In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con la Virtus Entella.

OVER THE TOP

MONACO

Ha una fame come pochi. Sempre nel vivo delle azioni offensive facendo una grande mole di movimento e, spesso, bruciando il suo marcatore. Bravissimo in occasione del gol dove legge bene l’azione e si fa trovare al posto giusto per metterla sotto la traversa. Vero, la Primavera 2 non è la Serie B, ma questo ragazzo ha i numeri.

YEPES

Detta bene i tempo della manovra e crea spesso superiorità in mezzo al campo. Bravo anche nella gestione della fase di non possesso dove concede poco agli avversari.

GUARINO

Preciso, pulito, detta bene i tempi della retroguardia azzurra senza mai sbavare e senza concedere particolari occasioni ai liguri.

UNDER THE TOP

Onestamente non troviamo nessuno meritevole di finire in questa sezione. La squadra si è mossa bene, si sono visti dei movimenti interessanti, delle trame di gioco che hanno logica e costrutto. Si è visto un gran pressing, si è vista voglia e grinta ed anche una condizione atletica complessiva molto soddisfacente. Ovviamente il tutto va circoscritto a quello visto oggi, è sempre calcio di luglio e siamo un cantiere agli albori della sua costruzione.