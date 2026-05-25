Gabriele Guarino è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Silvio Baldini in vista degli ultimi due impegni stagionali dell’Italia.
Gli Azzurri saranno in campo mercoledì 3 giugno alle ore 20.45 allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane, ore 22 locali) al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia.
Il numero 34 azzurro prenderà parte alla fase di preparazione delle due gare amichevoli con il raduno previsto da giovedì 28 a domenica 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Oltre a Guarino si aggiungono alla lista anche Berti, Fortini e Vavassori.
Questi i convocati:
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
Secondo me Baldini ha esagerato ci sono giocatori italiano che non hanno mai giocato nell’Italia che però secondo me meritano (visto che le alternative sono gli U21 specie Guarino). Per esempio dei nostri: Colombo, Esposito, Luperto e a sto punto anche Fazzini.
Visti i nomi può sperarci anche Magazzini del Tuttocuoio….
Mamma mia… che livello il nostro calcio
Secondo me invece ha fatto bene
Ha convocato under 21 che sanno benissimo che finisce lì
Se chiami Colombo o Esposito magari si illudono di essere entrati nel giro, ma quando sceglieranno l’allenatore, convocherà i soliti raccomandati vagabondi che della nazionale non gliene frega niente
You should definitely explore this powerful AI instrument: https://chatgpt.com/g/g-6a0cae05ea84819194c23497e30e6b26-ai-text-watermark-remover-clean-editor .
Also, I highly recommend checking out this AI tool: [url]https://chatgpt.com/g/g-6a0b2d19fdd481919aae20f9ba1a5842-natural-dog-flea-tick-prevention-ai[/url] .