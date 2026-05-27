Matteo Lovato è stato senza dubbio uno dei punti fermi della stagione azzurra appena conclusa. Un titolarissimo praticamente costante, presente dall’inizio nell’84% delle partite disputate dall’Empoli, ma soprattutto uno dei giocatori di movimento che maggiormente hanno convinto nell’arco di un campionato complesso e spesso difficile da interpretare. Guardando ai rendimenti individuali, Lovato può tranquillamente essere inserito in quel podio virtuale dei migliori della stagione insieme a Salvatore Elia e Stiven Shpendi. Come sappiamo, il suo approdo ad Empoli era avvenuto con la formula del prestito corredato da obbligo di riscatto legato però ad alcune condizioni che non si sono concretizzate. Su tutte, chiaramente, la promozione in Serie A. Questo significa che dal primo luglio Lovato tornerà ufficialmente a essere un giocatore della Salernitana, società proprietaria del cartellino. Una Salernitana che, tra l’altro, in questo momento è ancora impegnata nei playoff di Serie C, pur non essendo considerata tra le candidate principali al salto di categoria, anche se poi il calcio, soprattutto negli spareggi, spesso sa raccontare storie differenti.

Nel frattempo, però, attorno al difensore classe 2000 iniziano già a muoversi alcuni interessamenti. Secondo quanto raccolto, alla porta del club campano sarebbero già arrivate richieste di informazioni proprio per Lovato. Ed è chiaro che, prima di qualsiasi discorso, sarà la Salernitana a dover decidere quale strada intraprendere con il giocatore, senza escludere neppure l’ipotesi di una permanenza in granata, soprattutto qualora dovesse arrivare la promozione in Serie B. A muoversi con maggiore decisione, almeno per adesso, sembrerebbero essere due società in particolare. La prima è la Cremonese, fresca retrocessa dalla Serie A e chiamata a ricostruire una squadra competitiva per tentare immediatamente il ritorno nella massima categoria. L’altra è invece il Modena, club che da tempo sta lavorando con ambizioni importanti in ottica Serie B e che sembrerebbe aver individuato in Lovato un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Da quello che filtra, inoltre, appare difficile pensare a una nuova operazione in prestito, indipendentemente dalla destinazione finale del giocatore. La Salernitana, infatti, sembrerebbe orientata a monetizzare da un’eventuale cessione e la valutazione fatta sul difensore non sarebbe inferiore ai due milioni e mezzo di euro. Una cifra che, inevitabilmente, rende ad oggi molto complicato ipotizzare un ritorno di Lovato in maglia azzurra per una seconda esperienza consecutiva. Questo non significa che l’Empoli non possa eventualmente fare qualche riflessione, ma è chiaro che, allo stato attuale delle cose, la strada appare decisamente in salita. Come sempre facciamo con i giocatori che hanno disputato l’ultima stagione in azzurro, anche se non di proprietà, seguiremo l’evoluzione del mercato intorno al difensore.