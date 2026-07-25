Prima uscita stagionale per la Primavera che allo stadio ”Benelli” di Montepulciano hanno incontrato in una gara amichevole la US Pianese, formazione che milita nel Campionato di serie C. La squadra di Filippeschi è in costruzione, e si vede, anche perchè diversi giocatori che potrebbero far parte della rosa sono in questo momenti aggregati alla prima squadra.

Questa la formazione messa in campo da mister Filippeschi:

Vettore, Tavanti, Lauricella, Bruno, Antonini (cap), Silvestri, Landi, Perin, Blini, Orlandi Andrea, Orlandi Alan

A Disposizione: Neri, Piccini, Battagli, Bagordo, Pasalic, Ciampelli, Lodi, De Vita, Mantovani, Chiucchiuini, Pucci, Isidori, Murolo

Nell’Empoli , nel corso della gara, sono subentrati tutti i giocatori a disposizione.

Il risultato finale è stato di 3-0 per i locali con reti di Masetti al 9’, di Fabrizi al 26’ e di bellini all’ 86’.