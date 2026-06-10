Il 20 giugno rappresenta una data importante per tutte le società che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B. Entro quella giornata dovranno infatti essere completate le pratiche necessarie per l’iscrizione alla stagione 2026/27. Ad oggi l’Empoli non ha ancora provveduto a formalizzare l’iscrizione. Una situazione che non deve però destare alcuna preoccupazione. In questo momento l’attenzione della società è rivolta soprattutto alle valutazioni sul futuro assetto societario e alle possibili evoluzioni legate all’ingresso di un fondo americano al fianco dell’attuale proprietà.

Si tratta di un percorso che viene seguito con attenzione, ma che non è in alcun modo legato alla possibilità di iscrivere la squadra al prossimo campionato. Da questo punto di vista non esistono particolari criticità: l’Empoli è infatti nelle condizioni di rispettare la scadenza del 20 giugno anche nel caso in cui non dovessero esserci novità sul fronte societario e si decidesse di proseguire con l’attuale assetto. La data resta quindi da cerchiare in rosso sul calendario, ma senza allarmismi. Per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B non risultano esserci ostacoli all’orizzonte.