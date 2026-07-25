Alle ore 18 di questa sera, presso il campo sportivo di Petroio, l’Empoli scenderà in campo per la seconda amichevole del proprio precampionato, nel ritiro che accompagna gli azzurri verso la stagione di Serie B 2026-2027. L’avversario sarà la Virtus Entella, formazione che, come l’Empoli, prenderà parte al prossimo campionato cadetto. Un test sicuramente più probante rispetto a quello disputato martedì scorso contro il Castelfiorentino.

Cogliamo l’occasione per ricordare ai tifosi che l’ingresso all’impianto sportivo sarà gratuito, esattamente come avvenuto in occasione della prima uscita stagionale. Non sarà quindi necessario acquistare alcun biglietto per assistere alla gara e vedere all’opera i ragazzi di Guido Pagliuca. I cancelli saranno aperti a partire dalle ore 17.

Ricordiamo inoltre che il successivo impegno dell’Empoli, in programma sabato 1° agosto sempre a Petroio contro lo Spezia, sarà invece disputato a porte chiuse e non prevederà l’accesso del pubblico.