozione in Serie A. Questo significa che dal primo luglio Lovato tornerà ufficialmente a essere un giocatore della Salernitana, società proprietaria del cartellino. Una Salernitana che, tra l’altro, in questo momento è ancora impegnata nei playoff di Serie C, pur non essendo considerata tra le candidate principali al salto di categoria, anche se poi il calcio, soprattutto negli spareggi, spesso sa raccontare storie differenti.
Nel frattempo, però, attorno al difensore classe 2000 iniziano già a muoversi alcuni interessamenti. Secondo quanto raccolto, alla porta del club campano sarebbero già arrivate richieste di informazioni proprio per Lovato. Ed è chiaro che, prima di qualsiasi discorso, sarà la Salernitana a dover decidere quale strada intraprendere con il giocatore, senza escludere neppure l’ipotesi di una permanenza in granata, soprattutto qualora dovesse arrivare la promozione in Serie B. A muoversi con maggiore decisione, almeno per adesso, sembrerebbero essere due società in particolare. La prima è la Cremonese, fresca retrocessa dalla Serie A e chiamata a ricostruire una squadra competitiva per tentare immediatamente il ritorno nella massima categoria. L’altra è invece il Modena, club che da tempo sta lavorando con ambizioni importanti in ottica Serie B e che sembrerebbe aver individuato in Lovato un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.
Da quello che filtra, inoltre, appare difficile pensare a una nuova operazione in prestito, indipendentemente dalla destinazione finale del giocatore. La Salernitana, infatti, sembrerebbe orientata a monetizzare da un’eventuale cessione e la valutazione fatta sul difensore non sarebbe inferiore ai due milioni e mezzo di euro. Una cifra che, inevitabilmente, rende ad oggi molto complicato ipotizzare un ritorno di Lovato in maglia azzurra per una seconda esperienza consecutiva. Questo non significa che l’Empoli non possa eventualmente fare qualche riflessione, ma è chiaro che, allo stato attuale delle cose, la strada appare decisamente in salita. Come sempre facciamo con i giocatori che hanno disputato l’ultima stagione in azzurro, anche se non di proprietà, seguiremo l’evoluzione del mercato intorno al difensore.
Ora … per carità … capisco tutte le problematiche che potrebbe avere la società azzurra nello spendere 2,5 milioni per acquistarlo in via definitiva … ma se si pensa di fare la B COMPRANDO I GIOCATORI A DUE BICCI non credo che il momento attuale permetta di farlo … nemmeno se devi lottare per salvarti … Se tutte le volte incassi cifre notevoli per i tuoi giocatori … non dico di spenderli tutti … ma se incassi anche 5 milioni … almeno 2 o 3 spendili … Ah già … c’è lo stadio da ristrutturare a nuovo … i soldi servono per quello. Ma dopo quasi 10 anni di chiacchiere … ancora ci dovremmo credere? ……………
lo stadio lo fanno coi soldi degli altri,vedi nuovi soci acquirenti,l’empoli attuale non spende 2 mln per un 26enne,scordiamoceli i vecchi tempi!
per sostituire Lovato si pensa al centrale del Bisceglie Caciocavallo..più a Cacato e Anatriello del Lumezzane..più un pensiero al centravanti dell Ostia mare Minchioni..profili dell Empoli che verra
oppure rasponi della longobarda……..
Dobbiamo ridere?
ma se non entra nessuno in società avete anche il coraggio di partire con gli abbonamenti..ma saremo già retrocessi prima di cominciare
bene, fuori tre
L’Empoli più che fare valutazioni dovrebbe investire e per investire occorrono idee chiare ma anche soldi.
Lovato non tornerà ed in termini di personalità e carisma se perdiamo oltre a lui anche Fulignati la veggo buia.
Nel ventennio dei capitani ad Empoli il primo Naldini è l’ultimo è stato Lovato,
questo fa capire tutti i nostri errori!
Meglio la fascia ad un ragazzino almeno è più giustificabile!
Baldini
baldini un lo potevano vedere !!!!!!dopo che fece la sceneggiata napoletana col bini per andare a ravenna.poi,lasciamo stare che ritorno’..e fece benissimo!
Ma come, lui non era da serie A???
Si può trovare di meglio, di Lovato. Che comunque è stato uno dei migliori ma…. arrivederci e grazie.
Lasciate muovere altre squadre per Lovato. A quelle cifre (anche meno) si trova di meglio.
Guardate il cammino del Frosinone o del Pisa due anni fa. Nel precedente campionato si erano appena salvate e nel campionato dopo sono arrivate seconde.
Confermare l’ossatura di una squadra come la nostra, con un allenatore bravo ad entrarci in empatia e con 3/4 innesti validi vorrebbe dire lottare per il 4/5 posto.
Si fa per ruzzare tanto comunque la dirigenza non confermerà l’ossatura e men che meno rafforzerà con 3/4 innesti mirati, ma si vedeva che la squadra era costruita in modo strano, con poca fisicità e poca esperienza oltre che poco entusiasmo all’interno e non allenata benissimo, cose che in B fanno la differenza in negativo.
Pensate di trovare gente migliore dei vari Lovato, Saporiti, Fulignati, Elia, Shpendi, Magnino ecc. con le nostre tasche?
Lovato, Magnino e Saporiti sì, puoi trovare di meglio con pochi soldi. Il portiere ce l’hai già (Seghetti), il problema è sostituire Shpendi.
Andrea te lo ripeto te sei romantico. Confermare chi? Specifica un po da quali nomi dovremmo ripartire. E pensi che davvero si possa prendere 4/5 giocatori nella situazione in cui siamo?
Ceccacci e Toure, usciti in questi giorni, sono 2 ottimi prospetti. Elia Shpendi e Magnino rimangono.
la società dovrebbe parlare , cosa che non fa più.. dovrebbe dichiarare gli obbiettivi prima che la gente rimanga delusa..dopo aver fatto l abbonamento.vediamo dalle dichiarazioni del ds..che dice se non vendiamo Sphendi non possiamo fare la rosa..ragazzi e siamo già alla canna del gas prima di cominciare..un mio modesto consiglio..fate festa…per il bene di tutti gli sportivi che credono in un ritorno dell Empoli con un po di gioco..un ritorno almeno a lottare per un posto nei playoff..ma al momento la vedo buia
che fine