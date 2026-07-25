Al termine della gara amichevole vinta 1-0 contro l’Entella, abbiamo intervistato il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnica di Simone Galli.

Articolo precedenteTV | Luca Magnino dopo l’amichevole con l’Entella
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  2. Probabilmente non sta simpatico perché qui si analizza le partite nella partita, le fasi, i concetti. A qualcuno sanguina il naso e allora ascoltare coloro che mescolano calcio con filosofia e religione attrae di più.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here