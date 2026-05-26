Jacopo Seghetti è pronto a tornare a vestire l’azzurro dopo l’esperienza in prestito al Unione Sportiva Livorno; una stagione sicuramente complicata sul piano collettivo ma che, a livello personale, ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di crescita del giovane portiere empolese. Il classe 2005 ha infatti trovato continuità, accumulando presenze e confermandosi titolare inamovibile tra i pali amaranto, mostrando personalità e buone qualità nonostante le difficoltà vissute dalla squadra labronica. Le prestazioni offerte non sono passate inosservate. Attorno a Seghetti iniziano infatti a muoversi diverse attenzioni di mercato: l’Arezzo avrebbe già effettuato un sondaggio concreto, così come la Reggiana, mentre anche altri club di Serie C starebbero monitorando con interesse la situazione del portiere cresciuto nel vivaio azzurro.

A 21 anni, però, potrebbe essere arrivato davvero il momento giusto per capire se il suo futuro possa essere ad Empoli. Molto dipenderà anche dalla situazione legata a Andrea Fulignati, il cui ritorno resta tutt’altro che scontato visto il rientro alla Cremonese. Ed è proprio in questo scenario che Seghetti potrebbe rappresentare una soluzione interna credibile, da valutare attentamente nel corso del ritiro estivo. Certo, il ruolo del portiere impone sempre pazienza e gradualità, soprattutto parlando di un ragazzo così giovane. Ad Empoli, inoltre, salvo sviluppi di mercato, c’è anche Samuele Perisan. Eppure la sensazione è che al primo giorno di raduno possa essere proprio Seghetti a partire davanti a tutti nelle gerarchie iniziali. Poi sarà il campo, come sempre, a decidere.