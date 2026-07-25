Al termine della gara amichevole giocata, e vinta, a Petroio contro la Virtus Entella, abbiamo intervistato il nuovo capitano azzurro Luca Magnino. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli
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Grande Luca Magnino, il nostro capitano!