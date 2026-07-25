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Molto bene mister, continua così 👍
Probabilmente non sta simpatico perché qui si analizza le partite nella partita, le fasi, i concetti. A qualcuno sanguina il naso e allora ascoltare coloro che mescolano calcio con filosofia e religione attrae di più.