Daniel Fila potrebbe presto tornare a casa. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Repubblica Ceca, l’attaccante classe 2002 sarebbe infatti vicino al trasferimento al Viktoria Plzeň, club che da tempo segue il centravanti ceco e che nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti con il Venezia.

Fila ha vestito la maglia azzurra nella seconda parte della stagione appena conclusa, arrivando a gennaio in prestito secco dal Venezia. La sua esperienza ad Empoli non ha lasciato particolarmente il segno, anche se il giocatore è riuscito a mettere a referto due reti, realizzate contro Cesena e Pescara. Vista la formula con cui è arrivato in azzurro, l’Empoli non ha ovviamente alcuna voce in capitolo sul futuro del calciatore, tornato a tutti gli effetti sotto il controllo del Venezia al termine della stagione. Come per tutti i protagonisti dell’ultima annata, continueremo a seguirlo nelle sue evoluzioni di mercato.