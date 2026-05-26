Jacopo Seghetti è pronto a tornare a vestire l’azzurro dopo l’esperienza in prestito al Unione Sportiva Livorno; una stagione sicuramente complicata sul piano collettivo ma che, a livello personale, ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di crescita del giovane portiere empolese. Il classe 2005 ha infatti trovato continuità, accumulando presenze e confermandosi titolare inamovibile tra i pali amaranto, mostrando personalità e buone qualità nonostante le difficoltà vissute dalla squadra labronica. Le prestazioni offerte non sono passate inosservate. Attorno a Seghetti iniziano infatti a muoversi diverse attenzioni di mercato: l’Arezzo avrebbe già effettuato un sondaggio concreto, così come la Reggiana, mentre anche altri club di Serie C starebbero monitorando con interesse la situazione del portiere cresciuto nel vivaio azzurro.
A 21 anni, però, potrebbe essere arrivato davvero il momento giusto per capire se il suo futuro possa essere ad Empoli. Molto dipenderà anche dalla situazione legata a Andrea Fulignati, il cui ritorno resta tutt’altro che scontato visto il rientro alla Cremonese. Ed è proprio in questo scenario che Seghetti potrebbe rappresentare una soluzione interna credibile, da valutare attentamente nel corso del ritiro estivo. Certo, il ruolo del portiere impone sempre pazienza e gradualità, soprattutto parlando di un ragazzo così giovane. Ad Empoli, inoltre, salvo sviluppi di mercato, c’è anche Samuele Perisan. Eppure la sensazione è che al primo giorno di raduno possa essere proprio Seghetti a partire davanti a tutti nelle gerarchie iniziali. Poi sarà il campo, come sempre, a decidere.
sembrano ci siano tutte le premesse per un altro anno di m***a
Per carità…
Per carità che? è bravo
Perisan ormai ha fatto il suo tempo senza mai giocare…prevedo un’annata molto “difficile”…
beh…. lo scorso campionato non ha insegnato proprio niente.
almeno è un altro che sicuramente a questa maglia ci tiene
pe, basta censure sulla verità
Per queste scelte difficili ma intriganti i dirigenti sono chiamati a mettere la loro conoscenza ed intuizione, quindi può essere una soluzione buona quella di riportarlo a giocarsi il posto da titolare, lowcost e di sicuro un ragazzo cresciuto, la cosa importante è che difesa gli viene messa davanti, ancora più di personalità rispetto a quest’anno.
Da tifoso mi auspico o lui o Fulignati, due che ci tengono alla maglia, anche se con 10 anni di differenza ed esperienza diversa.
Attenzione che ci si brucia sia la Serie B che lui in un colpo solo.
Se per sbaglio ci avessimo puntato già quest’anno saremmo in Lega Pro.
Anche perchè la difesa che avrà davanti si prospetta “difficile” come quest’anno visti i pochi soldini della società.
Sono d’accordo a riportarlo alla base, ma affiancarlo ad un Fulignati o comunque un portiere di esperienza. Avrà tempo per conquistarsi il posto se è bravo.
giocatore da Empoli,almeno da “questo” Empoli. il resto sono sogni o illusioni
un c’è sordiiiiiiii……..(chi sa che fine avranno fatto vero pres)
ottima scelta
purtroppo dovremmo cedere Sphendi(8) e Guarino(5) sperando di fare 13 ml di cui 7/8 andrebbero reinvestiti in giocatori per fare un ottima annata, non ci vuole la scienza ma basterebbe che qualcuno tornasse a capirci qualcosa…
-prendere Pecorino dalla Juve in prestito con diritto perché Di Nardo e Artistico credo ormai sia già troppo tardi e costano di più
-prendere Caccavo come vice
-chiedere il prestito di Rao al Napoli
-prendere 2 centrocampisti di Categoria buoni e affidabili con un prezzo anche contenuto (Correia della Juve Stabia un pochino più caro e Schiavi della Carrarese)
-provare a prendere Tiritiello dall Entella
-prendere 2 terzini giovani dalla C che abbiano corsa e forza fisica come fecero con Di Lorenzo
-cercare la conferma di Fulignati
La prima cosa da fare è cercare di indebolire le dirette concorrenti togliendoglj i giocatori migliori
La formazione ipotizzando ovviamente un 433 potrebbe essere questa:
Fulignati
???
Tiritiello
Lovato
???
Schiavi
Yepes
Correia
Elia
Pecorino
Rao