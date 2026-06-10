Non c’è soltanto la pista americana sul tavolo del futuro societario dell’Empoli. Una nuova indiscrezione, rilanciata dall’edizione locale de Il Tirreno, aggiunge infatti un ulteriore elemento ad una vicenda che continua a tenere banco e che, inevitabilmente, è destinata a segnare il futuro del club azzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano livornese, nella corsa all’Empoli si sarebbe inserito anche un imprenditore privato italiano, proveniente dal nord del nostro paese; il nome resta per adesso riservato. Un interesse che potrebbe tradursi sia nell’ingresso al fianco dell’attuale proprietà sia, eventualmente, nell’acquisizione dell’intero pacchetto societario. Si tratta di una notizia della quale prendiamo atto e che va ad arricchire un quadro già particolarmente movimentato. Ad oggi, da quanto raccolto e raccontato anche da PianetaEmpoli.it, il fondo newyorkese resta comunque il soggetto che sembra conservare una posizione di vantaggio nella trattativa. I contatti vanno avanti e quella americana continua ad apparire come la pista più concreta.

L’emergere di un nuovo potenziale interlocutore è però un segnale che non può passare inosservato. Significa infatti che l’Empoli sta generando interesse e appeal, attirando l’attenzione di soggetti pronti a valutare un investimento in una realtà che negli ultimi anni ha saputo consolidare la propria credibilità nel panorama calcistico nazionale. L’allargamento della platea dei possibili acquirenti rappresenta certamente un vantaggio per la famiglia Corsi, che potrà effettuare valutazioni ancora più approfondite e scegliere l’eventuale partner ritenuto più adatto per il futuro del club. Allo stesso tempo, però, la presenza di più tavoli aperti potrebbe anche comportare tempi leggermente più lunghi per arrivare ad una definizione della vicenda.

E proprio il fattore tempo inizia a diventare sempre più importante. Tra circa un mese la squadra dovrà infatti ritrovarsi per iniziare la preparazione estiva e, ad oggi, restano ancora da sciogliere alcuni nodi fondamentali. Su tutti quello relativo alla guida tecnica. La società non è certamente immobile e sta già lavorando sottotraccia su diversi profili, alcuni dei quali sarebbero stati anche oggetto di primi contatti e approfondimenti, ma è evidente che la definizione dell’assetto societario potrebbe contribuire a dare maggiore chiarezza anche alla programmazione sportiva. Siamo quindi davanti ad una fase storica per l’Empoli. Una fase fatta di trattative, indiscrezioni, scenari e possibilità che si intrecciano giorno dopo giorno. Le certezze sono ancora poche e i punti interrogativi restano diversi, ma la sensazione è che le prossime settimane possano finalmente iniziare a delineare con maggiore nitidezza quale sarà la strada che il club azzurro percorrerà per costruire il proprio futuro.