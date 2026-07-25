Al termine della gara amichevole giocata, e vinta, a Petroio contro la Virtus Entella, abbiamo intervistato il nuovo capitano azzurro Luca Magnino. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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