Per la costruzione del nuovo Empoli, quello che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B, è ancora presto. Anzi, tremendamente presto. Mancano infatti ancora troppi tasselli fondamentali anche solo per iniziare a delineare quella che potrà essere, indicativamente, la fisionomia della squadra che verrà. A partire dalla guida tecnica, perché è vero che, come scritto anche stamani, la sensazione sia quella di una ripartenza da Fabio Caserta, ma una certezza assoluta ancora non esiste. Detto poi che lo stesso Caserta, qualora dovesse essere confermato, potrebbe anche decidere di modificare alcune idee tattiche rispetto a quanto visto nella scorsa stagione, dove spesso è stato costretto a fare di necessità virtù. Già soltanto il tema dell’assetto difensivo apre interrogativi importanti: sarà un Empoli a tre o un Empoli a quattro? Da lì, inevitabilmente, cambiano interpretazioni, caratteristiche e anche profili ricercati sul mercato.

Per questo ci piace, per correttezza e onestà intellettuale, specificare ancora una volta che in questo momento tutti i discorsi relativi al mercato vanno presi semplicemente come interessi, suggestioni, percezioni che iniziano ad arrivare e a muoversi nell’ambiente, ma che portano ancora con sé tantissime valutazioni da fare. Tra questi primi sondaggi, o comunque tra i nomi che iniziano a gravitare attorno al mondo Empoli, starebbe rientrando anche quello di Mehdi Dorval, difensore classe 2001 reduce dalla stagione vissuta con il Bari culminata con la retrocessione in Serie C della formazione pugliese. Dorval, tra l’altro, si trova in scadenza di contratto e al momento non sembrano esserci segnali concreti verso un eventuale rinnovo con il Bari, anche alla luce della categoria che il club biancorosso andrà a disputare nella prossima stagione, salvo eventuali sviluppi particolari. Ed è proprio questo aspetto che potrebbe rendere il giocatore particolarmente interessante anche dal punto di vista economico. Parliamo di un calciatore che nasce come elemento offensivo, ma che con il passare degli anni ha arretrato progressivamente il proprio raggio d’azione, trasformandosi in un laterale capace di interpretare sia il ruolo di terzino puro sia quello di quinto di centrocampo. La sua caratteristica principale è senza dubbio la progressione. Dorval è un giocatore dalla falcata lunga, molto fluida ed elastica, capace di ribaltare il campo in conduzione e di creare superiorità attraverso la corsa.

Nella stagione appena conclusa è stato, a detta di molti osservatori e colleghi baresi, uno dei pochi elementi realmente produttivi all’interno della squadra biancorossa. Numeri alla mano, ha chiuso il campionato con sette assist vincenti e un gol realizzato. E il giudizio che arriva da Bari è piuttosto chiaro: Dorval è un giocatore che merita assolutamente la permanenza in categoria e che, in un campionato di Serie B, può davvero spostare gli equilibri. Dal punto di vista fisico non parliamo di un elemento dominante — è alto 1,76 — ma compensa ampiamente attraverso rapidità, coordinazione e grande resistenza atletica. A rendere ancora più interessante il profilo c’è anche il fatto che Dorval possa vantare già quattro presenze con la nazionale maggiore algerina, elemento che inevitabilmente certifica ulteriormente la crescita del ragazzo. Come detto, il nome dell’esterno algerino sarebbe uno di quelli attenzionati e messi in fase di valutazione. Poi sarà il tempo, come sempre accade in questi casi, a raccontarci se questo interesse potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto oppure se resterà semplicemente uno dei tanti rumors che inevitabilmente accompagneranno il lungo percorso verso la chiusura del prossimo mercato estivo.